Da Roland Garros: Berrettini, vittoria importante e di qualità (di Marco Mazzoni)

Domenica mattina, Parigi si sveglia lentamente sotto un sole quasi estivo. La sua bellezza è sfacciata. Dovunque ti giri, l’occhio è rapito da dettagli preziosi, tanto che la breve passeggiata su Rue d’Auteuil in direzione del Roland Garros diventa un viaggio nel viaggio. L’anziana fioraia sistema le sue orchidee, dispensa sorrisi ai passanti e regala una piccola rosa bianca ad una bambina di passaggio. Da una boulangerie arriva un profumo irresistibile, come non gustarsi al volo un croissant appena sfornato… I cancelli di Roland Garros sono presi d’assalto da un bel pubblico, pronto ad una giornata sui campi. Dimitrov è il primo ad entrare sul Chatrier, la sua eleganza strappa i primi applausi del torneo. Poi tocca alla nostra Sara Errani, parte forte ma poi scappa via la Cornet. Sul campo 6 c’è il mio personale “match of the day”, Berrettini vs. Otte; ma c’è il tempo per vedere il quinto set di Donaldson vs. Jarry. Notevole la seconda di servizio del giovane cileno, ma tende a restare troppo conservativo, non riesce a ribaltare lo scambio quando lo yankee spinge. Di una certa eleganza il dritto di Nicolas, ma la stabilità del colpo (e del suo approccio alla palla) sono ancora rivedibili. Il sole non fa sconti, picchia di brutto quando Matteo ed il tedesco entrano in campo. Molto pubblico italiano, assai incuriosito dall’esordio del nostro nello Slam parigino.

Il campo è secco, discretamente veloce, e non tira vento. Il match avanza seguendo i servizi, con i due che giocano un po’ a “specchio”: grandi prime, dritti potenti e leggermente lavorati, un rovescio meno sicuro. Chi prende in mano lo scambio ed accelera per primo tende a portarsi a casa il punto. Berrettini parte benino, ma non è del tutto sciolto. Il servizio gira, il dritto un po’ di meno, scappa via. Si è ha la sensazione che quando lo scambio si complica e lui finisce fuori posizione, perde qualche riferimento in campo, finendo per commettere qualche errore di troppo. Errori gravi perché di manovra, non cercando di chiudere il punto, e magari in situazioni in cui anche il rivale era finito fuori posizione, pertanto attaccabile. Forse, in questi casi, sarebbe più saggia una palla più lavorata e centrale, se deve essere interlocutoria, oppure un deciso attacco in avanti, come poi ben ha fatto dal secondo set in avanti. Attacco: un grande potenziale, non così sfruttato. Questo mi ha sorpreso di Matteo, ed allo stesso tempo fatto riflettere.Otte non è certo un giocatore tosto in difesa… ma ogni volta che l’azzurro ha provato un attacco deciso, con la botta di dritto seguita a rete o uno slice di rovescio, l’aggressione è stata molto ficcante, e quasi sempre premiata dal punto. Anche sotto rete Berrettini ha chiuso bene, con tagli secchi e pure una volee bassa in avanzamento che mi ha fatto letteralmente sobbalzare tanto era bella ed allo stesso tempo difficile. Situazioni gestite bene, con personalità e qualità tecniche. Allora, perché non sfruttare maggiormente questo classico schema d’attacco, se l’istinto offensivo porta lauti dividendi?

Dopo aver perso il primo set per un singolo break (Otte ha servito molto bene per una ora), Matteo si è scosso. Ha cambiato ritmo, servendo ancor meglio e restando aggressivo nello scambio. E’ stato molto bravo a salire di livello e non scendere più. Gli ho chiesto proprio questo nella press conference post partita, ed ha confermato che è stato uno degli aspetti in cui più si è piaciuto. Sentiva di aver margine, di poter esser superiore al tedesco, ma all’inizio aveva “molti pensieri in testa”, e non era ordinato, esagerando anche nella spinta (diversi dritti lunghi nella prima parte del match). Quando è riuscito a rimettere a posto i vari tasselli del gioco, è salito. In tutto. Percentuali di prime migliori, è cresciuto alla risposta entrando più spesso nello scambio. E’ stato aggressivo, ha ricacciato dietro il rivale spingendo bene col dritto e non sbagliando molto col rovescio. Un Berrettini molto positivo, che ha preso il match e non l’ha mollato più, correndo come un treno fino alla meta.

Che Matteo sia uno che sta bene in campo è risaputo; ma è stato piacevole e sorprendente ascoltarlo dopo la partita. Sereno, molto attento alle domande e con risposte non banali. E’ un ragazzo che ascolta e pensa, che parla e risponde con precisione. Si è definito un “curioso”, uno che accoglie volentieri critiche e spunti dalle persone che stima, e prova a mettere in pratica i consigli, con l’obiettivo di crescere e migliorare.Si è detto molto felice dei miglioramenti nella risposta, e nel rovescio. Pensando al Berrettini 2017 è verissimo; tuttavia alla risposta credo che ci sia ancora molto da fare. Per esempio, quando risponde ad una prima veloce, invece di cercare il classico colpo a “bloccare” quasi senza apertura, ha la tendenza ad entrare un po’ sotto alla palla, e questo oltre a fargli perdere quella frazione di secondo vitale, finisce anche per penalizzare il controllo. Al salire del livello, avere una risposta solida è fondamentale, ancor più per un tennista come lui, dotato di un servizio importante. Dice che il suo mantra resterà sempre spingere col dritto, prendersi il punto, di forza, senza disdegnare qualche variazione o smorzata quando è ben dentro al campo coi piedi. Oggi Matteo ha fatto proprio questo: ha superato un momento difficile, ha ritrovato serenità e convinzione, ha preso in mano il match di forza e non l’ha mollato più. Condotta esemplare.

Molti segnali positivi dal romano. Una prima vittoria Slam a Parigi, ed un secondo turno “giocabile”.L’atteggiamento è eccellente. Le qualità ci sono, come anche i difetti, ma l’atteggiamento sembra ottimale per migliorare. Partite come queste, vittorie come queste, sono passi importantissimi per la sua crescita. Avanti così, soprattutto con questa serenità e lucidità. Doti rare in una persona, estremamente preziose in un mondo così difficile e competitivo come il tennis al massimo livello.

Da Roland Garros,

Marco Mazzoni

@marcomazz