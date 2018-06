Stan Wawrinka rinuncia ai tornei su terra europei di Luglio

Stan Wawrinka non parteciperà agli Swiss Open su terra rossa di Gstaad, in programma dal 21 al 29 luglio, dove avrebbe dovuto fare ritorno a cinque anni di distanza dall’ultima apparizione.

Stan non parteciperà nemmeno al torneo di Bastad, in Svezia.

Il vodese vuole evitare di alternare troppo le superfici di gioco, dato che nelle prossime settimane sarà impegnato sull’erba del Queen’s e di Wimbledon.