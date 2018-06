Corinna Dentoni si impone a Livorno

Successo per Corinna Dentoni, (a sinistra nella foto) che si è aggiudicata il Torneo Open Costa Etrusca con montepremi 1.500 € disputatosi al T.C.Livorno in una folta cornice di pubblico.

Nell’atto finale Corinna, neo-tesserata per il Circolo Tennis Siena dove da ottobre sarà impegnata nel campionato di serie A2, ha prevalso dopo una dura battaglia sulla forte 2.2 Jelena Simic.

Sotto di un set e 2-4 nel secondo, la Dentoni ha preso le misure all’avversaria avendo la meglio al tie-break per poi prendere in mano definitivamente le redini del gioco ed imporsi 6-3 nella frazione conclusiva.