Marta Nizzo, regina d’Europa. La tennista tuderte è medaglia d’oro nel torneo di singolare e, bronzo nel doppio misto, ai Campionati Europei per trapiantati

Lo sguardo rivolto al cielo per la dedica al donatore che le ha dato una nuova vita, non solo sportiva. Questa l’immagine dell’ennesima impresa di Marta Nizzo. L’atleta umbra è sul tetto d’europa grazie alla vittoria conquistata a Cagliari in Sardegna ai campionati Europei di tennis per trapiantati. La Nizzo, già due volte campionessa del mondo, in finale ha superato l’irlandese Aegleton (sconfitta anche a Malaga ai campionati del mondo) con il punteggio di 8/3 (il match si gioca in un unico set lungo).

In più Marta, punta di diamante della nazionale italiana trapiantati e dializzati, ha conquistato anche la medaglia di bronzo nel torneo di doppio misto.

Trofei che vanno ad arricchire una bacheca già prestigiosa in cui, come detto, spiccano i due ori mondiali ottenuti a Göteborg in Svezia nel 2011 e a Malaga lo scorso anno.



Una meravigliosa storia di sport ed al tempo stesso un vero e proprio inno alla vita. Ad 11 anni dal trapianto, Marta Nizzo è un esempio di tenacia e di passione per il tennis. Due miti su tutti. Da una parte chiaramente il donatore che le ha dato una nuova vita – “Dopo ogni successo – ha affermato l’atleta tuderte – il pensiero corre inevitabilmente a colui che mi ha regalato questa straordinaria possibilità”- Dall’altra il Re, Roger Federer, fonte di ispirazione per qualsiasi tennista e in particolare per Marta.

La Nizzo si allena da sempre al Tennis Club TODI1971 ed è seguita nella palestra A.N.A.M. con sede all’ospedale di Pantalla, una struttura in cui vengono curate, attraverso l’attività fisica, le malattie metaboliche e cardiovascolari.

Perché oltre a gareggiare per i trofei Marta ha una altra grande missione ovvero testimoniare l’importanza della donazione organi e i benefici che l’attività fisica produce nel post trapianto.

E in Sardegna è arrivata l’ulteriore dimostrazione.