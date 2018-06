Challenger Caltanissetta: I risultati con il Live dettagliato del Day 2. Ok Donati e Caruso

Una giornata di caldo intenso con tanta gente presente sugli spalti del Tc Caltanissetta ad assistere agli incontri della mattinata validi per il primo turno del Trofeo Averna, main sponsor Intesa SanPaolo.

Il challenger nisseno per questa settimana è l’evento su terra rossa più importante al mondo.

Bella vittoria del siciliano Salvatore Caruso nato ad Avola nel 1992 che al termine di un match condotto in maniera impeccabile e grazie anche al tifo di parenti e amici ha sconfitto 76 62 la settima testa di serie Tiago Monteiro, numero 140 al mondo..

Al prossimo turno, l’allievo del palermitano Paolo Cannova se la vedrà con l’austriaco Dennis Novak. “Oggi sapevo che non sarebbe stata una partita semplice – spiega Caruso – Monteiro è un ottimo giocatore, specialmente sulla terra rossa. Vincere delle partite a Caltanissetta davanti a questo meraviglioso pubblico è sempre molto bello. Il livello dei giocatori presenti in tabellone è molto alto e già dal prossimo turno mi aspetta un tennista di spessore come Novak. Sto giocando molto bene – conclude Caruso – e sono fiducioso per il prosieguo del torneo”

L’Italia sorride anche grazie alla vittoria del piemontese Matteo Donati, finalista a Caltanissetta nel 2016, il quale si è imposto 76 75 a spese del giovane norvegese Casper Ruud.

“Partita difficilissima quest’oggi – ha dichiarato Donati – il caldo ha recitato un ruolo importante. Nel primo set sono stato bravo a recuperare da 6-2 sotto al tiebreak. È stato molto importante aver chiuso in due set, andare al set decisivo avrebbe comportato un notevole dispendio di energie fisiche e mentali. A Caltanissetta ho ottimi ricordi a livello di prestazioni. Spero di confermarmi, se non di migliorare”.

Si qualifica agli ottavi di finale anche la seconda testa di serie del Trofeo Averna, Pablo Cuevas che al termine di una dura battaglia sconfigge il ceco Jozef Kovalik.

Esce di scena invece il mazarese Omar Giacalone che cede nettamente all’ungherese Attila Balazs.

1. Jozef Kovalik vs [2] Pablo Cuevas



CH Caltanissetta Jozef Kovalik Jozef Kovalik 6 5 4 Pablo Cuevas [2] Pablo Cuevas [2] 3 7 6 Vincitore: P. CUEVAS Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 4-6 J. Kovalik 0-15 0-30 0-40 15-40 4-5 → 4-6 P. Cuevas 15-0 15-15 df 15-30 15-40 30-40 3-5 → 4-5 J. Kovalik 15-0 30-0 40-0 40-15 2-5 → 3-5 P. Cuevas 15-0 ace 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 ace 2-4 → 2-5 J. Kovalik 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 2-3 → 2-4 P. Cuevas 0-15 15-15 30-15 30-30 df 40-30 40-40 40-A df 40-40 A-40 2-2 → 2-3 J. Kovalik 15-0 30-0 40-0 ace 1-2 → 2-2 P. Cuevas 15-0 30-0 ace 40-0 ace 1-1 → 1-2 J. Kovalik 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 0-1 → 1-1 P. Cuevas 15-0 15-15 df 15-30 30-30 40-30 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 5-7 J. Kovalik 0-15 df 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 5-6 → 5-7 P. Cuevas 0-15 15-15 30-15 40-15 5-5 → 5-6 J. Kovalik 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 4-5 → 5-5 P. Cuevas 0-15 df 15-15 30-15 30-30 40-30 ace 4-4 → 4-5 J. Kovalik 0-15 df 0-30 0-40 4-3 → 4-4 P. Cuevas 15-0 30-0 30-15 40-15 4-2 → 4-3 J. Kovalik 0-15 15-15 30-15 40-15 3-2 → 4-2 P. Cuevas 0-15 15-15 30-15 40-15 3-1 → 3-2 J. Kovalik 15-0 15-15 30-15 40-15 2-1 → 3-1 P. Cuevas 0-15 15-15 ace 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 1-1 → 2-1 J. Kovalik 30-0 40-0 0-1 → 1-1 P. Cuevas 15-0 30-0 30-15 40-15 ace 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-3 J. Kovalik 0-15 df 0-30 df 0-40 15-40 30-40 40-40 A-40 5-3 → 6-3 P. Cuevas 15-0 30-0 40-0 5-2 → 5-3 J. Kovalik 15-0 30-0 30-15 40-15 4-2 → 5-2 P. Cuevas 15-15 15-30 15-40 3-2 → 4-2 J. Kovalik 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 2-2 → 3-2 P. Cuevas 15-0 ace 15-15 15-30 df 30-30 40-30 40-40 A-40 2-1 → 2-2 J. Kovalik 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 1-1 → 2-1 P. Cuevas 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 ace 1-0 → 1-1 J. Kovalik 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 0-0 → 1-0

