ATP Halle: Risultati del turno decisivo di qualificazione. Berrettini lucky loser. Sfiderà Seppi al primo turno

(1) Federer, Roger vs Bedene, Aljaz

Paire, Benoit vs Johnson, Steve

Jaziri, Malek vs (SE) Ebden, Matthew

Fucsovics, Marton vs (6) Kohlschreiber, Philipp

(3) Thiem, Dominic vs (Q) Youzhny, Mikhail

(WC) Marterer, Maximilian vs Sugita, Yuichi

(Q) Lacko, Lukas vs (Q) Kudla, Denis

Tsitsipas, Stefanos vs (5) Pouille, Lucas

(7) Nishikori, Kei vs (Q) Bachinger, Matthias

Zverev, Mischa vs Khachanov, Karen

Haase, Robin vs Sousa, Joao

Struff, Jan-Lennard vs (4) Bautista Agut, Roberto

(8) Gasquet, Richard vs (WC) Mayer, Florian

Seppi, Andreas vs (LL) Berrettini, Matteo

Gojowczyk, Peter vs (WC) Molleker, Rudolf

Coric, Borna vs (2) Zverev, Alexander

ATP 500 Halle (e1.983.595, erba) – 1° turno qualificazione

ATP Halle Yannick Maden Yannick Maden 2 3 Lukas Lacko Lukas Lacko 6 6 Vincitore: L. LACKO Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 3-6 L. Lacko 15-0 30-0 40-0 ace 40-15 40-30 3-5 → 3-6 Y. Maden 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 40-A 3-4 → 3-5 L. Lacko 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 3-3 → 3-4 Y. Maden 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 ace 40-A 3-2 → 3-3 L. Lacko 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 2-2 → 3-2 Y. Maden 15-0 ace 15-15 df 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 ace 1-2 → 2-2 L. Lacko 15-0 30-0 40-0 ace 1-1 → 1-2 Y. Maden 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 0-1 → 1-1 L. Lacko 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 ace ace 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 2-6 Y. Maden 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 2-5 → 2-6 L. Lacko 0-15 15-15 30-15 40-15 ace 2-4 → 2-5 Y. Maden 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 2-3 → 2-4 L. Lacko 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 1-3 → 2-3 Y. Maden 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 1-2 → 1-3 L. Lacko 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 1-1 → 1-2 Y. Maden 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 ace 40-40 A-40 0-1 → 1-1 L. Lacko 15-0 ace 15-15 15-30 30-30 ace 40-30 40-40 A-40 0-0 → 0-1

1. [WC] Yannick Madenvs Lukas Lacko

2. [4] Matteo Berrettini vs [8] Mikhail Youzhny



ATP Halle Matteo Berrettini [4] Matteo Berrettini [4] 3 6 Mikhail Youzhny [8] Mikhail Youzhny [8] 6 7 Vincitore: M. YOUZHNY Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-7 Tiebreak 0*-0 1-0* 1-1* 1*-2 2*-2 ace 3-2* 3-3* 3*-4 4*-4 5-4* 5-5* 6*-5 6*-6 7-6* ace 7-7* 7*-8 6-6 → 6-7 M. Youzhny 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 6-5 → 6-6 M. Berrettini 15-0 30-0 40-0 ace 40-15 ace 5-5 → 6-5 M. Youzhny 0-15 15-15 30-15 40-15 5-4 → 5-5 M. Berrettini 0-15 df 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 4-4 → 5-4 M. Youzhny 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 3-4 → 4-4 M. Berrettini 0-15 15-15 ace 30-15 ace 30-30 30-40 3-3 → 3-4 M. Youzhny 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 3-2 → 3-3 M. Berrettini 15-0 30-0 ace 40-0 40-15 2-2 → 3-2 M. Youzhny 0-15 0-30 15-30 15-40 1-2 → 2-2 M. Berrettini 0-15 15-15 15-30 30-40 ace 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A df 40-40 A-40 40-40 A-40 ace 0-2 → 1-2 M. Youzhny 15-0 30-0 30-15 40-15 0-1 → 0-2 M. Berrettini 0-15 0-30 0-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 3-6 M. Youzhny 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 3-5 → 3-6 M. Berrettini 15-0 30-0 ace 40-0 40-15 df 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 2-5 → 3-5 M. Youzhny 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 2-4 → 2-5 M. Berrettini 0-15 15-15 30-15 40-15 1-4 → 2-4 M. Youzhny 15-0 30-0 40-0 40-15 1-3 → 1-4 M. Berrettini 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 1-2 → 1-3 M. Youzhny 15-0 30-0 40-0 1-1 → 1-2 M. Berrettini 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 0-1 → 1-1 M. Youzhny 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 0-0 → 0-1

