Wimbledon: Secondo Turno Quali Italiani. Bene Vanni e Travaglia che approdano al turno finale

Stefano Travaglia, 25esima testa di serie, e Luca Vanni sono approdati al turno decisivo delle qualificazioni maschili di Wimbledon, terzo Slam della stagione, in corso sui campi in erba di Roehampton, a Londra.

Sempre oggi in campo nel secondo turno altri 6 azzurri: Thomas Fabbiano, 16esima testa di serie, Lorenzo Sonego, 12esima testa di serie, Simone Bolelli, Alessandro Giannessi, Salvatore Caruso e Stefano Napolitano (questi ultimi protagonisti di un derby tricolore).

Turno di qualificazione

(25) Stefano Travaglia (ITA) c. vinc. Alessandro Giannessi (ITA)-(5) Jurgen Zopp (EST)

Luca Vanni (ITA) c. Stephane Robert (FRA)

Wimbledon – Qualificazioni – 2° Turno

Court 5 – Ore: 12:00am

4INC. L. Vanni vs B. Rola



Slam Wimbledon L. Vanni L. Vanni 6 6 6 B. Rola B. Rola 7 4 3 Vincitore: L. Vanni Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-3 L. Vanni 15-0 30-0 40-0 5-3 → 6-3 B. Rola 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 5-2 → 5-3 L. Vanni 15-0 15-15 30-15 40-15 4-2 → 5-2 B. Rola 0-15 15-15 30-15 40-15 4-1 → 4-2 L. Vanni 15-0 30-0 40-0 40-15 3-1 → 4-1 B. Rola 15-0 15-15 15-30 15-40 2-1 → 3-1 L. Vanni 15-0 15-15 40-15 1-1 → 2-1 B. Rola 15-0 30-0 40-0 1-0 → 1-1 L. Vanni 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-4 B. Rola 0-15 15-15 15-30 15-40 5-4 → 6-4 L. Vanni 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 4-4 → 5-4 B. Rola 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 4-3 → 4-4 L. Vanni 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 3-3 → 4-3 B. Rola 15-0 15-15 30-15 40-15 3-2 → 3-3 L. Vanni 30-0 2-2 → 3-2 B. Rola 30-0 40-0 40-15 2-1 → 2-2 L. Vanni 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 A-40 1-1 → 2-1 B. Rola 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 1-0 → 1-1 L. Vanni 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-7 Tiebreak None-None* 0*-1 0*-2 1-2* 2-2* 2*-3 2*-4 3-4* 4-4* 4*-5 4*-6 5-6* 6-6 → 6-7 L. Vanni 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 5-6 → 6-6 B. Rola 0-15 15-15 30-15 40-15 5-5 → 5-6 L. Vanni 15-0 30-0 40-0 40-15 4-5 → 5-5 B. Rola 15-0 30-0 40-0 4-4 → 4-5 L. Vanni 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 3-4 → 4-4 B. Rola 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 2-4 → 3-4 L. Vanni 15-0 30-0 40-0 1-4 → 2-4 B. Rola 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 1-3 → 1-4 L. Vanni 15-0 30-15 0-3 → 1-3 B. Rola 15-0 30-0 40-0 40-15 0-2 → 0-3 L. Vanni 15-0 15-15 15-30 15-40 0-1 → 0-2 B. Rola 15-0 40-0 40-15 0-0 → 0-1

5INC. T. Fabbiano vs T. Kamke



Slam Wimbledon T. Fabbiano [16] T. Fabbiano [16] 6 7 T. Kamke T. Kamke 1 5 Vincitore: T. Fabbiano Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 7-5 T. Fabbiano 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 6-5 → 7-5 T. Kamke 0-15 0-30 15-30 15-40 5-5 → 6-5 T. Fabbiano 15-0 30-0 40-0 40-15 4-5 → 5-5 T. Kamke 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 4-4 → 4-5 T. Fabbiano 15-0 15-15 30-15 40-15 3-4 → 4-4 T. Kamke 0-15 15-15 30-15 40-15 3-3 → 3-4 T. Fabbiano 15-0 30-0 40-0 2-3 → 3-3 T. Kamke 15-0 30-0 40-0 2-2 → 2-3 T. Fabbiano 15-0 30-0 40-0 1-2 → 2-2 T. Kamke 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 1-1 → 1-2 T. Fabbiano 15-0 30-0 40-0 0-1 → 1-1 T. Kamke 15-0 30-0 30-15 40-15 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-1 T. Fabbiano 0-15 15-15 30-15 5-1 → 6-1 T. Kamke 15-0 30-0 40-0 5-0 → 5-1 T. Fabbiano 15-0 30-0 40-0 4-0 → 5-0 T. Kamke 0-15 0-30 0-40 3-0 → 4-0 T. Fabbiano 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 2-0 → 3-0 T. Kamke 15-15 15-30 15-40 1-0 → 2-0 T. Fabbiano 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 0-0 → 1-0

