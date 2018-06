Challenger Surbiton: Il Tabellone di Quali. Taylor Fritz testa di serie n.1

Challenger Surbiton CH | Erba | e127.000

(1) Fritz, Taylor vs Bye

Findel-Hawkins, Jack vs (WC) Weightman, Oscar

Vardhan, Vishnu vs Klein, Brydan

Schnur, Brayden vs (5) King, Evan

(2) Ebden, Matthew vs Bye

Saville, Luke vs Kelly, Dayne

Prashanth, N Vijay Sundar vs Whitehouse, Mark

(WC) Jones, Ben vs (8) Purcell, Max

(3) Peliwo, Filip vs Bye

Balaji, N.Sriram vs Koepfer, Dominik

Bambridge, Luke vs Terczynski, Mateusz

Brands, Daniel vs (6) Smith, John-Patrick

(4) Kozlov, Stefan vs Evans, Daniel

Pauffley, Neil vs Canter, Alexis

Withrow, Jackson vs (WC) Molloy, Jack

Corrie, Edward vs (7) Harrison, Christian