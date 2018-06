WTA Maiorca: Il Tabellone Principale. In campo Francesca Schiavone

WTA Mallorca International | Erba | $250.000

(1) Garcia, Caroline vs Hsieh, Su-Wei

Qualifier vs Cirstea, Sorana

Qualifier vs Kozlova, Kateryna

Van Uytvanck, Alison vs (8) Sabalenka, Aryna

(4) Kontaveit, Anett vs Maria, Tatjana

Witthoeft, Carina vs (WC) Schiavone, Francesca

Krunic, Aleksandra vs Azarenka, Victoria

(WC) Kostyuk, Marta vs (7) Safarova, Lucie

(6) Collins, Danielle vs Qualifier

Qualifier vs Linette, Magda

(SE) Flipkens, Kirsten vs Sasnovich, Aliaksandra

(WC) Kuznetsova, Svetlana vs (3) Sevastova, Anastasija

(5) Suárez Navarro, Carla vs (WC) Arruabarrena, Lara

Stosur, Samantha vs Vondrousova, Marketa

Hercog, Polona vs Qualifier

Qualifier vs (2) Kerber, Angelique