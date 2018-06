ATP Halle: Il programma completo. Domenica in campo Roger Federer e Andreas Seppi

STADION – Ora italiana: 12:00 (ora locale: 12:00 pm)

1. [SE] Matthew Ebden vs [6] Philipp Kohlschreiber

2. [LL] Nikoloz Basilashvili vs Borna Coric

3. [1] Roger Federer vs Benoit Paire

4. [WC] Florian Mayer vs Andreas Seppi (non prima ore: 17:30)

COURT 1 – Ora italiana: 12:00 (ora locale: 12:00 pm)

1. [1] Lukasz Kubot / Marcelo Melo vs Max Mirnyi / Philipp Oswald

2. [WC] Tim Puetz / Jan-Lennard Struff vs Alexander Zverev / Mischa Zverev (non prima ore: 14:00)

COURT 2 – Ora italiana: 12:00 (ora locale: 12:00 pm)

1. Dominic Inglot / Franko Skugor vs [2] Nikola Mektic / Alexander Peya

2. [4] Ivan Dodig / Rajeev Ram vs Marcel Granollers / Robin Haase