2. Matteo Donati vs Casper Ruud



CH Caltanissetta Matteo Donati Matteo Donati 7 7 Casper Ruud Casper Ruud 6 5 Vincitore: M. DONATI Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 7-5 C. Ruud 0-15 0-30 0-40 6-5 → 7-5 M. Donati 15-0 30-0 40-0 5-5 → 6-5 C. Ruud 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 4-5 → 5-5 M. Donati 15-0 30-0 3-5 → 4-5 C. Ruud 15-0 30-0 3-4 → 3-5 M. Donati 15-0 15-15 15-30 15-40 df 30-40 3-3 → 3-4 C. Ruud 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 3-2 → 3-3 M. Donati 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 3-1 → 3-2 C. Ruud 15-0 30-0 40-0 ace 40-15 df 3-0 → 3-1 M. Donati 15-0 15-15 30-15 40-15 2-0 → 3-0 C. Ruud 0-15 0-30 df 15-30 15-40 1-0 → 2-0 M. Donati 15-0 30-0 40-0 40-15 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 7-6 Tiebreak 0-0* 0*-1 0*-2 1-2* 1-3* 1*-4 1*-5 2-5* ace 2-6* 3*-6 4*-6 5-6* 6-6* 7*-6 7*-7 8-7* 8-8* 9*-8 6-6 → 7-6 M. Donati 15-0 ace 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 5-6 → 6-6 C. Ruud 15-0 15-15 30-15 40-15 5-5 → 5-6 M. Donati 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 df A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 5-4 → 5-5 C. Ruud 15-0 30-0 30-15 30-30 df 30-40 40-40 ace 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 4-4 → 5-4 M. Donati 15-0 30-0 40-0 3-4 → 4-4 C. Ruud 15-0 30-0 40-0 ace 3-3 → 3-4 M. Donati 15-0 30-0 30-15 40-15 ace 40-30 ace 2-3 → 3-3 C. Ruud 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 ace 2-2 → 2-3 M. Donati 15-0 30-0 40-0 40-15 1-2 → 2-2 C. Ruud 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 1-1 → 1-2 M. Donati 15-0 30-0 30-15 df 30-30 40-30 40-40 A-40 0-1 → 1-1 C. Ruud 15-0 30-0 40-0 40-15 0-0 → 0-1

