Challenger L’Aquila: Tabellone principale. Lorenzi, Quinzi e Vanni sono teste di serie

Challenger L’Aquila (e43.000, terra)

(1) Carballes Baena, Roberto vs (WC) Fonio, Giovanni

(WC) Ocleppo, Julian vs Galan, Daniel Elahi

Gonzalez, Alejandro vs Qualifier

(WC) Pellegrino, Andrea vs (6/Alt) Bagnis, Facundo

(3) Dellien, Hugo vs Cuevas, Martin

Robredo, Tommy vs Clezar, Guilherme

Qualifier vs Qualifier

Quiroz, Roberto vs (7) Quinzi, Gianluigi

(5) Monteiro, Thiago vs Casanova, Hernan

Olivo, Renzo vs Zapata Miralles, Bernabe

Moroni, Gian Marco vs Arnaboldi, Andrea

Martinez, Pedro vs (4) Dutra Silva, Rogerio

(8) Vanni, Luca vs Choinski, Jan

Collarini, Andrea vs (Alt) Baldi, Filippo

Qualifier vs (WC) Balzerani, Riccardo

Boluda-Purkiss, Carlos vs (2) Lorenzi, Paolo