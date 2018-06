Roland Garros: Fabio Fognini si regala gli ottavi di finale. Battuto Edmund in cinque set

Fabio Fognini approda per la seconda volta in carriera agli ottavi di finale del Roland Garros.

Il tennista ligure ha sconfitto questo pomeriggio al terzo turno il britannico Kyle Edmund con il risultato di 63 46 36 64 64 dopo 3 ore e 35 minuti di partita.

Ora negli ottavi di finale Fabio Fognini sfiderà uno tra Marin Cilic o Steve Johnson.

Nel primo set Fognini sotto per 1 a 3, recuperava il break nel sesto gioco quando piazzava il controbreak a 0.

Sul 4 a 3 e servizio per il britannico, Fabio conquistava il break decisivo del parziale, quando dal 40-30 metteva a segno tre punti consecutivi ed il break (con volèè di diritto vincente sulla palla break) e poi nel gioco seguente teneva a 15 il turno di battuta portando a casa in questo modo la frazione per 6 a 3.

Nel secondo set il ligure sotto per 1 a 5, recuperava entrambi i break di svantaggio portandosi sul 4 a 5.

Sul 4 a 5 per. dopo che il britannico aveva chiamato il fisioterapista forse per cercare di distrarre l’azzurro, Fognini che era al servizio, dal 30 pari cedeva due punti consecutivi e anche la frazione per 6 a 4.

Nel terzo set Fabio mancava una palla break sul 2 pari e poi dopo aver chiamato il fisioterapista per medicarsi la caviglia, cedeva sul 3 a 4 a 15 il turno di battuta, con il britannico che nel game seguente teneva a 15 il turno di battuta, conquistando il terzo set per 6 a 3.

Nel quarto set l’azzurro avanti per 3 a 0 e palla per il 4 a 0, perdeva un po’ la pazienza e il britannico rientrava nel set piazzando il controbreak nel quinto game.

Sul 5 a 4 però il britannico subiva la pressione di Fabio, che trovava maggiore tranquillità e brekkava a 15 Edmund, chiudendo la frazione per 6 a 4.

Nel quinto set Fognini sul 2 pari, dal 15-40, annullava con autorità due palle break e poi dal 4 pari ha piazzato un bel parziale di 8 punti a 1, portando a casa il break nel decimo gioco e chiudendo la contesa per 6 a 4.

Fognini è stato pià lucido nei momenti decisivi della partita, con Edmund che verso la fine del match ha sentito maggiormente la pressione.

La partita punto per punto