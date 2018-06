Wimbledon: Primo turno Quali Italiane. Tre azzurre al secondo turno. Fuori la Paolini

Deborah Chiesa, Martina Trevisan e Jessica Pieri hanno esordito positivamente nelle qualificazioni femminili di Wimbledon, terzo Slam della stagione, in corso sui campi in erba di Roehampton, a Londra.

Subito fuori, invece, Jasmine Paolini.

Secondo turno

Martina Trevisan (ITA) c. (5) Nicole Gibbs (USA)

Jessica Pieri (ITA) c. (6) Caroline Dolehide (USA)

Deborah Chiesa (ITA) c. Mayo Hibi (JPN)

Wimbledon – 1° Turno Qualificazioni F.

Court 9 – Ore: 12:00am

1INC. J. Paolini vs S. Sharipova



Slam Wimbledon J. Paolini J. Paolini 6 3 S. Sharipova [22] S. Sharipova [22] 7 6 Vincitore: S. Sharipova Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 3-6 J. Paolini 0-15 15-15 15-30 15-40 3-5 → 3-6 S. Sharipova 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 2-5 → 3-5 J. Paolini 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 2-4 → 2-5 S. Sharipova 15-0 30-0 2-3 → 2-4 J. Paolini 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 1-3 → 2-3 S. Sharipova 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 1-2 → 1-3 J. Paolini 15-0 15-15 30-15 40-15 0-2 → 1-2 S. Sharipova 15-0 15-15 30-15 40-15 0-1 → 0-2 J. Paolini 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-7 Tiebreak None-None* 0*-1 1*-1 2-1* 2-2* 2*-3 3*-3 3-4* 3-5* 3*-6 4*-6 5-6* 6-6* 6*-7 6-6 → 6-7 J. Paolini 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 5-6 → 6-6 S. Sharipova 15-0 30-0 40-0 40-15 5-5 → 5-6 J. Paolini 15-0 30-0 40-0 40-15 4-5 → 5-5 S. Sharipova 15-0 30-0 40-0 40-15 4-4 → 4-5 J. Paolini 15-0 30-0 40-0 3-4 → 4-4 S. Sharipova 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 2-4 → 3-4 J. Paolini 0-15 15-15 30-15 40-15 1-4 → 2-4 S. Sharipova 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 1-3 → 1-4

Court 12 – Ore: 12:00am

2INC. D. Chiesa vs C. Zhao



Slam Wimbledon D. Chiesa D. Chiesa 6 5 6 C. Zhao [20] C. Zhao [20] 2 7 3 Vincitore: D. Chiesa Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-3 C. Zhao 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 5-3 → 6-3 D. Chiesa 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 5-2 → 5-3 C. Zhao 15-0 30-0 40-0 5-1 → 5-2 D. Chiesa 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 4-1 → 5-1 C. Zhao 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 4-0 → 4-1 D. Chiesa 15-0 30-0 40-0 40-15 3-0 → 4-0 C. Zhao 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 2-0 → 3-0 D. Chiesa 15-0 15-15 30-15 40-15 1-0 → 2-0 C. Zhao 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 5-7 D. Chiesa 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 5-6 → 5-7 C. Zhao 15-0 30-0 30-15 40-15 5-5 → 5-6 D. Chiesa 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 4-5 → 5-5 C. Zhao 15-0 30-0 40-0 4-4 → 4-5 D. Chiesa 15-0 30-0 40-0 3-4 → 4-4 C. Zhao 15-0 30-0 30-15 40-15 3-3 → 3-4 D. Chiesa 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 2-3 → 3-3 C. Zhao 0-15 15-15 30-15 40-15 2-2 → 2-3 D. Chiesa 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 1-2 → 2-2 C. Zhao 15-0 15-15 30-15 40-15 1-1 → 1-2 D. Chiesa 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 40-A 1-0 → 1-1 C. Zhao 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-2 D. Chiesa 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 5-2 → 6-2 C. Zhao 0-15 15-15 30-15 40-15 5-1 → 5-2 D. Chiesa 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 4-1 → 5-1 C. Zhao 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 3-1 → 4-1 D. Chiesa 15-0 30-0 40-0 2-1 → 3-1 C. Zhao 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 1-1 → 2-1 D. Chiesa 0-15 15-15 30-15 40-15 0-1 → 1-1 C. Zhao 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 0-0 → 0-1

Court 13 – Ore: 12:00am

1INC. J. Pieri vs P. Schnyder



Slam Wimbledon J. Pieri J. Pieri 6 6 P. Schnyder P. Schnyder 2 3 Vincitore: J. Pieri Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-3 J. Pieri 15-0 30-0 30-15 40-15 5-3 → 6-3 P. Schnyder 0-15 15-15 30-15 40-15 5-2 → 5-3 J. Pieri 15-0 30-0 40-0 4-2 → 5-2 P. Schnyder 0-15 15-15 30-15 40-15 4-1 → 4-2 J. Pieri 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 3-1 → 4-1 P. Schnyder 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 2-1 → 3-1 J. Pieri 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 2-0 → 2-1 P. Schnyder 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 1-0 → 2-0 J. Pieri 15-0 30-0 40-0 40-15 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-2 P. Schnyder 0-15 0-30 15-30 15-40 5-2 → 6-2 J. Pieri 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 4-2 → 5-2 P. Schnyder 30-0 40-0 40-30 40-40 A-40 4-1 → 4-2 J. Pieri 40-30 3-1 → 4-1

2INC. M. Zanevska vs M. Trevisan