Open o Challenger al Tennis Club Castiglionese ?

A vedere il tabellone dell’open “Città di Castiglion Fiorentino” in corso al Tennis Club Castiglionese la domanda sorge spontanea. Luca Vanni n. 199 al mondo come testa di serie n. 1 (e fresco vincitore del Challenger di Samarcanda), Matteo Trevisan ex n1° juniores al mondo ed ex n. 267 al mondo ATP come testa di serie n. 2 e Daniele Capecchi ex n. 667 al mondo ATP come testa di serie n. 3. Senza contare la presenza nel tabellone finale di 32 atleti di 2° categoria, un numero importante per l’open castiglionese.

Partito il 16 maggio con 143 atleti iscritti, da lunedì 28 maggio si fa sul serio con le prime partite del tabellone finale. Ogni giorno dalle 17 e fino a notte fonda sarà possibile assistere ad incontri di altissimo livello tecnico: oltre ai 3 big saranno attesi dagli appassionati castiglionesi gli atleti della serie D1 Mannocci e Costabile, il maestro di casa Marco Stancati, il “castiglionese” Paolo Naldi e tanti altri giovani interessanti del panorama nazionale. Appuntamento clou per tutti gli appassionati di tennis per venerdì sera 1 giugno quando farà il suo debutto dai quarti di finale il top player Luca Vanni, mentre Matteo Trevisan e Daniele Capecchi cominceranno da sabato il loro cammino. Semifinali in programma per lunedì 4 giugno dalle ore 20 e finalissima programmata per martedì 5 giugno ore 20.30. Le tribune del Tennis Club Castiglionese sono in grado di ospitare tantissime persone e la speranza è quella di superare il pienone dello scorso anno quando si impose Bracciali.