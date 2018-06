Roland Garros 2018: Eurosport fa incetta di record sui canali lineari e le piattaforme digitali

Eurosport ha comunicato i dati record registrati in Europa sui canali lineari e le piattaforme digitali durante il Roland Garros, che hanno reso questa edizione del torneo parigino la più seguita degli ultimi 13 anni.

L’emittente sportiva numero uno in Europa ha raggiunto ben 56.900.000 di spettatori in giro per il continente, registrando una crescita dell’11% rispetto all’edizione 2017 del Roland Garros. Anche sulle piattaforme digitali i numeri sono stati sorprendenti: 29.000.000 di visualizzazioni dei video postati sui canali Facebook, YouTube e Instagram di Eurosport (23% in più dello scorso anno).

Il match tra Rafa Nadal e Dominic Thiem giocato sul Philippe-Cartier è stato visto da circa 4.500.000 di fan in tutta Europa, diventando la finale maschile più vista dal 2005.

Importante il contributo italiano: in occasione della storica semifinale di Marco Cecchinato si è registrato un picco d’ascolto pari a 600.000 spettatori, per il 4.3% share e oltre 18% share sul pay.

Non da meno è stata la sfida tra Simona Halep e Sloane Sthepens. La finale, in cui la campionessa rumena ha vinto il suo primo titolo del Grande Slam, è stata la più seguita della categoria fin dal 2005. Erano circa 3.700.000 i collegati tra i vari mercati europei.

Eurosport anche nel 2018 si conferma “Casa del Tennis” grazie a una copertura completa e in esclusiva di tre tornei del Grande Slam – Australian Open, Roland Garros e US Open – e una ricca selezione di tornei ATP e WTA con più di 1000 ore live distribuite nel corso dell’anno.