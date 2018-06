ATP Eastbourne: Tabellone principale. Marco Cecchinato tds n.4, Seppi è l’altro azzurro

Atp 250 Eastbourne (661.085, erba)

(1) Schwartzman, Diego vs Bye

Qualifier vs Lacko, Lukas

Qualifier vs Harrison, Ryan

(WC) Norrie, Cameron vs (8) Fucsovics, Marton

(4) Cecchinato, Marco vs Bye

Seppi, Andreas vs Istomin, Denis

Muller, Gilles vs Millman, John

Simon, Gilles vs (5) Mayer, Leonardo

(7) Johnson, Steve vs Medvedev, Daniil

Jarry, Nicolas vs Zverev, Mischa

Donaldson, Jared vs Fritz, Taylor

Bye vs (3) Shapovalov, Denis

(6) Ferrer, David vs Qualifier

Kukushkin, Mikhail vs Qualifier

(WC) Wawrinka, Stan vs (WC) Murray, Andy

Bye vs (2) Edmund, Kyle