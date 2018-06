Roland Garros: Marco Cecchinato è uno sballo! Battuto Goffin, è ai quarti di finale

Quella di Marco Cecchinato è una favola senza fine. Il tennista palermitano, classe 1992, ha raggiunto i quarti di finale al Roland Garros: l’attuale n.72 ATP, già certo di entrare in Top-45da lunedì, ha sconfitto in quattro set il belga David Goffin, nono giocatore del ranking mondiale, col punteggio di 7-5 4-6 6-0 6-3 in due ore e 31 minuti di gioco.

E’ un torneo da sogno per Cecchinato, che ora se la vedrà con Novak Djokovic. E’ la più chiara dimostrazione che, alla lunga, il duro lavoro paga sempre: niente da dire, se non “complimenti” a un giocatore che con questo risultato ha dato una vera e propria svolta alla carriera.

PRIMO SET – Marco Cecchinato gioca un grandissimo primo parziale e non lascia scampo a David Goffin. Il palermitano non concede praticamente nulla al servizio, vince nove punti su dieci con la seconda e rende positivo il rapporto vincenti-errori (14-11). Dopo l’equilibrio iniziale, Marco inizia a farsi insidioso in risposta ed è nel dodicesimo gioco, sul punteggio di 6-5, che regala le emozioni maggiori ai suoi sostenitori: rapidamente si porta sul 15-40, non sfrutta le prime due palle break ma riesce a chiudere alla terza occasione ai vantaggi. E’ 7-5 Cecchinato.

SECONDO SET – La seconda frazione non è proprio delle più belle. Sono tantissimi gli errori da entrambe le parti (16 non forzati per Goffin, quattro in meno per Cecchinato) e le percentuali di prime di servizio in campo non vanno oltre il 62%.

A concedere più opportunità di break è il belga, che offre al suo sfidante ben cinque opportunità, nessuna di queste concretizzata dal siciliano. Si dice spesso che il settimo gioco è quello più importante di un set: è stato così anche in questo caso, con Goffin che ha preso il sopravvento in risposta e ha tolto la battuta a Cecchinato. L’azzurro, di qui in avanti, non è più riuscito a ritagliarsi spazio in risposta: 6-4 per il numero 9 ATP.

TERZO SET – Archiviato il secondo set, Marco Cecchinato rientra in campo con grande grinta, consapevole oggi più che mai di poter giocare alla pari con David Goffin. L’azzurro si dimostra nettamente superiore rispetto al suo avversario, vince tredici punti in più del belga e mette in mostra una grande lucidità sulle palle break: tre break su altrettanti turni di battuta di Goffin, niente male.

Cecchinato, dopo ogni break realizzato, respinge ottimamente gli attacchi del suo avversario, al quale non concede nemmeno una chance del controbreak: rapido 6-0, è il primo bagel vinto in carriera da Marco Cecchinato nel circuito ATP, il ventitreesimo in totale se si considerano anche gli eventi Challenger e Futures.

QUARTO SET – Poco da dire: un quarto set CLA-MO-RO-SO giocato da Marco Cecchinato, una prestazione incredibile del siciliano che continua il suo cammino al Roland Garros. Andato sotto di un break nel quinto gioco, il palermitano ha rialzato la testa operando immediatamente il controbreak: sul 4-3 in suo favore, ha giocato un grandissimo game di risposta togliendo la battuta, inaspettatamente, a David Goffin. Non è stato un problema, successivamente, tenere il servizio a zero nel nono gioco: 6-3, che prestazione!

La partita punto per punto



Lorenzo Carini