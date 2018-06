Challenger Poznan: Il Tabellone Principale. Sono due gli azzurri al via

Challenger Poznan| Terra | e64.000

(1) Daniel, Taro vs Kecmanovic, Miomir

(Alt) Brkic, Tomislav vs Qualifier

Bagnis, Facundo vs Kovalik, Jozef

Quiroz, Roberto vs (5/WC) Granollers, Marcel

(3) Klizan, Martin vs (Alt) Krueger, Mitchell

Otte, Oscar vs Qualifier

Qualifier vs Santillan, Akira

(WC) Cornea, Victor Vlad vs (6) Halys, Quentin

(7) Laaksonen, Henri vs Kubler, Jason

Novak, Dennis vs Balazs, Attila

(WC) Cias, Pawel vs Estrella Burgos, Victor

Giannessi, Alessandro vs (4) Sousa, Pedro

(8) Vatutin, Alexey vs De Schepper, Kenny

Qualifier vs Majchrzak, Kamil

(WC) Dembek, Michal vs Donati, Matteo

Hurkacz, Hubert vs (2) Andreozzi, Guido