3. Denis Istomin vs [WC] Matthias Bachinger (non prima ore: 14:30)



ATP Halle Denis Istomin Denis Istomin 5 2 Matthias Bachinger Matthias Bachinger 7 6 Vincitore: M. BACHINGER Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 2-6 M. Bachinger 0-15 15-15 30-15 40-15 2-5 → 2-6 D. Istomin 15-0 15-15 15-30 15-40 2-4 → 2-5 M. Bachinger 15-0 30-0 40-0 ace 2-3 → 2-4 D. Istomin 15-0 30-0 1-3 → 2-3 M. Bachinger 15-0 30-0 ace 40-0 40-15 1-2 → 1-3 D. Istomin 15-0 15-15 30-15 40-15 0-2 → 1-2 M. Bachinger 15-15 15-30 30-30 40-30 0-1 → 0-2 D. Istomin 0-15 0-30 0-40 30-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 5-7 M. Bachinger 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 5-6 → 5-7 D. Istomin 0-15 0-30 0-40 5-5 → 5-6 M. Bachinger 15-0 30-0 40-0 5-4 → 5-5 D. Istomin 0-15 15-15 30-15 40-15 4-4 → 5-4 M. Bachinger 0-15 30-15 40-15 ace 4-3 → 4-4 D. Istomin 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 3-3 → 4-3 M. Bachinger 0-15 15-15 30-15 ace 30-30 30-40 df 40-40 40-A df 2-3 → 3-3 D. Istomin 15-0 ace 40-0 ace 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 2-2 → 2-3 M. Bachinger 15-0 30-0 30-15 40-15 2-1 → 2-2 D. Istomin 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 ace 1-1 → 2-1 M. Bachinger 15-0 ace 30-0 30-15 df 40-15 1-0 → 1-1 D. Istomin 15-0 30-0 40-0 0-0 → 1-0

COURT 2 – Ora italiana: 13:30 (ora locale: 1:30 pm)

1. Denis Kudla vs [5] Nikoloz Basilashvili



ATP Halle Denis Kudla Denis Kudla 6 6 Nikoloz Basilashvili [5] Nikoloz Basilashvili [5] 2 4 Vincitore: D. KUDLA Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-4 D. Kudla 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 ace A-40 5-4 → 6-4 N. Basilashvili 15-0 ace 30-0 40-15 ace 5-3 → 5-4 D. Kudla 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 ace 40-40 A-40 40-40 A-40 4-3 → 5-3 N. Basilashvili 15-0 15-15 30-15 4-2 → 4-3 D. Kudla 15-0 ace 30-0 40-0 ace 3-2 → 4-2 N. Basilashvili 15-0 15-15 15-30 30-30 ace 30-40 40-40 40-A 2-2 → 3-2 D. Kudla 15-0 40-0 1-2 → 2-2 N. Basilashvili 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 1-1 → 1-2 D. Kudla 15-0 15-15 30-15 30-30 df 40-30 ace 0-1 → 1-1 N. Basilashvili 30-0 40-0 40-15 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-2 D. Kudla 15-0 30-0 40-15 ace 5-2 → 6-2 N. Basilashvili 15-0 40-0 40-15 df 5-1 → 5-2 D. Kudla 15-15 ace 40-15 4-1 → 5-1 N. Basilashvili 0-15 15-15 15-30 15-40 df 3-1 → 4-1 D. Kudla 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 2-1 → 3-1 N. Basilashvili 15-0 30-0 40-0 2-0 → 2-1 D. Kudla 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 ace 1-0 → 2-0 N. Basilashvili 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 df A-40 40-40 40-A 0-0 → 1-0

2. [WC] Andre Begemann / Dustin Brown vs [2] Jonathan Erlich / Nicholas Monroe