Court 7 – Ore: 12:00am

4INC. J. Zopp vs A. Giannessi



Slam Wimbledon J. Zopp [5] • J. Zopp [5] 0 3 7 9 A. Giannessi A. Giannessi 0 6 6 10 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 J. Zopp 9-10 A. Giannessi 15-0 30-0 30-15 40-15 9-9 → 9-10 J. Zopp 15-0 30-0 40-0 8-9 → 9-9 A. Giannessi 0-15 15-15 30-15 40-15 8-8 → 8-9 J. Zopp 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 7-8 → 8-8 A. Giannessi 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 7-7 → 7-8 Risultato 6-7 → 7-7 Tiebreak 0-0* 15-0* 30-0* 30-15* 30-30* 30-40* 40-40* A-40* 40-40* 40-A* 6-6 → 6-7 J. Zopp 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 5-6 → 6-6 A. Giannessi 15-0 30-0 40-0 5-5 → 5-6 J. Zopp 15-0 30-0 40-0 4-5 → 5-5 A. Giannessi 15-0 30-0 40-0 40-15 4-4 → 4-5 J. Zopp 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 3-4 → 4-4 A. Giannessi 15-0 30-0 40-0 3-3 → 3-4 J. Zopp 15-0 15-15 30-15 40-15 2-3 → 3-3 A. Giannessi 15-0 30-0 40-0 2-2 → 2-3 J. Zopp 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 1-2 → 2-2 A. Giannessi 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 1-1 → 1-2 J. Zopp 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 0-1 → 1-1 A. Giannessi 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 7-6 Tiebreak None*-None 1-0* 1-1* 1*-2 2*-2 2-3* 2-4* 3*-4 4*-4 5-4* 5-5* 5*-6 6*-6 7-6* 7-7* 7*-8 8*-8 9-8* 6-6 → 7-6 A. Giannessi 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 6-5 → 6-6 J. Zopp 15-0 30-0 30-15 40-15 5-5 → 6-5 A. Giannessi 15-0 30-0 40-0 5-4 → 5-5 J. Zopp 15-0 15-15 30-15 40-15 4-4 → 5-4 A. Giannessi 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 4-3 → 4-4 J. Zopp 15-0 30-0 40-0 3-3 → 4-3 A. Giannessi 15-0 30-0 40-0 40-15 3-2 → 3-3 J. Zopp 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 3-1 → 3-2 A. Giannessi 15-0 15-15 15-30 30-30 3-0 → 3-1 J. Zopp 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 2-0 → 3-0 A. Giannessi 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 1-0 → 2-0 J. Zopp 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 3-6 A. Giannessi 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 3-5 → 3-6 J. Zopp 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 2-5 → 3-5 A. Giannessi 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 2-4 → 2-5 J. Zopp 15-0 30-0 40-0 1-4 → 2-4 A. Giannessi 15-0 30-0 40-0 1-3 → 1-4 J. Zopp 0-15 0-30 0-40 1-2 → 1-3 A. Giannessi 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 1-1 → 1-2 J. Zopp 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 0-1 → 1-1 A. Giannessi 15-0 30-0 40-0 0-0 → 0-1

5INC. S. Bolelli vs V. Galovic



Slam Wimbledon S. Bolelli S. Bolelli 7 6 V. Galovic V. Galovic 6 3 Vincitore: S. Bolelli Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-3 S. Bolelli 15-0 30-0 40-0 5-3 → 6-3 V. Galovic 0-15 15-15 30-15 40-15 5-2 → 5-3 S. Bolelli 15-0 30-0 40-0 4-2 → 5-2 V. Galovic 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 4-1 → 4-2 S. Bolelli 15-0 30-0 40-0 3-1 → 4-1 V. Galovic 0-15 15-15 15-30 15-40 2-1 → 3-1 S. Bolelli 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 1-1 → 2-1 V. Galovic 0-15 15-15 30-15 40-15 1-0 → 1-1 S. Bolelli 15-0 15-15 30-15 40-15 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 7-6 Tiebreak None-None* 0*-1 1*-1 2-1* 2-2* 3*-2 4*-2 4-3* 5-3* 5*-4 6*-4 6-6 → 7-6 S. Bolelli 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 5-6 → 6-6 V. Galovic 15-0 30-0 40-0 5-5 → 5-6 S. Bolelli 0-15 15-15 30-15 40-15 4-5 → 5-5 V. Galovic 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 4-4 → 4-5 S. Bolelli 15-0 30-0 30-15 40-15 3-4 → 4-4 V. Galovic 15-0 30-0 40-0 3-3 → 3-4 S. Bolelli 15-0 30-0 40-0 2-3 → 3-3 V. Galovic 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 2-2 → 2-3 S. Bolelli 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 1-2 → 2-2 V. Galovic 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 1-1 → 1-2 S. Bolelli 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 0-1 → 1-1 V. Galovic 15-0 30-0 40-0 40-15 0-0 → 0-1

