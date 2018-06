WTA Birmingham: Tabellone principale. Garbine Muguruza è la tds n.1

WTA Birmingham Premier | Erba | $936.128

(1) Muguruza, Garbiñe vs Pavlyuchenkova, Anastasia

Qualifier vs Strycova, Barbora

Tsurenko, Lesia vs (WC) Watson, Heather

Qualifier vs (6) Kasatkina, Daria

(3) Pliskova, Karolina vs Rybarikova, Magdalena

Siniakova, Katerina vs Mladenovic, Kristina

(WC) Boulter, Katie vs Osaka, Naomi

Qualifier vs (7) Mertens, Elise

(5) Goerges, Julia vs Sakkari, Maria

Qualifier vs Barty, Ashleigh

Cibulkova, Dominika vs Gavrilova, Daria

Konta, Johanna vs (4) Kvitova, Petra

(8) Vandeweghe, CoCo vs Martic, Petra

Babos, Timea vs Buzarnescu, Mihaela

Cornet, Alizé vs Makarova, Ekaterina

Vekic, Donna vs (2/WC) Svitolina, Elina