3. [Q] Federico Gaio vs [Q] Marco Bortolotti



CH Caltanissetta Federico Gaio Federico Gaio 6 6 Marco Bortolotti Marco Bortolotti 2 1 Vincitore: F. GAIO Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-1 F. Gaio 0-15 0-30 df 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 5-1 → 6-1 M. Bortolotti 15-0 30-0 40-0 40-15 5-0 → 5-1 F. Gaio 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 4-0 → 5-0 M. Bortolotti 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 df 3-0 → 4-0 F. Gaio 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 2-0 → 3-0 M. Bortolotti 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 1-0 → 2-0 F. Gaio 15-0 15-15 30-15 ace 40-15 ace 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-2 M. Bortolotti 15-0 15-15 30-15 30-30 df 30-40 40-40 40-A 5-2 → 6-2 F. Gaio 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 4-2 → 5-2 M. Bortolotti 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 3-2 → 4-2 F. Gaio 15-0 30-0 40-0 ace 2-2 → 3-2 M. Bortolotti 15-0 30-0 40-0 40-15 2-1 → 2-2 F. Gaio 15-0 30-0 40-0 1-1 → 2-1 M. Bortolotti 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 1-0 → 1-1 F. Gaio 15-0 30-0 40-0 40-15 df ace 0-0 → 1-0

4. [WC] Julian Ocleppo / Andrea Vavassori vs [3] Aliaksandr Bury / Hsien-Yin Peng (non prima ore: 15:00)



CH Caltanissetta Julian Ocleppo / Andrea Vavassori Julian Ocleppo / Andrea Vavassori 4 4 Aliaksandr Bury / Hsien-Yin Peng [3] Aliaksandr Bury / Hsien-Yin Peng [3] 6 6 Vincitori: BURY / PENG Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 4-6 A. Bury / Peng 15-0 30-0 40-0 4-5 → 4-6 J. Ocleppo / Vavassori 15-0 30-0 30-15 40-15 3-5 → 4-5 A. Bury / Peng 15-0 30-0 40-0 3-4 → 3-5 J. Ocleppo / Vavassori 15-0 15-15 30-15 2-4 → 3-4 A. Bury / Peng 15-0 ace 30-0 40-0 ace 2-3 → 2-4 J. Ocleppo / Vavassori 15-0 15-15 30-15 30-30 df 40-30 1-3 → 2-3 A. Bury / Peng 15-0 30-0 40-0 40-15 1-2 → 1-3 J. Ocleppo / Vavassori 15-0 15-15 30-15 ace 40-15 0-2 → 1-2 A. Bury / Peng 15-0 30-0 0-1 → 0-2 J. Ocleppo / Vavassori 0-15 15-15 15-30 df 15-40 30-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 4-6 A. Bury / Peng 15-0 30-0 40-0 4-5 → 4-6 J. Ocleppo / Vavassori 15-0 15-15 30-15 30-40 40-40 3-5 → 4-5 A. Bury / Peng 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 2-5 → 3-5 J. Ocleppo / Vavassori 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 1-5 → 2-5 A. Bury / Peng 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 1-4 → 1-5 J. Ocleppo / Vavassori 0-15 0-30 0-40 15-40 1-3 → 1-4 A. Bury / Peng 15-15 30-15 40-15 40-30 1-2 → 1-3 J. Ocleppo / Vavassori 0-15 0-30 0-40 df 1-1 → 1-2 A. Bury / Peng 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 1-0 → 1-1 J. Ocleppo / Vavassori 15-0 30-0 40-0 ace 0-0 → 1-0

