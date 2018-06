WTA 125 Bol: Il Tabellone Principale. Al via Errani e Paolini

WTA 125 Bol | Terra | $125.000

(1) Kozlova, Kateryna vs Zhao, Carol

(WC) Lukas, Tena vs Cabeza Candela, Estrella

Zheng, Saisai vs (WC) Minella, Mandy

Martincova, Tereza vs (8) Duque-Mariño, Mariana

(3) Tomljanovic, Ajla vs Zidansek, Tamara

Bonaventure, Ysaline vs Cadantu, Alexandra

Paolini, Jasmine vs Soler-Espinosa, Sílvia

Kostyuk, Marta vs (5) Schmiedlova, Anna Karolina

(6) Wang, Yafan vs Sorribes Tormo, Sara

Zhuk, Sofya vs Kucova, Kristina

Barthel, Mona vs Tomova, Viktoriya

Bains, Naiktha vs (4) Errani, Sara

(7) Golubic, Viktorija vs (WC) Stefkova, Barbora

Honcova, Michaela vs Ruse, Elena-Gabriela

Kovinic, Danka vs (WC) Boskovic, Lea

Kalinina, Anhelina vs (2) Linette, Magda