Lettera di un tifoso a Sara Errani: Sarita, non mollare

Una doccia fredda, una mazzata, un colpo da Ko che ti lascia steso sul ring, mentre il tuo avversario si avvicina alla vittoria, solo che qui non c’è alcun vincitore ma solo una giocatrice che subisce una battuta d’arresto tremenda: Sara Errani è stata messa Ko dal Tas di Losanna che non solo ha confermato la condanna per doping ma ne ha addirittura aumentato la durata, passandola da 2 a 10 mesi. Una sentenza quella del tribunale svizzero che non è appellabile e che mette una triste parola fine a una vicenda che si è protratta per mesi, con una decisione che si è attesa per settimane e che sembra adesso mettere in dubbio il prosieguo della carriera della Errani, giocatrice che nell’immediato si è detta nauseata, distrutta da questa storia e che non sa se ritroverà la voglia di rimettere piede in campo. Parole dette a ragione e del tutto comprensibili. Qui non si valuta la sentenza, ci sono organi e profili competenti per farlo: qui si valuta il momento della giocatrice/donna Errani.

La NADO non aveva accettato la prima sentenza, ne ha chiesto la revisione e ha portato a questo nuovo capitolo, temuto e arrivato non certo puntuale e che fa male alla tennista romagnola e al movimento tennistico italiano tutto. Però Sara, ti invito a respirare e rimandare a un futuro magari prossimo (ci potrebbe essere una riduzione della condanna appellandosi proprio ai tempi biblici verificatisi…) le giuste valutazioni. Adesso ti hanno dato un cazzotto, riprendi le forze e pensaci, perché chiudere così, anche se la tentazione è forte, non è da grande giocatrice quale tu sei e sei stata.

Sono stati mesi difficili per la Errani, che dopo il primo stop è rientrata nel circuito e ha rimesso in sesto una classifica che non ne rispecchiava di certo il valore: oggi questa classifica svanisce, perché in poco tempo la Errani crollerà nel ranking. Se davvero dovesse rientrare nel mese di febbraio 2019, ricomincerà dal fondo, nei tornei minori (salvo wc che però dubito arriveranno numerose come nel caso della Sharapova…) e avendo già 32 anni, essendo la Errani classe 1987. Ma Sara non devi comunque smettere di lottare.

Subisci il colpo e rialzati.

Torna a lottare.

Piangi ma poi trasforma quelle lacrime in rabbia agonistica.

Il tempo passerà veloce ed essendo galantuomo ti offrirà la possibilità di rifarti, magari con gli interessi.

Non cercare di capire i meccanismi contorti antidoping e per quale motivo per alcuni si agisca in un modo e per altri la botta sia decisamente più dura.

Davvero vuoi chiudere così? Una pluricampionessa Slam che ha dato tantissimo al nostro tennis non merita di uscire da una porta così secondaria.

Prenditi il tuo tempo Sara, ma poi prova a tornare. Te lo devi.

Alessandro Orecchio