5. Luca Vanni vs Ernests Gulbis



CH Caltanissetta Luca Vanni Luca Vanni 2 4 Ernests Gulbis Ernests Gulbis 6 6 Vincitore: E. GULBIS Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 4-6 L. Vanni 0-15 0-30 15-30 ace 30-30 30-40 4-5 → 4-6 E. Gulbis 15-0 15-15 df 30-15 30-30 40-30 4-4 → 4-5 L. Vanni 15-0 30-0 40-0 40-15 ace 3-4 → 4-4 E. Gulbis 0-15 df 15-15 30-15 40-15 3-3 → 3-4 L. Vanni 15-0 30-0 40-0 40-15 2-3 → 3-3 E. Gulbis 15-0 15-15 df 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 2-2 → 2-3 L. Vanni 0-15 15-15 ace 15-30 30-30 40-30 1-2 → 2-2 E. Gulbis 15-0 15-15 df 15-30 df 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 1-1 → 1-2 L. Vanni 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 df 0-1 → 1-1 E. Gulbis 0-15 df 15-15 30-15 30-30 30-40 df 40-40 A-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 2-6 L. Vanni 15-0 15-15 15-30 15-40 2-5 → 2-6 E. Gulbis 15-0 30-0 ace 40-0 2-4 → 2-5 L. Vanni 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 1-4 → 2-4 E. Gulbis 15-0 ace 30-0 40-0 1-3 → 1-4 L. Vanni 15-0 15-15 15-30 15-40 1-2 → 1-3 E. Gulbis 0-15 df 15-15 30-15 40-15 1-1 → 1-2 L. Vanni 0-15 15-15 ace 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 0-1 → 1-1 E. Gulbis 15-0 30-0 30-15 df 40-15 40-30 0-0 → 0-1

6. [1] Paolo Lorenzi vs [WC] Alejandro Davidovich Fokina (non prima ore: 20:00)



CH Caltanissetta Paolo Lorenzi [1] Paolo Lorenzi [1] 0 0 Alejandro Davidovich Fokina • Alejandro Davidovich Fokina 0 0 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 1 A. Davidovich Fokina 0-0

1. [WC] Omar Giacalone vs Attila Balazs



CH Caltanissetta Omar Giacalone Omar Giacalone 0 2 Attila Balazs Attila Balazs 6 6 Vincitore: A. BALAZS Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 2-6 O. Giacalone 15-0 15-15 15-30 15-40 df 2-5 → 2-6 A. Balazs 15-0 ace 30-0 40-0 40-15 df 2-4 → 2-5 O. Giacalone 0-15 df 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 1-4 → 2-4 A. Balazs 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 1-3 → 1-4 O. Giacalone 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 1-2 → 1-3 A. Balazs 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 1-1 → 1-2 O. Giacalone 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 0-1 → 1-1 A. Balazs 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 0-6 O. Giacalone 15-0 30-0 30-15 30-30 df 30-40 df 0-5 → 0-6 A. Balazs 15-0 ace 30-0 ace 30-15 40-15 ace 40-30 df 40-40 A-40 0-4 → 0-5 O. Giacalone 0-15 0-30 0-40 0-3 → 0-4 A. Balazs 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 0-2 → 0-3 O. Giacalone 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 0-1 → 0-2 A. Balazs 15-0 30-0 40-0 0-0 → 0-1

2. Renzo Olivo vs Facundo Bagnis



CH Caltanissetta Renzo Olivo Renzo Olivo 0 2 0 Facundo Bagnis • Facundo Bagnis 0 6 4 Vincitore: F. BAGNIS per ritiro Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 F. Bagnis 0-4 R. Olivo 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 df 40-40 40-A 40-40 40-A 0-3 → 0-4 F. Bagnis 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 ace 0-2 → 0-3 R. Olivo 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 0-1 → 0-2 F. Bagnis 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 df 40-40 A-40 40-40 A-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 2-6 R. Olivo 15-0 15-15 df 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A df A-40 40-40 40-A 2-5 → 2-6 F. Bagnis 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 2-4 → 2-5 R. Olivo 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 1-4 → 2-4 F. Bagnis 15-0 30-0 40-0 ace 1-3 → 1-4 R. Olivo 15-0 15-15 df 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A df 1-2 → 1-3 F. Bagnis 15-0 30-0 40-0 1-1 → 1-2 R. Olivo 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 0-1 → 1-1 F. Bagnis 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 0-0 → 0-1

