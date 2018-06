Presentazione ITF Antico Tiro a Volo 2018: novità e partecipanti

Giovedì 14 giugno, presso lo storico circolo dell’Antico Tiro a Volo di Roma, è stata presentata la X edizione del Torneo Internazionale Femminile di Tennis. La manifestazione, che aprirà le danze domenica 1 luglio con le qualificazioni e chiuderà i battenti la settimana successiva con la finale, si conferma anche quest’anno il secondo evento più importante nel panorama del tennis italiano in gonnella (montepremi pari a 60.000 $ + H) dopo gli Internazionali BNL d’Italia. A presenziare, nel corso della conferenza stampa, tanti ospiti illustri dello sport: Mara Santangelo, consigliera della Federazione Italiana Tennis e del CONI, Sergio Brio, difensore della Juventus negli anni 80′ e Giorgio Di Palermo, nuovo Presidente del Comitato Regionale FIT del Lazio. In occasione del decimo anniversario sono state introdotte alcune novità: verrà infatti concessa l’ospitalità alle partecipanti e gli out del campo saranno ingranditi. Fra le varie iniziative già introdotte negli anni passati non mancheranno la consueta cena di Gala, la cerimonia di apertura con l’annessa sfilata di bandiere e la possibilità di assistere a qualche incontro programmato in sessione serale.

Nell’entry list diramata in questi giorni figurano giocatrici di prim’ordine fra i quali spiccano i nomi di Mona Barthel, Danka Kovinic e Mariana Duque Marino senza dimenticare alcune giovani leve in rampa di lancio pronte al salto di qualità verso palcoscenici sempre più prestigiosi fra cui Fanni Stollar, Tamara Zidansek, Sofya Zhuk, Dayana Yastremska, Anna Kalinskaya e molte altre. In ambito italiano saranno presenti Deborah Chiesa e Martina Trevisan, recenti protagoniste nella nazionale di Fed Cup, in attesa di conoscere i nomi derivanti dalle wild card che verranno assegnate nei prossimi giorni. Nell’elegante cornice del quartiere Parioli di Roma hanno arricchito l’albo d’oro delle precedenti edizioni tenniste del calibro di Tathiana Garbin, capitana della squadra italiana di Fed Cup ed ex numero 22 delle classifiche mondiali, Christina McHale, numero 24 del ranking WTA nel 2012, sino ad arrivare Kateryna Kozlova, attuale numero 65 del mondo, trionfatrice nella passata edizione.

“Lo sport ha nel nostro circolo un’importanza notevolissima – ha dichiarato il presidente del circolo Michele Anastasio Pugliese a margine della conferenza stampa -. Viviamo e ci impegniamo ogni giorno per dare prestigio all’Antico Tiro a Volo. Abbiamo costruito qualcosa di importante nel nuoto, nel tennis e in tutti gli altri sport. Ringrazio con affetto chi lavora per farci ottenere sempre grandi risultati”. Grande soddisfazione è emersa anche nelle parole di Marco Fanano, direttore del torneo: “L’entry list di quest’anno sarà a dir poco eccezionale. Siamo contenti e soddisfatti di tutto ciò poiché significa che il lavoro svolto in passato è stato apprezzato. Aggiunto inoltre che parallelamente al torneo saranno attive diverse iniziative per giovani e bambini. Seguiteci, ci sarà da divertirsi”.





Luca Fiorino