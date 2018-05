Roland Garros: I risultati del Day 1. Fuori Jelena Ostapenko e Venus Williams

Non festeggia nel migliore dei modi la 21/a partecipazione allo Slam parigino l’americana, n.9 del mondo, sconfitta al primo turno dalla cinese Wang. Esce di scena anche la lettone, campionessa uscente. Avanti, invece, Stephens e Svitolina. Tra gli uomini alza bandiera bianca l’australiano, tutto facile per Dimitrov, Zverev e Nishikori. Out Errani e Schiavone.

Roland Garros Grand Slam | Terra | e36.500.000 – 1° Turno

Philippe-Chatrier Court – Ore: 11:00

Mohamed Safwat vs Grigor Dimitrov



GS Roland Garros Mohamed Safwat Mohamed Safwat 1 4 6 Grigor Dimitrov [4] Grigor Dimitrov [4] 6 6 7 Vincitore: Grigor Dimitrov Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-7 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 4-6 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 1-6

Alizé Cornet vs Sara Errani



GS Roland Garros Alizé Cornet [32] Alizé Cornet [32] 2 6 6 Sara Errani Sara Errani 6 2 3 Vincitore: Alizé Cornet Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-3 Alizé Cornet 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 5-3 → 6-3 Sara Errani 0-15 0-30 0-40 4-3 → 5-3 Alizé Cornet 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 4-2 → 4-3 Sara Errani 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 4-1 → 4-2 Alizé Cornet 15-0 30-0 30-15 40-15 3-1 → 4-1 Sara Errani 15-0 15-15 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 2-1 → 3-1 Alizé Cornet 15-0 30-0 30-15 40-15 1-1 → 2-1 Sara Errani 0-15 0-30 15-40 0-1 → 1-1 Alizé Cornet 0-15 0-30 15-30 15-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-2 Sara Errani 0-15 0-30 0-40 5-2 → 6-2 Alizé Cornet 15-0 30-0 40-0 4-2 → 5-2 Sara Errani 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 3-2 → 4-2 Alizé Cornet 15-0 15-15 30-15 40-15 2-2 → 3-2 Sara Errani 0-15 0-30 0-40 15-40 1-2 → 2-2 Alizé Cornet 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 0-2 → 1-2 Sara Errani 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 0-1 → 0-2 Alizé Cornet 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 2-6 Sara Errani 0-15 15-15 30-15 40-15 2-5 → 2-6 Alizé Cornet 15-0 30-0 40-0 1-5 → 2-5 Sara Errani 15-0 15-15 30-15 40-15 1-4 → 1-5 Alizé Cornet 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 1-3 → 1-4 Sara Errani 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 0-3 → 1-3 Alizé Cornet 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 0-2 → 0-3 Sara Errani 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 0-1 → 0-2 Alizé Cornet 0-15 15-15 15-30 15-40 0-0 → 0-1

