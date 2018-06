Wimbledon: Le wild card per il tabellone principale e Qualificazione

Md Maschile

Liam BROADY (GBR)

Jay CLARKE (GBR)

Alex DE MINAUR (AUS)

To be announced

To be announced

To be announced

To be announced

To be announced

Md Femminile

Katie BOULTER (GBR)

Naomi BROADY (GBR)

Harriet DART (GBR)

Katy DUNNE (GBR)

Ons JABEUR (TUN)

Katie SWAN (GBR)

Gabriella TAYLOR (GBR)

To be announced

Doppio Maschile

Luke BAMBRIDGE & Jonny O’MARA (GBR)

Alex BOLT & Lleyton HEWITT (AUS)

Liam BROADY & Scott CLAYTON (GBR)

Jay CLARKE & Cameron NORRIE (GBR)

Jurgen MELZER (AUT) & Daniel NESTOR (CAN)

Fredrik NIELSEN (DEN) & Joe SALISBURY (GBR)

To be announced

To be announced

Doppio Femminile

Katie BOULTER & Katie SWAN (GBR)

Naomi BROADY (GBR) & Asia MUHAMMAD (USA)

Harriet DART & Katy DUNNE (GBR)

To be announced

To be announced

To be announced

To be announced

Q uali Maschili

Alejandro DAVIDOVICH FOKINA (ESP)

Jack DRAPER (GBR)

George LOFFHAGEN (GBR)

Anton MATUSEVICH (GBR)

Aidan MCHUGH (GBR)

Alexander WARD (GBR)

James WARD (GBR)

Wild card play-off place

Wild card play-off place

Quali Femminili

Holly FISCHER (GBR)

Francesca JONES (GBR)

Claire LIU (USA)

Maia LUMSDEN (GBR)

Emma RADUCANU (GBR)

To be announced

Wild card play-off place

Wild card play-off place