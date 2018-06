Il Manager di Cecchinato parla del cambiamento dopo la semifinale ottenuta al Roland Garros

Il manager di Marco Cecchinato, Luigi Sangermano, ha parlato al Corriere dello Sport del cambiamento che ha avuto Marco dopo aver conquistato la semifinale del Roland Garros.

“Ovviamente dopo Parigi siamo stati contattati da molti marchi importanti, e di vari settori: abbigliamento, orologi, automobili, moda, visto che Marco è anche un bel ragazzo”.

Persino da aziende che lo vorrebbero ingaggiare per tenere discorsi. Noi puntiamo su partner di qualità, e globali, visto che 11 tennis si gioca in tutto il mondo. Per ora però non abbiamo firmato niente: se ne riparlerà a fine stagione”.

“Per un ragazzo che fino a qualche mese fa guadagnava 8.000 euro vincendo un challenger, vedersi arrivare sottocasa una grande macchina o in regalo un orologio costoso pub essere destabilizzante, Se Marco prima del Roland Garros valeva cento, oggi vale almeno un milione”.