Lucas Pouille vs Daniil Medvedev



GS Roland Garros Lucas Pouille [15] Lucas Pouille [15] 6 6 6 Daniil Medvedev Daniil Medvedev 2 3 4 Vincitore: Lucas Pouille Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-4 Lucas Pouille 0-15 15-15 30-15 40-15 5-4 → 6-4 Daniil Medvedev 15-0 30-0 40-0 40-15 5-3 → 5-4 Lucas Pouille 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 4-3 → 5-3 Daniil Medvedev 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 4-2 → 4-3 Lucas Pouille 15-0 30-0 40-0 40-15 3-2 → 4-2 Daniil Medvedev 15-0 30-0 40-0 3-1 → 3-2 Lucas Pouille 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 2-1 → 3-1 Daniil Medvedev 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 1-1 → 2-1 Lucas Pouille 15-0 30-0 40-0 40-15 0-1 → 1-1 Daniil Medvedev 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-3 Lucas Pouille 15-0 30-0 40-0 40-15 5-3 → 6-3 Daniil Medvedev 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 5-2 → 5-3 Lucas Pouille 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 4-2 → 5-2 Daniil Medvedev 15-0 15-15 15-30 15-40 3-2 → 4-2 Lucas Pouille 15-0 30-0 40-0 2-2 → 3-2 Daniil Medvedev 0-15 0-30 15-30 15-40 1-2 → 2-2 Lucas Pouille 15-0 30-0 40-0 0-2 → 1-2 Daniil Medvedev 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 0-1 → 0-2 Lucas Pouille 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-2 Daniil Medvedev 0-15 0-30 0-40 5-2 → 6-2 Lucas Pouille 15-0 30-0 40-0 40-15 4-2 → 5-2 Daniil Medvedev 15-0 30-0 40-0 4-1 → 4-2 Lucas Pouille 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 3-1 → 4-1 Daniil Medvedev 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 2-1 → 3-1 Lucas Pouille 15-0 30-0 30-15 40-15 1-1 → 2-1 Daniil Medvedev 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 1-0 → 1-1 Lucas Pouille 15-0 30-0 40-0 0-0 → 1-0

Jelena Ostapenko vs Kateryna Kozlova



GS Roland Garros Jelena Ostapenko [5] Jelena Ostapenko [5] 5 3 Kateryna Kozlova Kateryna Kozlova 7 6 Vincitore: Kateryna Kozlova Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 3-6 Jelena Ostapenko 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 3-5 → 3-6 Kateryna Kozlova 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 3-4 → 3-5 Jelena Ostapenko 0-15 0-30 15-30 40-A 3-3 → 3-4 Kateryna Kozlova 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 2-3 → 3-3 Jelena Ostapenko 0-15 15-15 15-30 15-40 2-2 → 2-3 Kateryna Kozlova 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 2-1 → 2-2 Jelena Ostapenko 0-15 0-30 0-40 2-0 → 2-1 Kateryna Kozlova 15-0 30-0 30-15 30-0 30-15 30-30 30-40 1-0 → 2-0 Jelena Ostapenko 0-15 15-15 30-15 40-15 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 5-7 Kateryna Kozlova 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 5-6 → 5-7 Jelena Ostapenko 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 5-5 → 5-6 Kateryna Kozlova 0-15 15-15 15-30 15-40 4-5 → 5-5 Jelena Ostapenko 15-0 15-15 15-30 15-40 4-4 → 4-5 Kateryna Kozlova 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 3-4 → 4-4 Jelena Ostapenko 0-15 0-30 15-30 30-30 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 2-4 → 3-4 Kateryna Kozlova 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 2-3 → 2-4 Jelena Ostapenko 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 1-3 → 2-3 Kateryna Kozlova 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 1-2 → 1-3 Jelena Ostapenko 15-0 15-15 15-30 15-40 1-1 → 1-2 Kateryna Kozlova 15-0 30-0 40-0 1-0 → 1-1 Jelena Ostapenko 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 0-0 → 1-0

Suzanne-Lenglen Court – Ore: 11:00

Ajla Tomljanovic vs Elina Svitolina



GS Roland Garros Ajla Tomljanovic Ajla Tomljanovic 5 3 Elina Svitolina [4] Elina Svitolina [4] 7 6 Vincitore: Elina Svitolina Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 3-6 Elina Svitolina 15-0 30-0 30-15 40-15 3-5 → 3-6 Ajla Tomljanovic 0-15 0-30 15-30 15-40 3-4 → 3-5 Elina Svitolina 15-0 30-0 40-0 3-3 → 3-4 Ajla Tomljanovic 15-0 30-0 40-0 2-3 → 3-3 Elina Svitolina 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 2-2 → 2-3 Ajla Tomljanovic 0-15 15-15 30-15 40-15 1-2 → 2-2 Elina Svitolina 15-0 30-0 30-15 30-30 0-2 → 1-2 Ajla Tomljanovic 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 0-1 → 0-2 Elina Svitolina 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 5-7 Ajla Tomljanovic 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 5-6 → 5-7 Elina Svitolina 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 5-5 → 5-6 Ajla Tomljanovic 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 5-4 → 5-5 Elina Svitolina 15-0 30-0 40-0 40-15 5-3 → 5-4 Ajla Tomljanovic 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 5-2 → 5-3 Elina Svitolina 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 5-1 → 5-2 Ajla Tomljanovic 15-0 30-0 40-0 4-1 → 5-1 Elina Svitolina 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 3-1 → 4-1 Ajla Tomljanovic 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 2-1 → 3-1 Elina Svitolina 0-15 0-30 0-40 1-1 → 2-1 Ajla Tomljanovic 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 0-1 → 1-1 Elina Svitolina 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 0-0 → 0-1

