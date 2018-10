Serie A1 Maschile, Girone 1: Napolitano trascina Sassuolo, CT Maglie a valanga

Seconda giornata di gare per quanto concerne la Serie A1 Maschile. Vittorie, nel Girone 1, per Sporting Club Sassuolo e Circolo Tennis Maglie: la classifica, piuttosto equilibrata, vede tutte e quattro le compagini appaiate a quota quattro punti.

I modenesi dello Sporting Sasssuolo battono il TC Parioli 4-2: pratica quasi chiusa dopo i singolari, che hanno premiato Dalla Valle, Vianello, Napolitano per i padroni di casa e Flavio Cobolli per gli ospiti. A portare il punto decisivo è il doppio Dalla Valle/Napolitano (6-3 6-2 su Fago/Cobolli).

Tutto facile anche per i pugliesi del CT Maglie che chiudono i conti contro Palermo dopo i quattro singolari: protagonista di giornata il tedesco Torebko, vittorioso contro Giacalone in tre set ed in doppio al fianco di Giorgio Portaluri. L’unico punto dei siciliani porta la firma di Giacalone e Fortuna che, in doppio, hanno superato Crepaldi/Garzelli in tre parziali.

SPORTING CLUB SASSUOLO – TENNIS CLUB PARIOLI 4-2

Enrico Dalla Valle (SAS) b. Matteo Fago (PAR) 6-3 6-2

Michele Vianello (SAS) b. Andrea Bessire (PAR) 6-4 6-4

Stefano Napolitano (SAS) b. Ante Pavic (PAR) 6-4 6-3

Flavio Cobolli (PAR) b. Giulio Mazzoli (SAS) 7-6(6) 7-6(8)

Pavic/F. Bessire (PAR) b. Mazzoli/Vianello (SAS) 7-6 3-6 12-10

Dalla Valle/Napolitano (SAS) b. Fago/Cobolli (PAR) 6-3 6-2

CIRCOLO TENNIS MAGLIE – CIRCOLO DEL TENNIS PALERMO 5-1

Francesco Garzelli (MAG) b. Giorgio Passalacqua (CTP) 6-2 6-0

Giorgio Portaluri (MAG) b. Giovanni Battista Morello (CTP) 6-1 7-5

Erik Crepaldi (MAG) b. Claudio Fortuna (CTP) 3-6 6-4 7-6(6)

Peter Torebko (MAG) b. Omar Giacalone (CTP) 6-2 6-7(3) 6-4

Torebko/Portaluri (MAG) b. Piraino/Iaquinto (CTP) 6-2 6-2

Giacalone/Fortuna (CTP) b. Crepaldi/Garzelli (MAG) 6-3 3-6 10-6

CLASSIFICA

3 (2) Circolo Tennis Maglie

3 (1) Circolo del Tennis Palermo

3 (2) Tennis Club Parioli

3 (2) Sporting Club Sassuolo

