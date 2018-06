Roland Garros: Il programma di Lunedì 04 Giugno. Fabio Fognini in campo nel tardo pomeriggio

Philippe-Chatrier Court – Ore: 11:00

Simona Halep vs Elise Mertens

Rafael Nadal vs Maximilian Marterer

Serena Williams vs Maria Sharapova

Marin Cilic vs Fabio Fognini

Suzanne-Lenglen Court – Ore: 11:00

Diego Schwartzman vs Kevin Anderson

Angelique Kerber vs Caroline Garcia

John Isner vs Juan Martin Del potro

Garbiñe Muguruza vs Lesia Tsurenko

Court 1 – Ore: 11:00

Marc Lopez / Feliciano Lopez vs John Peers / Henri Kontinen

Kristina Mladenovic / Timea Babos vs Kveta Peschke / Nicole Melichar

Jack Sock / Steve Johnson vs Nicolas Mahut / Pierre-Hugues Herbert

Court 18 – Ore: 11:00

Mihaela Buzarnescu / Irina Bara vs Vania King / Jennifer Brady

Aliaksandra Sasnovich / Yingying Duan vs Barbora Strycova / Andrea Sestini hlavackova

Marcelo Demoliner vs María José Martinez sanchez

Alexander Peya / Nicole Melichar vs Ivan Dodig / Latisha Chan

Court 7 – Ore: 12:00

Makoto Ninomiya / Eri Hozumi vs Yifan Xu / Gabriela Dabrowski

Robert Farah / Anna-Lena Groenefeld vs Juan Sebastian Cabal / Abigail Spears

Mate Pavic / Gabriela Dabrowski vs Matwe Middelkoop / Demi Schuurs

Court 6 – Ore: 11:00

Diane Parry vs Elisabetta Cocciaretto

Harold Mayot vs Chun Hsin Tseng

Sebastian Baez vs Naoki Tajima

Mariam Dalakishvili vs Clara Burel

Valentin Royer / Harold Mayot vs Filip Cristian Jianu / Nick Hardt

Manon Leonard / Mylene Halemai vs En-Shuo Liang / Joanna Garland

Court 4 – Ore: 11:00

Jesper De jong vs Daniel Michalski

Alexa Noel vs Iga Swiatek

Yanki Erel vs Deney Wassermann

Maria Lourdes Carle vs Gergana Topalova

Emilien Voisin / Baptiste Anselmo vs George Loffhagen / Tristan Boyer

Court 5 – Ore: 11:00

Hong Yi Cody Wong vs Qinwen Zheng

Nicolas Alvarez varona vs Jack Draper

Yuki Naito vs Katie Volynets

Eleonora Molinaro vs Elina Avanesyan

Taisya Pachkaleva / Chloe Beck vs Peyton Stearns / Dalayna Hewitt

Court 8 – Ore: 11:00

Alexey Zakharov vs Clement Tabur

Oksana Selekhmeteva vs Mylene Halemai

Cori Gauff vs Sada Nahimana

Joao Lucas Reis da silva vs Jaimee Floyd Angele

Tao Mu / Sergey Fomin vs Thiago Agustin Tirante / Facundo Diaz acosta

Court 9 – Ore: 11:00

Loudmilla Bencheikh vs Moyuka Uchijima

Antoine Cornut-chauvinc vs Aidan Mchugh

Stefan Palosi vs

vs

Rinky Hijikata / Jack Draper vs Timofey Skatov / Aidan Mchugh

Court 12 – Ore: 11:00

Yshai Oliel vs Carlos Lopez montagud

Caty Mcnally vs Lulu Sun

Filip Cristian Jianu vs

Melania Delai / Francesca Curmi vs Alexa Noel / Ana Makatsaria

Thiago Seyboth wild / Sebastian Baez vs Emilio Nava / Sebastian Korda

Iga Swiatek / Caty Mcnally vs Maria Gabriela Rivera corado / Sada Nahimana

Court 14 – Ore: 11:00

Adrian Andreev vs Arthur Cazaux

En-Shuo Liang vs Dalayna Hewitt

Emma Raducanu vs

Antoine Cornut-chauvinc / Maxence Beauge vs Tyler Zink / Juan Manuel Cerundolo

Moyuka Uchijima / Gabriella Price vs Oksana Selekhmeteva / Viktoriya Kanapatskaya

Court 15 – Ore: 11:00

Georgia Drummy vs Maria Camila Osorio serrano

Mateus Alves vs Nick Hardt

Cannon Kingsley vs Nicolas Mejia

Wojciech Marek / Mateus Alves vs Clement Tabur / Hugo Gaston

Naoki Tajima / Ondrej Styler vs Jiri Lehecka / Philip Henning

Naho Sato / Yuki Naito vs Katie Volynets / Natasha Subhash

Court 16 – Ore: 11:00

Tyler Zink vs Gilbert Soares klier junior

Naho Sato vs Viktoriia Dema

Ray Ho vs Andrew Fenty

Simona Waltert / Georgia Drummy vs Joanne Zuger / Leylah Annie Fernandez

Chun Hsin Tseng / Ray Ho vs Stefan Palosi / Arnaud Bovy