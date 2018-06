ATP Stoccarda e s’Hertogenbosch: La situazione aggiornata Md e Qualificazioni

Settimana 11-17 Giugno 2018

STUTTGART (G) €656,015 /28 Q16

S’HERTOGENBOSCH (G) €612,755 /28 Q16

Stuttgart, Germany ATP 250

Date: 6/11/2018 Original Cut Off: 69 Ranking Date: 4/30/2018/strong>

2 Federer, Roger (SUI)

18 Pouille, Lucas (FRA)

20 Raonic, Milos (CAN)

22 Chung, Hyeon (KOR)

24 Kyrgios, Nick (AUS)

30 Lopez, Feliciano (ESP)

33 Ferrer, David (ESP)

34 Kohlschreiber, Philipp (GER)

40 Monfils, Gael (FRA)

42 Shapovalov, Denis (CAN)

49 Paire, Benoit (FRA)

52 Gojowczyk, Peter (GER)

54 Zverev, Mischa (GER)

59 Cecchinato, Marco

60 Pella, Guido (ARG)

61 Fucsovics, Marton (HUN)

62 Struff, Jan-Lennard (GER)

66 Fritz, Taylor (USA)

69 Millman, John (AUS)

Alternates

70 Simon, Gilles (FRA)

71 Troicki, Viktor (SRB)

72 Mayer, Florian (GER)

Stuttgart Q, Germany ATP 250

Date: 6/11/2018 Original Cut Off: 127 Ranking Date: 5/21/2018

31 Rublev, Andrey (RUS)

69 Marterer, Maximilian (GER)

75 Simon, Gilles (FRA)

82 Basic, Mirza (BIH)

90 Mayer, Florian (GER)

92 Berankis, Ricardas (LTU)

95 Copil, Marius (ROU)

96 Berrettini, Matteo

98 Istomin, Denis (UZB)

99 Youzhny, Mikhail (RUS)

100 Lacko, Lukas (SVK)

111 Bemelmans, Ruben (BEL)

114 Kudla, Denis (USA)

127 Gerasimov, Egor (BLR) PR

Alternates

128 Maden, Yannick (GER)

138 Zopp, Jurgen (EST)

148 Kokkinakis, Thanasi (AUS)

149 Brown, Dustin (GER)

152 Kavcic, Blaz (SLO)

154 Bachinger, Matthias (GER)

159 Klahn, Bradley (USA)

164 Martin, Andrej (SVK)

171 King, Kevin (USA)

180 Galovic, Viktor (CRO)

‘s-Hertogenbosch, Netherlands ATP 250

Date: 6/11/2018 Original Cut Off: 75 Ranking Date: 4/30/2018

26 Krajinovic, Filip (SRB)

27 Mannarino, Adrian (FRA)

28 Muller, Gilles (LUX)

29 Gasquet, Richard (FRA)

37 Verdasco, Fernando (ESP)

38 Khachanov, Karen (RUS)

39 Murray, Andy (GBR)

43 Haase, Robin (NED)

46 Sugita, Yuichi (JPN)

48 Seppi, Andreas

50 Medvedev, Daniil (RUS)

51 Sandgren, Tennys (USA)

56 Dolgopolov, Alexandr (UKR)

57 Harrison, Ryan (USA)

63 Bedene, Aljaz (SLO)

67 Garcia-Lopez, Guillermo (ESP)

71 Lu, Yen-Hsun (TPE) PR

74 Herbert, Pierre-Hugues (FRA)

75 Basilashvili, Nikoloz (GEO)

Alternates

78 Jaziri, Malek (TUN)

80 Baghdatis, Marcos (CYP)

81 Ebden, Matthew (AUS)

82 Karlovic, Ivo (CRO)

83 Pospisil, Vasek (CAN)

85 Bhambri, Yuki (IND)

Copil

Chardy

Donskoy

Istomin

Basic

Berankis

Thompson

Sela

Albot

‘s-Hertogenbosch Q, Netherlands ATP 250

Date: 6/11/2018 Original Cut Off: 178 Ranking Date: 5/21/2018

73 Ebden, Matthew (AUS)

78 Donskoy, Evgeny (RUS)

83 Baghdatis, Marcos (CYP)

85 Thompson, Jordan (AUS)

86 Chardy, Jeremy (FRA)

88 Pospisil, Vasek (CAN)

93 Karlovic, Ivo (CRO)

94 Bhambri, Yuki (IND)

106 De Minaur, Alex (AUS)

108 McDonald, Mackenzie (USA)

110 Fratangelo, Bjorn (USA)

116 Mahut, Nicolas (FRA)

118 Smyczek, Tim (USA)

137 Young, Donald (USA)

Alternates

138 Zopp, Jurgen (EST)

148 Kokkinakis, Thanasi (AUS)

149 Brown, Dustin (GER)

152 Kavcic, Blaz (SLO)

159 Klahn, Bradley (USA)

164 Martin, Andrej (SVK)

171 King, Kevin (USA)

174 Escobedo, Ernesto (USA)

175 Kozlov, Stefan (USA)

178 Bolt, Alex (AUS)