Challenger Ilkley: I risultati con il Live dettagliato delle Qualificazioni. In campo Salvatore Caruso

Challenger Ilkley (€127,500, erba) – 2° turno di qualificazione e TDQ

CENTRE COURT – Ora italiana: 12:00 (ora locale: 11:00 am)

1. Brayden Schnur vs [WC] Brydan Klein



Il match deve ancora iniziare

2. Darian King vs [WC] Jack Draper (non prima ore: 15:30)



Il match deve ancora iniziare

3. Liam Broady vs [8] Sergiy Stakhovsky



Il match deve ancora iniziare

4. N.Sriram Balaji / Vishnu Vardhan vs Luke Bambridge / Jonny O’Mara (non prima ore: 18:00)



Il match deve ancora iniziare

COURT 1 – Ora italiana: 12:00 (ora locale: 11:00 am)

1. Salvatore Caruso vs Gregoire Barrere



CH Ilkley Salvatore Caruso Salvatore Caruso 0 6 5 Gregoire Barrere • Gregoire Barrere 0 7 4 Match sospeso - Pioggia Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 G. Barrere 5-4 S. Caruso 15-0 30-0 30-15 df 30-30 30-40 40-40 A-40 4-4 → 5-4 G. Barrere 15-15 ace 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 4-3 → 4-4 S. Caruso 0-15 15-15 30-15 40-15 3-3 → 4-3 G. Barrere 15-0 30-15 30-30 40-30 3-2 → 3-3 S. Caruso 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 ace ace 2-2 → 3-2 G. Barrere 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 2-1 → 2-2 S. Caruso 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 df A-40 ace 1-1 → 2-1 G. Barrere 15-0 30-0 40-0 ace 40-15 1-0 → 1-1 S. Caruso 0-15 0-30 15-30 ace 15-40 30-40 40-40 A-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-7 Tiebreak 0-0* 0*-1 1*-1 2-1* 2-2* 3*-2 4*-2 5-2* 5-3* 5*-4 5*-5 6-5* 6-6* 6*-7 6-6 → 6-7 S. Caruso 15-0 30-0 40-0 5-6 → 6-6 G. Barrere 15-0 30-15 40-15 ace 5-5 → 5-6 S. Caruso 15-0 30-0 40-0 4-5 → 5-5 G. Barrere 15-0 30-0 40-0 4-4 → 4-5 S. Caruso 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 3-4 → 4-4 G. Barrere 15-0 30-0 40-0 40-15 3-3 → 3-4 S. Caruso 15-0 15-15 30-15 40-15 ace 2-3 → 3-3 G. Barrere 15-0 30-0 ace 40-0 2-2 → 2-3 S. Caruso 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 A-40 1-2 → 2-2 G. Barrere 15-0 30-0 40-0 40-15 ace 1-1 → 1-2 S. Caruso 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 0-1 → 1-1 G. Barrere 30-0 ace 0-0 → 0-1

2. Kamil Majchrzak vs Salvatore Caruso OR Gregoire Barrere (non prima ore: 13:30)



Il match deve ancora iniziare

3. Hiroki Moriya vs Brayden Schnur OR [WC] Brydan Klein (non prima ore: 15:00)



Il match deve ancora iniziare

4. Kevin King vs Norbert Gombos (non prima ore: 17:00)



Il match deve ancora iniziare

COURT 5 – Ora italiana: 12:00 (ora locale: 11:00 am)

1. Akira Santillan vs [5] Marc Polmans



Il match deve ancora iniziare

2. Mats Moraing vs [2/Alt] Jurgen Zopp (non prima ore: 15:30)



Il match deve ancora iniziare

3. [6] Ramkumar Ramanathan vs Sebastian Ofner



Il match deve ancora iniziare

COURT 3 – Ora italiana: 12:00 (ora locale: 11:00 am)

1. [4] Noah Rubin OR John-Patrick Smith vs [7] Go Soeda



Il match deve ancora iniziare

COURT 2 – Ora italiana: 12:00 (ora locale: 11:00 am)

1. [4] Noah Rubin vs John-Patrick Smith



CH Ilkley Noah Rubin [4] • Noah Rubin [4] 0 0 John-Patrick Smith John-Patrick Smith 0 1 Match sospeso - Pioggia Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 1 N. Rubin 0-1 J. Smith 0-15 15-15 30-15 40-15 0-0 → 0-1

2. [3] Purav Raja / John-Patrick Smith vs Peter Polansky / Matt Reid (non prima ore: 17:30)



Il match deve ancora iniziare