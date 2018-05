Roland Garros 2018, il sorteggio degli italiani: quanti passeranno il turno?

Concluse le qualificazioni al femminile e al maschile sono stati sorteggiati gli accoppiamenti dei due rispettivi tabelloni: occhio di riguardo per il tennis azzurro e galante precedenza alle donne nell’analisi dei rispettivi accoppiamenti.

Parte alta di tabellone in cui è finita Deborah Chiesa, passata con merito al suo primo main draw Slam: in sorte è arrivata la svizzera Belinda Bencic, più un eventuale secondo turno contro la slovacca Rybarikova. Personalmente credo non si tratti di un sorteggio malvagio, visto anche l’attuale stato di forma delle avversarie in questo spot. Per la Chiesa missione complicata quindi ma non impossibile: potrebbe trattarsi di un bellissimo trampolino di lancio, per lei punto su un 45% di possibilità di vittoria e passaggio di turno.

Parte bassa in cui invece è capitata la Leonessa parigina, Francesca Schiavone: primo turno fattibile contro Viktoria Kuzmova, con l’italiana che se mantiene il tennis spumeggiante delle quali dovrebbe avere vita facile contro l’avversaria al debutto. Per lei un 80% di possibilità per cogliere una significativa W. Differente il discorso riguardo l’eventuale secondo turno, contro una delle più serie candidate alla vittoria finale, l’ucraina Svitolina: un disco rosso per la Schiavone non sarebbe di certo una tragedia, magari con una partita da campo principale.

Camila Giorgi (sempre parte bassa) giocherà contro Grace Min, la giustiziera della Trevisan al 3TQ: al secondo la Sevastova o al terzo la Stephens non rappresentano scogli insuperabili per una Giorgi concentrata e tatticamente oculata. Vittoria al primo turno all’85%, tutto ciò che verrà dopo sarà un meraviglioso regalo.

Equilibrio nell’ultimo incontro azzurro: contro la Cornet, Sara Errani è avanti 4/3 negli scontri diretti, spesso vi sono state battaglie e vittorie sul filo del rasoio. L’ultimo incontro è del 2017 con la francese che l’ha spuntata al Foro Italico: la Errani però non è quella di un anno fa e un eventuale secondo turno contro la vincente di Paquet – Parmentier dovrebbe rappresentare un incentivo in più. 50% di possibilità al 1T per lei.

La truppa maschile è quest’anno più numerosa che mai e potrebbero esserci diverse piacevoli sorprese azzurre: il sorteggio peggiore è capitato ad Andreas Seppi che ha pescato il talento di casa Richard Gasquet, testa di serie numero 27. Difficile il compito visto lo stato di forma attuale dell’altoatesino e il tennis brillante del francese, soprattutto in casa: attenzione però ad Andreas, giocatore che negli Slam si trasforma. Dovesse superare lo scoglio francese (40% di vittoria), ci sarebbe un piatto appetitoso al secondo turno, con il vincente di Jaziri – Youzhny, prima di una gran passerella contro Rafa Nadal.

Primo turno possibile per Thomas Fabbiano contro l’australiano Ebden: una vittoria in questa stagione complicata sarebbe assai importante per il tennista pugliese (60% di W), prima di un secondo turno con Coric o Kohlschreiber a sbarrare la strada.

Paolo Lorenzi ha pescato Kevin Anderson (tds 6), con il sudafricano che su terra sa anche destreggiarsi ma che un Lorenzi in stato ottimale di forma potrebbe affrontare con armi interessanti: purtroppo l’italiano viene da un periodo orrendo causa infortuni e la strada per lui al Roland Garros appare tremendamente in salita. Possibilità di W fra il 15 e il 20%.

Interessante il tabellone di Fabio Fognini (18): Andujar al primo, Dudi Sela o Elias Ymer al secondo, Edmund al terzo e (sulla carta) Cilic in ottavi, sono accoppiamenti che un Fognini con voglia può affrontare egregiamente. Purtroppo già al primo turno con lo spagnolo (da testare però 3 su 5) potrebbero arrivare le insidie per il ligure: scendere in campo attento, concentrato e senza pause nel proprio gioco, chiavi di volta in un incontro che potrebbe lanciare il Roland Garros dell’italiano. Per lui al primo turno un 70% di possibilità, ma solo perché mi preoccupano i black out di Fognini altrimenti la classe dell’italiano farebbe pendere ancora di più il piatto della bilancia a suo favore.

Cecchinato – Copil è match che l’ultima versione dell’italiano deve e può portare a casa: 65% per l’italiano, alla caccia del primo successo slam, con il Ceck che dovrà stare attento alle insidie in arrivo dall’essere il favorito. Per lui al secondo turno un match contro Kyrgios (o Tomic?) potrebbe rappresentare una grande occasione.

Sorteggio discreto anche per Berrettini: il qualificato Otte al primo turno (70% di W) è un occhiolino schiacciato dalla fortuna, mentre al secondo turno contro il Gulbis visto nelle sfide di quali con Travaglia e Giannessi, potrebbe fare match pari. Per un esordio Slam difficile chiedere di meglio.

Alessandro Orecchio