Elliot Benchetrit vs Gael Monfils



GS Roland Garros Elliot Benchetrit Elliot Benchetrit 6 1 2 1 Gael Monfils [32] Gael Monfils [32] 3 6 6 6 Vincitore: Gael Monfils Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 4 Risultato 1-6 Elliot Benchetrit 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 1-5 → 1-6 Gael Monfils 15-0 15-15 30-15 40-15 1-4 → 1-5 Elliot Benchetrit 0-15 15-15 15-30 15-40 1-3 → 1-4 Gael Monfils 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 1-2 → 1-3 Elliot Benchetrit 15-0 15-15 30-15 40-15 0-2 → 1-2 Gael Monfils 15-0 15-15 30-15 40-15 0-1 → 0-2 Elliot Benchetrit 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 2-6 Gael Monfils 15-15 30-15 40-15 40-30 2-5 → 2-6 Elliot Benchetrit 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 1-5 → 2-5 Gael Monfils 15-0 30-0 40-0 1-4 → 1-5 Elliot Benchetrit 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 0-4 → 1-4 Gael Monfils 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 0-3 → 0-4 Elliot Benchetrit 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 0-2 → 0-3 Gael Monfils 15-0 30-0 40-0 0-1 → 0-2 Elliot Benchetrit 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 1-6 Gael Monfils 15-0 30-0 40-0 1-5 → 1-6 Elliot Benchetrit 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 1-4 → 1-5 Gael Monfils 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 1-3 → 1-4 Elliot Benchetrit 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 1-2 → 1-3 Gael Monfils 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 1-1 → 1-2 Elliot Benchetrit 0-15 15-15 30-15 40-15 0-1 → 1-1 Gael Monfils 15-0 30-0 40-0 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-3 Elliot Benchetrit 15-0 15-15 30-15 40-15 5-3 → 6-3 Gael Monfils 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 4-3 → 5-3 Elliot Benchetrit 0-15 0-30 0-40 4-2 → 4-3 Gael Monfils 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 A-40 4-1 → 4-2 Elliot Benchetrit 0-15 0-15 15-15 15-30 15-40 4-0 → 4-1 Gael Monfils 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 3-0 → 4-0 Elliot Benchetrit 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 2-0 → 3-0 Gael Monfils 1-0 → 2-0 Elliot Benchetrit 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 0-0 → 1-0