3. Salvatore Caruso vs [7] Thiago Monteiro



CH Caltanissetta Salvatore Caruso Salvatore Caruso 7 6 Thiago Monteiro [7] Thiago Monteiro [7] 6 2 Vincitore: S. CARUSO Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-2 S. Caruso 15-0 30-0 40-0 ace 5-2 → 6-2 T. Monteiro 15-0 15-15 df 30-15 30-30 40-30 ace 5-1 → 5-2 S. Caruso 30-0 30-15 40-15 40-30 4-1 → 5-1 T. Monteiro 0-15 15-15 30-15 40-15 4-0 → 4-1 S. Caruso 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 ace 3-0 → 4-0 T. Monteiro 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 2-0 → 3-0 S. Caruso 15-0 30-0 30-15 40-15 1-0 → 2-0 T. Monteiro 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A df 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 7-6 Tiebreak 0*-0 1-0* 1-1* 2*-1 3*-1 3-2* df 3-3* 3*-4 4*-4 5-4* 5-5* 6*-5 6*-6 7-6* 6-6 → 7-6 T. Monteiro 15-0 15-15 15-30 30-30 ace 40-30 6-5 → 6-6 S. Caruso 15-0 15-15 30-15 40-15 5-5 → 6-5 T. Monteiro 15-0 30-0 30-15 40-15 ace 5-4 → 5-5 S. Caruso 15-0 15-15 30-15 40-15 4-4 → 5-4 T. Monteiro 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 ace 4-3 → 4-4 S. Caruso 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 3-3 → 4-3 T. Monteiro 15-0 30-0 40-0 40-15 3-2 → 3-3 S. Caruso 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 3-1 → 3-2 T. Monteiro 15-0 30-0 40-0 3-0 → 3-1 S. Caruso 15-0 30-0 ace 40-0 2-0 → 3-0 T. Monteiro 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 1-0 → 2-0 S. Caruso 15-0 15-15 30-15 40-15 0-0 → 1-0

4. [1] Marcelo Arevalo / Miguel Angel Reyes-Varela vs Attila Balazs / Alessandro Motti (non prima ore: 15:00)



CH Caltanissetta Marcelo Arevalo / Miguel Angel Reyes-Varela [1] Marcelo Arevalo / Miguel Angel Reyes-Varela [1] 6 6 Attila Balazs / Alessandro Motti Attila Balazs / Alessandro Motti 3 3 Vincitori: AREVALO / REYES-VARELA Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-3 A. Balazs / Motti 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 5-3 → 6-3 M. Arevalo / Angel Reyes-Varela 0-15 0-30 df 15-30 15-40 df 30-40 40-40 4-3 → 5-3 A. Balazs / Motti 0-15 df 0-30 0-40 df 3-3 → 4-3 M. Arevalo / Angel Reyes-Varela 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 3-2 → 3-3 A. Balazs / Motti 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 3-1 → 3-2 M. Arevalo / Angel Reyes-Varela 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 2-1 → 3-1 A. Balazs / Motti 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 1-1 → 2-1 M. Arevalo / Angel Reyes-Varela 15-0 30-0 40-0 40-15 df 0-1 → 1-1 A. Balazs / Motti 30-0 40-0 ace 40-15 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-3 M. Arevalo / Angel Reyes-Varela 15-0 30-0 30-15 40-15 5-3 → 6-3 A. Balazs / Motti 15-0 15-15 15-30 15-40 4-3 → 5-3 M. Arevalo / Angel Reyes-Varela 15-0 30-0 40-0 3-3 → 4-3 A. Balazs / Motti 15-0 30-0 40-0 40-15 3-2 → 3-3 M. Arevalo / Angel Reyes-Varela 15-0 30-0 40-0 2-2 → 3-2 A. Balazs / Motti 0-15 15-15 15-30 df 30-30 40-30 40-40 1-2 → 2-2 M. Arevalo / Angel Reyes-Varela 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 1-1 → 1-2 A. Balazs / Motti 0-15 df 15-15 15-30 30-30 40-30 1-0 → 1-1 M. Arevalo / Angel Reyes-Varela 15-0 15-15 df 15-30 30-30 40-30 0-0 → 1-0

