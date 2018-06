Diego Schwartzman arrabbiato verso Kevin Anderson (Video)

Diego Schwartzman sta giocando in questi minuti contro il sudafricano Kevin Anderson negli ottavi di finale del Roland Garros e nel corso della partita si è lamentato con l’arbitro per le grida auto-motivanti del sudafricano, che grida dopo quasi tutti i punti indipendentemente dal risultato e da quello che è successo nello scambio.

“Com’è possibile per lui gridare dopo ogni punto ‘proprio qui, proprio qui’? Non ho mai visto nulla di simile nella mia vita. Non importa se gioca un buon punto o se fa una scelta sbagliata, dice sempre qualcosa. Andiamo … stai zitto. Questo non è rispetto. Dobbiamo avere un po ‘di rispetto. Quando sbaglio un colpo, deve essere tranquillo”.