Roland Garros: Fabio Fognini “Arrivati alla seconda settimana può accadere di tutto”

“Sono stanchissimo, ma felice, felice di essere di nuovo negli ottavi in quello che è il mio Slam preferito. Spero di riuscire a recuperare, è fondamentale. Farò tutto il possibile per farmi trovare pronto. Ero molto tranquillo, anche se la posta in palio era molto alta. Ho recuperato il break di svantaggio iniziale nel primo set, poi nel secondo ho cominciato a sfarfalleggiare e il mio avversario mi è scappato sul 5-1. Però ho rimontato fino al 5-4, ma lui è stato furbo a chiedere il medical time-out spezzandomi il ritmo e nel game seguente ho ceduto il servizio. Perso il terzo set sono stato costretto a rincorrere, ma sempre con lucidità e senza farmi prendere dalla fretta o dal nervosismo. Nel quinto è stato fondamentale recuperare il 15-40 al servizio sul 2-2. Ho alzato il livello perché contro avversari così forti devi fare qualcosa in più, quando puoi devi prenderti dei rischi per vincere. Oggi è andata bene, potevo benissimo perdere al quinto. Edmund è un giocatore molto potente ma l’ho visto stanco: con il dritto fa tantissimi punti e con il rovescio sbaglia poco. Sapevo che sarebbe stata una battaglia perché siamo molto vicini nel ranking e Edmund è un giovane emergente.”

“Nell’ultimo anno è cresciuto tantissimo come testimonia la semifinale raggiunta ad inizio stagione agli Australian Open. Sono molto contento perché dal torneo di Roma ho trovato di nuovo il mio gioco e i risultati di conseguenza arrivano”.

Arrivati alla seconda settimana può accadere di tutto, certo contro Cilic non parto favorito, ma una volta l’ho pure battuto. Ci riproverò”.