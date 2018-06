Roland Garros: Amara sconfitta per Camila Giorgi. L’azzurra ha servito per ben due volte per chiudere l’incontro

Amara sconfitta per Camila Giorgi nel terzo turno del Roland Garros.

L’azzurra, alla prima apparizione nei 32 esimi dello Slam parigino, ha ceduto all’american Sloane Stephens, n.10 del seeding, con il risultato di 46 61 8-6 dopo 2 ore e 26 minuti di partita.

Da segnalare che la tennista di Macerata ha servito nella terza frazione per due volte per il match ma non è riuscita a chiudere l’incontro.

Nel primo set Camila in svantaggio per 1 a 3, piazzava il controbreak nel sesto game.

Sul 3 pari l’azzurra annullava una palla break e poi sul 4 a 4 erano ben quattro le palle break annullate dall’italiana, che nel gioco successivo, dal 30-15, metteva a segno un mini parziale di tre punti consecutivi portando a casa la frazione per 6 a 4, con l’americana che sulla palla set affossava in rete il diritto.

Nel secondo set la Giorgi in un attimo si trovava sotto per 1 a 4, con due break, e poi nel settimo gioco cedeva per la terza volta il turno di battuta perdendo il secondo parziale per 6 a 1.

Nel terzo set l’azzurra ha servito per due volte per il match.

Infatti Camila sul 5 a 4 e poi sul 6 a 5 ha avuto l’occasione di chiudere la partita ma in entrambe le occasioni ha ceduto il turno di servizio (a 15 e a 30).

Sul 6 a 7 la Giorgi, dal 30-15, commetteva ben tre errori gratuiti consecutivi, regalando il break e anche la partita all’americana per 8 a 6.

La partita punto per punto