5. Alessandro Giannessi vs [LL] Maxime Janvier



CH Caltanissetta Alessandro Giannessi Alessandro Giannessi 6 6 Maxime Janvier Maxime Janvier 1 4 Vincitore: A. GIANNESSI Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-4 A. Giannessi 15-0 30-0 40-0 5-4 → 6-4 M. Janvier 0-30 df 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 4-4 → 5-4 A. Giannessi 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 3-4 → 4-4 M. Janvier 15-0 30-0 ace 40-0 40-15 3-3 → 3-4 A. Giannessi 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 ace 2-3 → 3-3 M. Janvier 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 2-2 → 2-3 A. Giannessi 0-15 15-15 15-30 15-40 df 2-1 → 2-2 M. Janvier 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 ace 2-0 → 2-1 A. Giannessi 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 1-0 → 2-0 M. Janvier 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-1 A. Giannessi 15-0 30-0 ace 40-0 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 ace 5-1 → 6-1 M. Janvier 0-15 0-30 0-40 4-1 → 5-1 A. Giannessi 15-0 30-0 40-0 40-15 3-1 → 4-1 M. Janvier 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 2-1 → 3-1 A. Giannessi 15-0 30-0 40-0 1-1 → 2-1 M. Janvier 15-0 30-0 40-0 40-15 df 40-30 1-0 → 1-1 A. Giannessi 15-0 15-15 15-30 df 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 0-0 → 1-0

6. Jaume Munar vs [5] Laslo Djere



CH Caltanissetta Jaume Munar Jaume Munar 15 0 6 3 Laslo Djere [5] • Laslo Djere [5] 30 6 2 1 Secondo servizio Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 L. Djere 15-0 15-15 30-15 3-1 J. Munar 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 2-1 → 3-1 L. Djere 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 1-1 → 2-1 J. Munar 15-0 30-0 30-15 40-15 0-1 → 1-1 L. Djere 15-0 30-0 30-15 df 40-15 40-30 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-2 J. Munar 15-0 15-15 30-15 40-15 5-2 → 6-2 L. Djere 0-15 0-30 0-40 4-2 → 5-2 J. Munar 15-0 15-15 30-15 40-15 3-2 → 4-2 L. Djere 15-0 30-0 40-0 3-1 → 3-2 J. Munar 15-0 30-0 40-0 2-1 → 3-1 L. Djere 15-0 30-0 30-15 40-15 2-0 → 2-1 J. Munar 15-0 30-0 30-15 40-15 ace 1-0 → 2-0 L. Djere 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A df 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 0-6 J. Munar 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 0-5 → 0-6 L. Djere 15-0 30-0 40-0 0-4 → 0-5 J. Munar 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 0-3 → 0-4 L. Djere 0-15 15-15 30-15 40-15 ace 0-2 → 0-3 J. Munar 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 0-1 → 0-2 L. Djere 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 0-0 → 0-1