Qiang Wang vs Venus Williams



GS Roland Garros Qiang Wang Qiang Wang 6 7 Venus Williams [9] Venus Williams [9] 4 5 Vincitore: Qiang Wang Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 7-5 Qiang Wang 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 6-5 → 7-5 Venus Williams 15-0 15-15 15-30 15-40 5-5 → 6-5 Qiang Wang 0-15 15-15 30-15 40-15 4-5 → 5-5 Venus Williams 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 4-4 → 4-5 Qiang Wang 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 3-4 → 4-4 Venus Williams 15-0 30-0 40-0 3-3 → 3-4 Qiang Wang 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 2-3 → 3-3 Venus Williams 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 1-3 → 2-3 Qiang Wang 0-15 15-15 40-30 0-3 → 1-3 Venus Williams 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 0-2 → 0-3 Qiang Wang 0-15 15-15 15-30 15-40 0-1 → 0-2 Venus Williams 15-0 30-0 40-0 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-4 Qiang Wang 0-15 15-15 30-15 40-15 5-4 → 6-4 Venus Williams 0-15 15-15 15-30 15-40 4-4 → 5-4 Qiang Wang 15-0 30-0 30-15 40-15 3-4 → 4-4 Venus Williams 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 3-3 → 3-4 Qiang Wang 15-0 30-0 30-15 40-15 2-3 → 3-3 Venus Williams 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 2-2 → 2-3 Qiang Wang 0-15 15-15 30-15 40-15 1-2 → 2-2 Venus Williams 15-0 30-0 40-0 40-15 1-1 → 1-2 Qiang Wang 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 1-0 → 1-1 Venus Williams 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 0-0 → 1-0

Ricardas Berankis vs Alexander Zverev



GS Roland Garros Ricardas Berankis Ricardas Berankis 1 1 2 Alexander Zverev [2] Alexander Zverev [2] 6 6 6 Vincitore: Alexander Zverev Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 2-6 Ricardas Berankis 0-15 15-15 15-30 15-40 2-5 → 2-6 Alexander Zverev 15-0 30-0 40-0 2-4 → 2-5 Ricardas Berankis 0-15 15-15 30-15 40-15 1-4 → 2-4 Alexander Zverev 0-15 15-15 30-15 40-15 1-3 → 1-4 Ricardas Berankis 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 1-2 → 1-3 Alexander Zverev 15-0 15-15 30-15 40-15 1-1 → 1-2 Ricardas Berankis 15-0 30-0 40-0 0-1 → 1-1 Alexander Zverev 15-0 30-0 30-15 40-15 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 1-6 Ricardas Berankis 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 40-A 1-5 → 1-6 Alexander Zverev 15-0 30-0 30-15 40-15 1-4 → 1-5 Ricardas Berankis 0-15 15-15 15-30 15-40 1-3 → 1-4 Alexander Zverev 15-0 30-0 40-0 1-2 → 1-3 Ricardas Berankis 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 1-1 → 1-2 Alexander Zverev 15-0 30-0 40-0 1-0 → 1-1 Ricardas Berankis 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 1-6 Alexander Zverev 15-0 30-0 40-0 1-5 → 1-6 Ricardas Berankis 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 1-4 → 1-5 Alexander Zverev 15-0 30-0 40-0 40-15 1-3 → 1-4 Ricardas Berankis 15-0 30-0 40-15 0-3 → 1-3 Alexander Zverev 15-0 30-0 40-0 40-15 0-2 → 0-3 Ricardas Berankis 0-15 0-40 0-1 → 0-2 Alexander Zverev 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 0-0 → 0-1

Court 1 – Ore: 11:00

Kurumi Nara vs Barbora Strycova



GS Roland Garros Kurumi Nara Kurumi Nara 6 3 4 Barbora Strycova [26] Barbora Strycova [26] 1 6 6 Vincitore: Barbora Strycova Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 4-6 Barbora Strycova 15-0 30-0 30-15 40-15 4-5 → 4-6 Kurumi Nara 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 3-5 → 4-5 Barbora Strycova 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 A-40 3-4 → 3-5 Kurumi Nara 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 2-4 → 3-4 Barbora Strycova 0-15 15-15 15-30 30-30 2-3 → 2-4 Kurumi Nara 15-0 30-0 40-0 1-3 → 2-3 Barbora Strycova 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 1-2 → 1-3 Kurumi Nara 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 1-1 → 1-2 Barbora Strycova 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 1-0 → 1-1 Kurumi Nara 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 3-6 Barbora Strycova 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 3-5 → 3-6 Kurumi Nara 15-0 30-0 30-15 40-15 2-5 → 3-5 Barbora Strycova 15-0 30-0 40-0 2-4 → 2-5 Kurumi Nara 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 2-3 → 2-4 Barbora Strycova 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 2-2 → 2-3 Kurumi Nara 0-15 30-15 30-30 40-30 1-2 → 2-2 Barbora Strycova 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 1-1 → 1-2 Kurumi Nara 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 0-1 → 1-1 Barbora Strycova 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-1 Kurumi Nara 15-0 30-0 40-0 40-15 5-1 → 6-1 Barbora Strycova 15-0 15-15 15-30 15-40 4-1 → 5-1 Kurumi Nara 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 3-1 → 4-1 Barbora Strycova 15-0 15-15 15-30 15-40 2-1 → 3-1 Kurumi Nara 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 1-1 → 2-1 Barbora Strycova 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 1-0 → 1-1 Kurumi Nara 15-0 15-15 30-15 40-15 0-0 → 1-0

