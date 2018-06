Da Caltanissetta: Si ritrova Gulbis. Momento nero per Paolo Lorenzi

Giocate d’alta scuola che hanno deliziato il pubblico di Caltanissetta. L’ex top ten, Ernests Gulbis, vincitore di sei titoli Atp ha sconfitto 63 64 il gigante toscano Luca Vanni e accede pertanto al secondo turno del Trofeo Averna, main sponsor Intesa SanPaolo, 127.000 euro di montepremi.

Gulbis, autentico lusso per il circuito challenger ha dimostrato che può tornare presto ai fasti di un tempo.

Parte col piede giusto anche il finalista del 2017, il ligure Alessandro Giannessi che pur con qualche patema a metà del secondo accede al secondo turno grazie alla vittoria sul qualificato francese Maxime Janvier.

“Buone sensazioni in questo mio primo match a Caltanissetta – ha detto a fine match lo spezzino – il torneo è di altissimo livello, spero di confermare i buoni risultati delle passate stagioni”.

Vince anche Federico Gaio che nel derby azzurro supera agevolmente Marco Bortolotti, entrambi provenienti dalle qualificazioni.

Tra i tanti match giocati questo pomeriggio a Caltanissetta davanti ad un pubblico numeroso, da registrare anche i successi di Marcelo Arevalo, Facundo Bagnis e Zdenek Kolar, quest’ultimo bravo a battere contro pronostico Victor Estrella Burgos.

Colpo di scena a Villa Amedeo. Il vincitore delle ultime due edizioni, il senese Paolo Lorenzi testa di serie numero 1 del tabellone cede sotto i colpi della giovane wild card spagnola Alejandro Davidovich Fokina. Il tennista nato a Malaga e vincitore dello scorso Wimbledon juniores si impone col punteggio di 64 60.

Un Lorenzi indubbiamente non al meglio e ancora condizionato dal problema alla fascia plantare del piede destro. Va dato comunque merito a Fokina di aver giocato un match di ottimo livello, suscitando l’impressione di poter ben presto arrivare tra i primi 100 al mondo. Oggi è numero 393.

Un altro spagnolo, Javier Munar, ha destato un’ottima impressione, nell’incontro che l’ha visto trionfare a spese del ceco Laslo Djere. I due giocatori si erano già affrontati sabato scorso nella finale del challenger di Prostejov, anche in quella occasione aveva vinto l’iberico.

Mercoledì 13 giugno tornerà in campo il siciliano Salvatore Caruso che nel primo pomeriggio se la vedrà con l’austriaco Dennis Novak, giustiziere di Gian Marco Moroni.

Sempre mercoledì sarà il turno anche della seconda testa di serie Pablo Cuevas, opposto nella sessione serale al salvadoregno Marcelo Arevalo.

In apertura di programma (13.30) il faentino Federico Gaio sfiderà il mancino ceco Jiry Vesely, testa di serie numero tre del seeding.

CENTRALE – Ora italiana: 13:30 (ora locale: 1:30 pm)

1. [3] Jiri Vesely vs [Q] Federico Gaio

2. Dennis Novak vs Salvatore Caruso

3. [WC] Federico Gaio / Andrea Pellegrino vs Tomasz Bednarek / Volodoymyr Uzhylovskyi (non prima ore: 18:00)

4. Marcelo Arevalo vs [2] Pablo Cuevas (non prima ore: 20:00)

CAMPO 1 – Ora italiana: 13:30 (ora locale: 1:30 pm)

1. Blaz Rola vs Attila Balazs

2. Blaz Rola / Jiri Vesely vs Ruben Gonzales / Hunter Reese (non prima ore: 16:00)

3. [WC] Daniele Bracciali / Luca Vanni vs Dennis Novak / Tristan-Samuel Weissborn