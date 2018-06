Roland Garros Junior: la 14enne Cori Gauff vince il torneo femminile

Cori Gauff ha vinto nella giornata di sabato il torneo giovanile del Roland Garros. L’americana, classe 2004, è stata la più giovane giocatrice al via nel tabellone principale del secondo Slam della stagione ma, nonostante questo, è riuscita a seminare il panico contro avversarie anche di quattro anni più grandi.

In finale, l’attuale n.20 del ranking ITF ha sconfitto la connazionale Katy McNally col punteggio di 1-6 6-3 7-6(1).

“Sono molto contenta: ho vinto il Roland Garros alla prima partecipazione, ancora non ci credo… E’ stata una settimana bellissima, anche se molto pesante“, ha commentato la giovanissima tennista, che da lunedì farà un gran balzo in classifica mondiale.

L’inizio di partita non è stato dei migliori per Gauff, che si allena all‘Accademia di Patrick Mouratoglou proprio come Chun Hsin Tseng, vincitore del torneo maschile. Alla seconda finale in carriera in un torneo dello Slam, dopo quella persa lo scorso anno agli US Open dalla connazionale Amanda Anisimova, la quattordicenne ha pagato la poca esperienza nelle prime battute della gara, cedendo nettamente la frazione d’apertura, per poi gestire il vantaggio nei due parziali successivi.

“Finito il primo set, ho provato a caricarmi da sola e mi sono detta di stare calma perché la partita non era ancora finita. Mi sentivo molto nervosa, ma non è la prima volta: anche a Flushing Meadows ho avuto questo problema, che sicuramente risolverò col passare del tempo“, ha concluso Cori Gauff.