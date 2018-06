Italiane nei tornei ITF: I risultati con il Live dettagliato del 04 Giugno 2018

Bethany Beach, DE – 1° Turno Quali

Erika Synoski vs. Francesca Fusinato ore



ITF Bethany Beach E. Synoski E. Synoski 0 F. Fusinato F. Fusinato 0 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 0-0

Madrid – TDQ

Elena De Santis vs. Julia Ronney 2 incontro dalle ore 11:00



Il match deve ancora iniziare

Hammamet – TDQ

Ilaria Sposetti vs. Yassamine Boudjadi Non prima delle ore 11:30

Luisa Ramadori vs. Sarina Kang Non prima delle ore 11:30

Antalya – TDQ

Aleksandra Buczynska vs. Camilla Diez ore 09:30

+H Stare Splavy – 2° Turno Quali

Martina Colmegna [6] vs. Laura Svatikova ore 10:00



Il match deve ancora iniziare

Brescia – 2° Turno Quali

Tatiana Pieri vs. Lisa Sabino [7] ore 11:00



Il match deve ancora iniziare

Anna-Giulia Remondina vs. Carolina Meligeni Rodrigues Alves Non prima delle ore 12:30



Il match deve ancora iniziare

Nathaly Kurata vs. Martina Caregaro [6] 2 incontro dalle ore 12:30



Il match deve ancora iniziare

Cristina Dinu [2] vs. Nastassja Burnett Non prima delle ore 17:00



Il match deve ancora iniziare

Nicoleta-Catalina Dascalu [3] vs. Benedetta Ivaldi ore 11:00



Il match deve ancora iniziare

Ludmilla Samsonova vs. Federica Di Sarra [5] Non prima delle ore 17:00



Il match deve ancora iniziare