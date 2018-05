Roland Garros: Parlano Berrettini e Cecchinato dopo l’approdo al terzo turno

Berrettini : “Gulbis è un giocatore particolare, ma sono stato bravo a gestire i momenti importanti del match.

Sono molto provato ma la mia è una stanchezza più mentale che fisica, poiché non sono abituato a giocare tre set su cinque.

È stato certamente un momento importante quello del terzo set e sono molto contento di aver reagito realizzando un nuovo break. In alcuni momenti, anche nel recente passato, non era arrivata la reazione giusta. Oggi, invece, appena mi sono alzato dalla panchina dopo il cambio di cambio ero convinto di potergli togliere il servizio. E così è stato. Anche se non mi ha detto nulla è stato molto importante il mio coach Vincenzo Santopadre, la cui presenza, seppur silente, mi ha dato grande fiducia”.

Cecchinato : “Il secondo set è stato complicato anche perché ci sono state un paio di chiamate dell’arbitro secondo me sbagliate e lì ha perso un po’ il controllo. Sono stato bravo a gestire quei momenti e anche il fatto che affrontavo il match da favorito. Era una buona occasione e non volevo sciuparla. Da Monte Carlo in avanti non ricordo un match giocato male, anche quando ho perso. Lotto su ogni punto e sono in fiducia.

Sarà un bel test con Carreno Busta. Ultimamente batto regolarmente i giocatori che mi stanno dietro in classifica, ma sono convinto di potermela giocare anche con i più forti. sarà dura ma ci provo”.