1. Marcelo Arevalo vs [Q] Marc Sieber



CH Caltanissetta Marcelo Arevalo Marcelo Arevalo 1 6 7 Marc Sieber Marc Sieber 6 1 5 Vincitore: M. AREVALO Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 7-5 M. Arevalo 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 6-5 → 7-5 M. Sieber 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 5-5 → 6-5 M. Arevalo 0-15 0-30 0-40 5-4 → 5-5 M. Sieber 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 A-40 5-3 → 5-4 M. Arevalo 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 df 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 4-3 → 5-3 M. Sieber 15-0 15-15 30-15 ace 40-15 40-30 4-2 → 4-3 M. Arevalo 15-0 30-0 30-15 40-15 ace 3-2 → 4-2 M. Sieber 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 2-2 → 3-2 M. Arevalo 15-0 15-15 df 15-30 15-40 2-1 → 2-2 M. Sieber 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 2-0 → 2-1 M. Arevalo 15-0 15-15 df 15-30 30-30 40-30 1-0 → 2-0 M. Sieber 0-15 0-30 df 0-40 df 15-40 30-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-1 M. Arevalo 15-15 30-30 40-30 ace 5-1 → 6-1 M. Sieber 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 df 40-40 A-40 40-40 40-A df 4-1 → 5-1 M. Arevalo 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 3-1 → 4-1 M. Sieber 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 2-1 → 3-1 M. Arevalo 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 1-1 → 2-1 M. Sieber 15-0 30-0 40-0 1-0 → 1-1 M. Arevalo 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 ace 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 1-6 M. Sieber 15-0 15-15 30-15 40-15 1-5 → 1-6 M. Arevalo 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 df 1-4 → 1-5 M. Sieber 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 1-3 → 1-4 M. Arevalo 15-0 15-15 30-15 ace 30-30 df 30-40 1-2 → 1-3 M. Sieber 15-0 30-0 40-0 1-1 → 1-2 M. Arevalo 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 df 0-1 → 1-1 M. Sieber 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 0-0 → 0-1

2. Sergio Galdos / Nathan Pasha vs [2] Guido Andreozzi / Ariel Behar



CH Caltanissetta Sergio Galdos / Nathan Pasha Sergio Galdos / Nathan Pasha 6 6 10 Guido Andreozzi / Ariel Behar [2] Guido Andreozzi / Ariel Behar [2] 7 4 5 Vincitori: GALDOS / PASHA Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 10-5 G. Andreozzi / Behar 1-0 S. Galdos / Pasha 0-1 1-1 2-1 3-1 4-1 4-2 5-2 5-3 6-3 6-4 7-4 8-4 8-5 9-5 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-4 S. Galdos / Pasha 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 5-4 → 6-4 G. Andreozzi / Behar 15-0 30-0 40-0 5-3 → 5-4 S. Galdos / Pasha 15-0 15-15 30-15 40-30 40-40 5-2 → 5-3 G. Andreozzi / Behar 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 4-2 → 5-2 S. Galdos / Pasha 15-0 30-15 40-15 40-30 40-40 3-2 → 4-2 G. Andreozzi / Behar 0-15 15-15 30-15 40-15 3-1 → 3-2 S. Galdos / Pasha 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 2-1 → 3-1 G. Andreozzi / Behar 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 1-1 → 2-1 S. Galdos / Pasha 15-0 30-0 40-0 0-1 → 1-1 G. Andreozzi / Behar 15-0 30-0 40-0 40-15 df 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-7 Tiebreak 0*-0 1-0* 1-1* 1*-2 1*-3 2-3* 2-4* 2*-5 2*-6 3-6* 6-6 → 6-7 G. Andreozzi / Behar 15-0 30-0 30-15 40-15 6-5 → 6-6 S. Galdos / Pasha 15-0 30-0 40-0 40-15 5-5 → 6-5 G. Andreozzi / Behar 15-0 15-15 30-15 30-30 df 40-30 ace 5-4 → 5-5 S. Galdos / Pasha 15-0 30-0 30-15 40-15 4-4 → 5-4 G. Andreozzi / Behar 30-0 40-0 4-3 → 4-4 S. Galdos / Pasha 0-15 df 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 4-2 → 4-3 G. Andreozzi / Behar 0-15 df 15-15 30-15 40-15 40-30 4-1 → 4-2 S. Galdos / Pasha 15-15 30-15 40-15 40-30 3-1 → 4-1 G. Andreozzi / Behar 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 2-1 → 3-1 S. Galdos / Pasha 0-15 15-15 30-15 40-15 1-1 → 2-1 G. Andreozzi / Behar 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 1-0 → 1-1 S. Galdos / Pasha 15-0 30-0 40-0 0-0 → 1-0

