Giochi del Mediterraneo: bene Berrettini, subito eliminato Fonio

Giornata in chiaroscuro per i colori italiani a Tarragona, dove sono in corso i Giochi del Mediterraneo 2018. Jacopo Berrettini ha raggiunto il secondo turno grazie al successo in due set (6-4 6-3) sullo spagnolo Miguel Angel Semmler Arranz, mentre Giovanni Fonio nulla ha potuto contro il più forte sloveno Tom Kocevar Desman, che si è imposto col punteggio di 7-6 7-6.

Al secondo turno Jacopo Berrettini affronterà il tunisino Mohamed Dougaz. Da domani entreranno in scena anche le prime due teste di serie, il monegasco Lucas Catarina e il francese Alexandre Muller.

Lorenzo Carini