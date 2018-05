ITF Junior: Cocciaretto in semifinale al Bonfiglio

Quasi tutti gli italiani impegnati nel circuito ITF Junior under 18 hanno disputato il torneo di grado A al circolo Bonacossa di Milano, il prestigioso Trofeo Bonfiglio, definito da qualcuno “il quinto slam” per la partecipazione sempre di primissimo livello di tennisti internazionali. In realtà a guardare l’entry list del torneo si potrebbe addirittura parlare di terzo o quarto Slam, perché come presenze è ancora più prestigioso degli Australian Open e ha una lista di partecipanti molto simile a quella degli US Open, inferiore solo a quelle del Roland Garros e di Wimbledon junior.

Gli italiani ammessi di diritto a tabelloni principali erano pochi, solo Musetti tra i ragazzi e la Cocciaretto tra le ragazze. A questi si sono aggiunte le wild card e qualche gradita sorpresa proveniente dalle qualificazioni. I risultati, considerando l’altissimo livello raggiunto, sono stati soddisfacenti per il tennis italiano, anche se è mancato l’acuto finale, solo sfiorato da Elisabetta Cocciaretto. Vediamo con ordine i risultati di tutti gli italiani presenti nel main draw di questo e degli altri tornei in giro per il mondo.

Nel femminile, Elisabetta Cocciaretto (2001) è arrivata alle semifinali, battuta dalla lussemburghese di origini italiane Eleonora Molinaro con il punteggio di 7-6 2-6 7-6, con tante occasioni per la nostra portacolori per chiudere il primo set sprecate e comunque la sensazione di essere assolutamente allo stesso livello del giovane talento lussemburghese che ha comunque un anno in più di lei.

Per il resto del tabellone femminile, l’unica altra tennista che è stata capace di superare il primo turno è stata Federica Rossi (2001), poi eliminata al secondo turno. Sconfitte al primo turno invece Enola Chiesa (2000), comunque bravissima a superare le qualificazioni e le wild card Federica Sacco (2002), Lisa Pigato (2003), Martina Biagianti (2001), Isabella Tcherkes Zade (2000), Aurora Zantedeschi (2000) e Beatrice Stagno (2003).

Nel maschile, il migliore è stato l’altoatesino Jannik Sinner (2001), arrivato fino ai quarti di finale, ha ottimamente figurato anche Federico Arnaboldi (2000) capace di arrivare al terzo turno partendo dalle qualificazioni. Lorenzo Musetti (2002) si è invece fermato al secondo turno, così come Giulio Zeppieri (2001), Luca Nardi (2003) e Flavio Cobolli (2002), quest’ultimo capace di superare i tre turni di quali, che sono stati superati anche da Fabrizio Andaloro (2001), poi fermatosi al primo turno, così come le wild card Giacomo Dambrosi (2001), Filippo Moroni (2001), Giovanni Peruffo (2001), Davide Tortora (2000) e Federico Lucini (2001).

Per il resto del panorama junior della settimana, molti italiani hanno giocato in un torneo di grado 4 in Montenegro, con risultati discreti da parte delle ragazze e un po’ meno da parte dei ragazzi. Nel femminile quarti di finale raggiunti da Alessandra Simone (2003) e Sofia Rocchetti (2002), primo turno per Linda Alessi (2001) e non si è qualificata Elena di Battista (2001). Nel maschile secondo turno per Giorgio Tabacco (2003) e Fausto Tabacco (2002), primo turno per Marcello Serafini (2002) e Andrea Cugini (2001), mentre non si sono qualificati Marco Franzini (2001) e Mattia Andreoli (2000).

In Ungheria, torneo di grado 2, brava a superare le qualificazioni Eleonora Alvisi (2003), che poi è stata eliminata al primo turno, mentre non si sono qualificate Matilde Mariani (2002), Matilde Paoletti (2003) e Asia Serafini (2003). Infine in Estonia non hanno superato le quali Alessandro Parigi (2001) nel maschile e Giulia Brighi (2001) e Vittoria Pastorino (2000) nel femminile.

Paolo Angella