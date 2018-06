Da Milano: L’Italia dei giovani per un torneo sempre più green

Presentata la 13esima edizione dell’ASPRIA Tennis Cup – Trofeo BCS, l’atteso Challenger di Milano. In campo due ex top-10 (Robredo e Almagro) e tanti specialisti del rosso. Spazio per i migliori giovani azzurri: wild card per Ocleppo, Baldi e Moroni. Come sempre, grande attenzione al sociale e all’ambiente.

L’incantevole cornice dell’ASPRIA Harbour Club di Milano ha accolto la presentazione dell’ATP Challenger di Milano, uno dei più longevi del panorama italiano. Quella al via sabato, con le qualificazioni, sarà la tredicesima edizione dell’ASPRIA Tennis Cup – Trofeo BCS (43.000€, terra battuta), da sempre organizzata con competenza dalla Makers di Carlo Alagna, che ha alle spalle una quarantina di eventi del genere organizzati in tutta Italia, da cui sono passati tantissimi futuri campioni. L’attesa principale era per conoscere i nomi delle wild card: la conferenza è stata l’occasione per svelarne tre su quattro. L’invito in mano agli organizzatori è andato a Julian Ocleppo, figlio dell’ex davisman azzurro Gianni. Ragazzo talentuoso, con un fisico importante, sta facendo ottime cose in doppio insieme ad Andrea Vavassori, ma ha le carte in regola per crescere anche in singolare. Classe 1997, si inserisce in un contesto interessante che ha visto premiati altri due giovani azzurri. Gli altri tre inviti erano di pertinenza della Federazione Italiana Tennis: scelti Filippo Baldi e Gian Marco Moroni.

GRANDI NOMI

Decisioni quasi inevitabili, vista la grande stagione di entrambi. Il primo (che a Milano gioca in casa: è di Vigevano, e proprio all’ASPRIA Tennis Cup ha vinto la sua prima partita in un Challenger) ha compiuto un notevole salto di qualità che appena un mese fa lo ha portato a qualificarsi per il main draw degli Internazionali BNL d’Italia. Smaltite le scorie del passaggio da junior a pro, sta lanciando la sua carriera e in questi giorni è nei quarti al torneo dell’Aquila, che precede proprio Milano. Stesso risultato per Gian Marco Moroni, la cui crescita è stata impetuosa. A febbraio era ancora fuori dai primi 700, mentre adesso è numero 272 ATP, forte di grandi risultati: finale a Mestre, semifinali a Barletta e Vicenza, più tante vittorie sparse qua e là. Da quando si allena in Spagna, la sua crescita è diventata inarrestabile. Nell’immediata vigilia del torneo, sarà comunicato il nome dell’ultima wild card. Il trio Ocleppo-Baldi-Moroni va ad aggiungersi agli altri tre azzurri sicuri di un posto in tabellone: Lorenzo Giustino, Gianluigi Quinzi e Andrea Arnaboldi. Tra l’altro, l’ASPRIA Tennis Cup – Trofeo BCS avrà anche quest’anno un top-100 ATP, poiché il tabellone sarà guidato dal forte serbo Laslo Djere, numero 91 ATP. Ma lo spettacolo inizierà con le qualificazioni: grazie a una wild card, giocherà l’ex top-10 Nicolas Almagro, che ha scelto Milano per ripartire, a quasi 33 anni e dopo un grave infortunio. L’età è ancora dalla sua parte, e il talento di Murcia (capace di vincere ben 13 tornei ATP) cercherà di mostrare tutte le sue qualità già al rientro, come peraltro già successo a Tommy Robredo, l’altro ex top-10 in gara.

EVENTI COLLATERALI E AMBIENTE

Come sempre, l’ASPRIA Tennis Cup – Trofeo BCS non si limiterà al tennis, ma offrirà qualcosa di più. Previsti tanti eventi collaterali, tra cui la serata di gala di lunedì 25 giugno presso il noto “Just Cavalli” e un evento a favore di Telethon, organizzato in collaborazione con la nota marca di orologi Breitling. Ma ciò che distingue Milano da tanti tornei è l’attenzione alla tecnologia, unita al rispetto per la natura. Il torneo sarà sempre più “green” grazie all’applicazione pensata dallo sponsor principale BCS, leader nel settore dell’informatica. All’interno del club saranno installati dei sensori: non appena si passerà nelle vicinanze, avendo scaricato “Proximity”, arriveranno informazioni sul torneo direttamente sul telefonino. Un modo davvero innovativo per restare sempre informati sul torneo. Ci sarà anche una riduzione del materiale cartaceo come tabelloni e ordini di gioco, che saranno disponibili tramite un codice QR in modo da evitare un eccessivo consumo di carta. Il conto alla rovescia è già cominciato.