Court 8 – Ore: 12:00am

4INC. M. Moraing vs S. Travaglia



Slam Wimbledon M. Moraing M. Moraing 4 4 S. Travaglia [25] S. Travaglia [25] 6 6 Vincitore: S. Travaglia Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 4-6 S. Travaglia 15-0 30-0 40-0 4-5 → 4-6 M. Moraing 15-0 15-15 30-15 40-15 3-5 → 4-5 S. Travaglia 15-0 40-0 3-4 → 3-5 M. Moraing 15-0 30-0 40-0 2-4 → 3-4 S. Travaglia 15-0 30-0 40-0 2-3 → 2-4 M. Moraing 15-0 30-0 40-0 1-3 → 2-3 S. Travaglia 15-0 30-15 40-15 1-2 → 1-3 M. Moraing 0-15 0-30 15-15 15-30 30-30 30-40 1-1 → 1-2 S. Travaglia 15-0 15-15 30-15 40-15 1-0 → 1-1 M. Moraing 15-0 30-0 40-0 40-15 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 4-6 S. Travaglia 15-0 30-0 40-0 4-5 → 4-6 M. Moraing 15-0 15-15 30-15 40-15 3-5 → 4-5 S. Travaglia 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 3-4 → 3-5 M. Moraing 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 3-3 → 3-4 S. Travaglia 0-15 15-30 30-30 40-30 3-2 → 3-3 M. Moraing 15-0 30-0 40-0 40-15 2-2 → 3-2 S. Travaglia 15-0 30-0 40-0 2-1 → 2-2 M. Moraing 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 1-1 → 2-1 S. Travaglia 15-0 40-0 40-15 1-0 → 1-1 M. Moraing 15-0 30-0 40-0 0-0 → 1-0

5INC. S. Napolitano vs S. Caruso



Slam Wimbledon S. Napolitano • S. Napolitano 15 5 6 5 S. Caruso S. Caruso 0 7 2 2 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 S. Napolitano 15-0 5-2 S. Caruso 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 5-1 → 5-2 S. Napolitano 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 4-1 → 5-1 S. Caruso 15-0 15-15 15-30 15-40 3-1 → 4-1 S. Napolitano 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 2-1 → 3-1 S. Caruso 15-0 30-0 40-0 2-0 → 2-1 S. Napolitano 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 1-0 → 2-0 S. Caruso 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-2 S. Napolitano 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 5-2 → 6-2 S. Caruso 30-0 30-15 40-15 40-30 5-1 → 5-2 S. Napolitano 15-0 15-15 30-15 40-15 4-1 → 5-1 S. Caruso 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 4-0 → 4-1 S. Napolitano 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 3-0 → 4-0 S. Caruso 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 2-0 → 3-0 S. Napolitano 15-0 30-0 40-0 1-0 → 2-0 S. Caruso 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 5-7 S. Napolitano 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 5-6 → 5-7 S. Caruso 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 5-5 → 5-6 S. Napolitano 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 4-5 → 5-5 S. Caruso 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 4-4 → 4-5 S. Napolitano 15-0 30-0 40-0 40-15 3-4 → 4-4 S. Caruso 15-0 30-0 40-0 3-3 → 3-4 S. Napolitano 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 2-3 → 3-3 S. Caruso 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 2-2 → 2-3 S. Napolitano 15-0 30-0 40-0 1-2 → 2-2 S. Caruso 15-0 15-15 40-15 40-30 1-1 → 1-2 S. Napolitano 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 0-1 → 1-1 S. Caruso 15-0 30-0 40-0 0-0 → 0-1

Court 17 – Ore: 12:00am

4INC. L. Sonego vs C. Lestienne