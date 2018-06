ITF Junior: italiani solo al Roland Garros, ottavi per Elisabetta Cocciaretto, quarti nel doppio per Lorenzo Musetti

Settimana junior caratterizzata dal secondo Slam stagionale. Al Roland Garros, come ampiamente documentato su questo sito sono entrati nel main draw solo due italiani, Elisabetta Cocciaretto e Lorenzo Musetti.

Elisabetta Cocciaretto (2001), testa di serie numero 9 del torneo ha superato al primo turno la francese Diane Parry con il punteggio di 7-5 6-4 e poi al secondo turno la statunitense Lee Ma per 6-3 7-5, ma poi si è dovuta arrendere negli ottavi di finale alla sua “bestia nera” di questo periodo la lussemburghese di origini italiane Eleonora Molinaro, che l’ha sconfitta per la terza volta in questo 2018, dopo i quarti del G1 in Francia e le semifinali del Bonfiglio due settimane fa. Anche in questa occasione, come nelle precedenti, match molto tirato e combattuto, ma alla fine ha vinto in tre set la Molinaro con il punteggio di 3-6 6-3 6-3.

Nel doppio la Cocciaretto è stata costretta al ritiro a causa dell’infortunio della sua compagna la slovena Radisic.

Nel maschile eliminato al primo turno Lorenzo Musetti (2002), sconfitto dal coreano Park per 6-3 6-2. Musetti di è parzialmente rifatto nel doppio, giocato in coppia con l’olandese Wassermann, dove è arrivato ai quarti di finale, vincendo prima contro la coppia Kalender- Sanchez Jover e poi contro Forejtek- Svrcina prima di arrendersi alla testa di serie numero 1 e primi favoriti per la vittoria finale Baez-Wild ai quali hanno comunque strappato un set perdendo solo per 6-3 1-6 10-8.

Solo a Cipro, grado G5, si sono presentati al via altri due italiani, nel maschile primo turno per Marco Mania (2002), nel femminile non ha superato le quali Margherita Brufani (2000).





Paolo Angella