Kei Nishikori vs Maxime Janvier



GS Roland Garros Kei Nishikori [19] Kei Nishikori [19] 7 6 6 Maxime Janvier Maxime Janvier 6 4 3 Vincitore: Kei Nishikori Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-3 Maxime Janvier 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 5-3 → 6-3 Kei Nishikori 15-0 30-0 40-0 4-3 → 5-3 Maxime Janvier 0-15 0-30 0-40 15-40 3-3 → 4-3 Kei Nishikori 15-0 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 2-3 → 3-3 Maxime Janvier 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 2-2 → 2-3 Kei Nishikori 15-0 30-0 40-0 1-2 → 2-2 Maxime Janvier 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 1-1 → 1-2 Kei Nishikori 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 0-1 → 1-1 Maxime Janvier 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-4 Kei Nishikori 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 5-4 → 6-4 Maxime Janvier 15-0 40-0 5-3 → 5-4 Kei Nishikori 15-0 15-15 30-15 40-15 4-3 → 5-3 Maxime Janvier 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 4-2 → 4-3 Kei Nishikori 15-0 30-0 40-0 40-15 3-2 → 4-2 Maxime Janvier 15-0 30-0 30-15 40-15 3-1 → 3-2 Kei Nishikori 15-0 30-0 40-0 40-15 2-1 → 3-1 Maxime Janvier 15-0 15-15 30-15 40-15 2-0 → 2-1 Kei Nishikori 15-0 30-0 40-0 1-0 → 2-0 Maxime Janvier 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 7-6 Tiebreak 0*-0 1-0* 2-0* 3*-0 4*-0 5-0* 6-0* 6-6 → 7-6 Maxime Janvier 15-0 30-0 30-15 40-15 6-5 → 6-6 Kei Nishikori 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 5-5 → 6-5 Maxime Janvier 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 5-4 → 5-5 Kei Nishikori 15-0 30-0 40-0 40-15 4-4 → 5-4 Maxime Janvier 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 A-40 4-3 → 4-4 Kei Nishikori 15-0 15-15 30-15 40-15 3-3 → 4-3 Maxime Janvier 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 3-2 → 3-3 Kei Nishikori 0-15 0-40 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 2-2 → 3-2 Maxime Janvier 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 2-1 → 2-2 Kei Nishikori 15-0 30-0 40-0 40-15 1-1 → 2-1 Maxime Janvier 15-0 30-0 40-0 1-0 → 1-1 Kei Nishikori 15-0 30-0 30-15 40-15 0-0 → 1-0

