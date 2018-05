Roland Garros, doppio maschile: ok Bracciali/Seppi, fuori Lorenzi e Cecchinato

C’è una buona rappresentanza italiana anche nel torneo di doppio maschile al Roland Garros. Dei quattro azzurri scesi in campo nella giornata odierna, solo due però sono riusciti a superare il primo ostacolo.

Daniele Bracciali, che non giocava un torneo dello Slam dagli Australian Open 2015, e Andreas Seppi hanno vinto all’esordio contro i tedeschi Maximilian Marterer e Philipp Petzschner col punteggio di 2-6 7-6(6) 6-4. Al secondo turno affronteranno Ken e Neal Skupski, fratelli britannici che hanno sconfitto a sorpresa Mike Bryan e Sam Querrey, teste di serie numero sei della manifestazione.

Niente da fare, invece, per Paolo Lorenzi e Marco Cecchinato. Il senese, eliminato al primo turno del torneo di singolare dal sudafricano Kevin Anderson, ha giocato in coppia con Mischa Zverev ed ha racimolato appena tre giochi contro il duo sudamericano Gonzalez/Jarry; per il palermitano, invece, una sfida più combattuta contro gli esperti Lukasz Kubot e Marcelo Melo, prime teste di serie, che hanno fermato l’azzurro e l’ungherese Marton Fucsovics per 6-4 7-5.

RISULTATI PRIMO TURNO DOPPIO:

Bracciali/Seppi b. Marterer/Petzschner 2-6 7-6(6) 6-4

Gonzalez/Jarry b. Lorenzi/Zverev 6-1 6-2

(1) Kubot/Melo b. Cecchinato/Fucsovics 6-4 7-5

Lorenzo Carini