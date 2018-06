Roger Federer ed il milione di dollari pagato dal torneo di Stoccarda per averlo in campo

Per il terzo anno consecutivo, la Mercedes Cup di Stoccarda sarà l’unico torneo ATP 250 giocato da Roger Federer per l’intera stagione.

Il 36enne svizzero, attualmente al secondo posto nel ranking, sta giocando nel torneo tedesco con un cachet di un milione di dollari, il requisito minimo che di solito chiede per giocare in questi tornei.

Edwin Weindorfer, il direttore del torneo tedesco, è orgoglioso di poter contare su Federer e ha spiegato come ha pagato tale cifra: “Questo è un torneo speciale per lui. Vieni qui senza moglie, senza figli, solo con la sua squadra e viene in macchina. “

Edwin ha inoltre spiegato che gli sponsor hanno contribuito al pagamento di tale somma: “Federer è un campione gli sponsor lo adorano. Ci hanno dato un grande aiuto per poter contare su di lui.”

Si ricorda che lo sponsor principale dell’evento – Mercedes – è anche sponsor di Federer.