Johanna Konta vs Yulia Putintseva



GS Roland Garros Johanna Konta [22] Johanna Konta [22] 4 3 Yulia Putintseva Yulia Putintseva 6 6 Vincitore: Yulia Putintseva Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 3-6 Yulia Putintseva 15-0 30-0 30-15 40-15 3-5 → 3-6 Johanna Konta 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 2-5 → 3-5 Yulia Putintseva 15-0 30-0 40-0 2-4 → 2-5 Johanna Konta 15-0 30-0 40-0 40-15 1-4 → 2-4 Yulia Putintseva 15-0 30-0 30-15 40-15 1-3 → 1-4 Johanna Konta 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 1-2 → 1-3 Yulia Putintseva 15-0 30-0 40-0 1-1 → 1-2 Johanna Konta 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 1-0 → 1-1 Yulia Putintseva 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 4-6 Johanna Konta 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 4-5 → 4-6 Yulia Putintseva 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 3-5 → 4-5 Johanna Konta 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 3-4 → 3-5 Yulia Putintseva 15-0 30-0 40-0 3-3 → 3-4 Johanna Konta 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 2-3 → 3-3 Yulia Putintseva 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 2-2 → 2-3 Johanna Konta 15-0 30-0 40-0 1-2 → 2-2 Yulia Putintseva 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 1-1 → 1-2 Johanna Konta 40-0 0-1 → 1-1 Yulia Putintseva 15-0 30-0 40-0 0-0 → 0-1

David Goffin vs Robin Haase



GS Roland Garros David Goffin [8] David Goffin [8] 4 4 6 6 6 Robin Haase Robin Haase 6 6 4 1 0 Vincitore: David Goffin Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 5 Risultato 6-0 Robin Haase 0-15 15-15 15-30 15-40 5-0 → 6-0 David Goffin 15-0 30-0 40-0 4-0 → 5-0 Robin Haase 0-15 0-30 0-40 3-0 → 4-0 David Goffin 15-0 30-0 40-0 2-0 → 3-0 Robin Haase 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 1-0 → 2-0 David Goffin 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 4 Risultato 6-1 Robin Haase 0-15 0-30 0-40 15-40 5-1 → 6-1 David Goffin 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 4-1 → 5-1 Robin Haase 0-15 0-30 0-40 15-40 3-1 → 4-1 David Goffin 15-0 30-0 40-0 2-1 → 3-1 Robin Haase 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 1-1 → 2-1 David Goffin 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 0-1 → 1-1 Robin Haase 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-4 David Goffin 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 5-4 → 6-4 Robin Haase 0-15 15-15 30-15 5-3 → 5-4 David Goffin 15-0 30-0 40-0 40-15 4-3 → 5-3 Robin Haase 15-0 30-0 40-0 4-2 → 4-3 David Goffin 15-0 15-15 30-15 40-15 3-2 → 4-2 Robin Haase 15-0 15-15 30-15 40-15 3-1 → 3-2 David Goffin 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 2-1 → 3-1 Robin Haase 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 2-0 → 2-1 David Goffin 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 1-0 → 2-0 Robin Haase 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 4-6 David Goffin 15-15 15-30 15-40 30-40 4-5 → 4-6 Robin Haase 15-0 30-0 4-4 → 4-5 David Goffin 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 3-4 → 4-4 Robin Haase 15-0 15-15 15-30 15-40 15-30 15-40 2-4 → 3-4 David Goffin 15-0 30-0 40-0 1-4 → 2-4 Robin Haase 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 1-3 → 1-4 David Goffin 30-0 40-0 0-3 → 1-3 Robin Haase 0-15 0-30 15-30 15-40 15-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 0-2 → 0-3 David Goffin 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 0-1 → 0-2 Robin Haase 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 4-6 David Goffin 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 4-5 → 4-6 Robin Haase 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 3-5 → 4-5 David Goffin 0-30 0-40 15-40 3-4 → 3-5 Robin Haase 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 3-3 → 3-4 David Goffin 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 3-2 → 3-3 Robin Haase 0-15 0-30 0-40 15-40 2-2 → 3-2 David Goffin 0-15 15-15 30-15 40-15 1-2 → 2-2 Robin Haase 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 1-1 → 1-2 David Goffin 15-0 30-0 30-15 40-15 0-1 → 1-1 Robin Haase 0-15 15-15 30-15 40-15 0-0 → 0-1