3. Victor Estrella Burgos vs Zdenek Kolar



CH Caltanissetta Victor Estrella Burgos Victor Estrella Burgos 3 2 Zdenek Kolar Zdenek Kolar 6 6 Vincitore: Z. KOLAR Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 2-6 Z. Kolar 15-0 ace 30-0 30-15 df 40-15 40-30 2-5 → 2-6 V. Estrella Burgos 0-30 15-15 30-15 30-30 40-30 1-5 → 2-5 Z. Kolar 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 1-4 → 1-5 V. Estrella Burgos 0-15 0-30 0-40 1-3 → 1-4 Z. Kolar 15-0 ace 30-0 40-0 1-2 → 1-3 V. Estrella Burgos 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 df 40-40 A-40 40-40 A-40 0-2 → 1-2 Z. Kolar 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 0-1 → 0-2 V. Estrella Burgos 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 df 40-A 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 3-6 Z. Kolar 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 3-5 → 3-6 V. Estrella Burgos 15-0 30-0 30-15 30-30 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 3-4 → 3-5 Z. Kolar 0-15 15-15 30-15 40-15 3-3 → 3-4 V. Estrella Burgos 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 3-2 → 3-3 Z. Kolar 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 2-2 → 3-2 V. Estrella Burgos 15-0 30-0 40-0 1-2 → 2-2 Z. Kolar 15-0 30-0 40-0 ace 40-15 1-1 → 1-2 V. Estrella Burgos 15-0 15-15 30-15 40-15 ace 0-1 → 1-1 Z. Kolar 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 0-0 → 0-1

4. [Q] Miljan Zekic vs [LL] Martin Cuevas



CH Caltanissetta Miljan Zekic Miljan Zekic 7 7 Martin Cuevas Martin Cuevas 5 6 Vincitore: M. ZEKIC Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 7-6 Tiebreak 0*-0 1-0* 2-0* 2*-1 3*-1 3-2* 4-2* df 4*-3 5*-3 6-3* 6-4* 6*-5 6-6 → 7-6 M. Cuevas 0-15 0-40 5-6 → 6-6 M. Zekic 0-15 0-40 15-40 30-40 40-40 40-A 5-5 → 5-6 M. Cuevas 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 5-4 → 5-5 M. Zekic 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 5-3 → 5-4 M. Cuevas 15-0 30-0 40-15 ace 5-2 → 5-3 M. Zekic 0-15 15-15 30-15 40-15 4-2 → 5-2 M. Cuevas 15-0 30-0 40-0 4-1 → 4-2 M. Zekic 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 df A-40 3-1 → 4-1 M. Cuevas 15-0 30-0 30-15 40-15 ace 3-0 → 3-1 M. Zekic 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 2-0 → 3-0 M. Cuevas 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 1-0 → 2-0 M. Zekic 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 7-5 M. Cuevas 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 df 40-40 40-A 6-5 → 7-5 M. Zekic 15-0 30-0 40-0 5-5 → 6-5 M. Cuevas 15-0 30-0 40-0 5-4 → 5-5 M. Zekic 15-0 30-0 40-0 4-4 → 5-4 M. Cuevas 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 df 3-4 → 4-4 M. Zekic 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 2-4 → 3-4 M. Cuevas 15-0 30-0 30-15 40-15 2-3 → 2-4 M. Zekic 15-0 30-0 40-0 40-15 1-3 → 2-3 M. Cuevas 15-0 15-15 40-15 40-30 1-2 → 1-3 M. Zekic 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 0-2 → 1-2 M. Cuevas 15-0 30-0 40-0 0-1 → 0-2 M. Zekic 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 0-0 → 0-1

5. [PR] Nicolas Barrientos / Victor Estrella Burgos vs Tomasz Bednarek / Volodoymyr Uzhylovskyi