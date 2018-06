ATP Halle: Tabellone principale. Andreas Seppi è l’unico azzurro. C’è Roger Federer

Main Draw ATP 500 Halle (e1.983.595, erba)

(1) Federer, Roger vs Bedene, Aljaz

Paire, Benoit vs Johnson, Steve

Jaziri, Malek vs (SE) Ebden, Matthew

Fucsovics, Marton vs (6) Kohlschreiber, Philipp

(3) Thiem, Dominic vs Qualifier

(WC) Marterer, Maximilian vs Sugita, Yuichi

Ramos-Vinolas, Albert vs Qualifier

Tsitsipas, Stefanos vs (5) Pouille, Lucas

(7) Nishikori, Kei vs Qualifier

Zverev, Mischa vs Khachanov, Karen

Haase, Robin vs Sousa, Joao

Struff, Jan-Lennard vs (4) Bautista Agut, Roberto

(8) Gasquet, Richard vs (WC) Mayer, Florian

Seppi, Andreas vs Qualifier

Gojowczyk, Peter vs (WC) Molleker, Rudolf

Coric, Borna vs (2) Zverev, Alexander