Court 18 – Ore: 11:00

Gregoire Barrere vs Radu Albot



GS Roland Garros Gregoire Barrere Gregoire Barrere 6 6 5 1 2 Radu Albot Radu Albot 4 0 7 6 6 Vincitore: Radu Albot Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 5 Risultato 2-6 Radu Albot 15-0 15-15 30-15 40-15 2-5 → 2-6 Gregoire Barrere 0-15 15-15 15-30 15-40 2-4 → 2-5 Radu Albot 0-15 0-30 0-40 1-4 → 2-4 Gregoire Barrere 0-15 0-30 0-40 1-3 → 1-4 Radu Albot 15-0 30-0 30-15 40-15 1-2 → 1-3 Gregoire Barrere 0-15 15-15 15-30 15-40 1-1 → 1-2 Radu Albot 15-0 15-15 30-15 40-15 1-0 → 1-1 Gregoire Barrere 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 A-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 4 Risultato 1-6 Radu Albot 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 1-5 → 1-6 Gregoire Barrere 0-15 0-30 15-30 15-40 1-4 → 1-5 Gregoire Barrere 0-15 15-15 15-30 30-30 0-3 Radu Albot 15-0 30-0 40-0 0-2 → 0-3 Gregoire Barrere 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 0-1 → 0-2 Radu Albot 15-15 30-15 40-15 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 5-7 Gregoire Barrere 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 40-A 5-6 → 5-7 Radu Albot 15-0 30-0 40-0 5-5 → 5-6 Gregoire Barrere 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 4-5 → 5-5 Radu Albot 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 4-4 → 4-5 Gregoire Barrere 15-0 30-0 30-15 40-15 3-4 → 4-4 Radu Albot 15-0 15-15 30-15 40-15 3-3 → 3-4 Gregoire Barrere 30-0 40-0 40-15 2-3 → 3-3 Radu Albot 15-0 15-15 15-30 15-40 1-3 → 2-3 Gregoire Barrere 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 0-3 → 1-3 Radu Albot 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 0-2 → 0-3 Gregoire Barrere 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 0-1 → 0-2 Radu Albot 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-0 Gregoire Barrere 15-0 30-0 40-0 5-0 → 6-0 Radu Albot 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 4-0 → 5-0 Gregoire Barrere 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 3-0 → 4-0 Radu Albot 0-30 0-40 2-0 → 3-0 Gregoire Barrere 15-0 30-0 40-0 1-0 → 2-0 Radu Albot 0-15 0-30 0-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-4 Gregoire Barrere 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 5-4 → 6-4 Radu Albot 0-15 0-30 0-40 15-40 4-4 → 5-4 Gregoire Barrere 15-0 30-0 15-0 30-0 40-0 3-4 → 4-4 Radu Albot 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 3-3 → 3-4 Gregoire Barrere 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 3-2 → 3-3 Radu Albot 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 2-2 → 3-2 Gregoire Barrere 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 2-1 → 2-2 Radu Albot 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 2-0 → 2-1 Gregoire Barrere 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 A-40 1-0 → 2-0 Radu Albot 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 0-0 → 1-0

Arantxa Rus vs Sloane Stephens



GS Roland Garros Arantxa Rus Arantxa Rus 2 0 Sloane Stephens [10] Sloane Stephens [10] 6 6 Vincitore: Sloane Stephens Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 0-6 Arantxa Rus 0-15 0-30 30-30 30-40 0-5 → 0-6 Sloane Stephens 15-0 30-0 40-0 0-4 → 0-5 Arantxa Rus 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 0-3 → 0-4 Sloane Stephens 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 0-2 → 0-3 Arantxa Rus 0-15 0-30 0-40 0-1 → 0-2 Sloane Stephens 15-0 30-0 40-0 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 2-6 Arantxa Rus 15-0 15-15 15-30 15-40 2-5 → 2-6 Sloane Stephens 15-0 30-0 40-0 2-4 → 2-5 Arantxa Rus 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 1-4 → 2-4 Sloane Stephens 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 1-3 → 1-4 Arantxa Rus 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 1-2 → 1-3 Sloane Stephens 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 1-1 → 1-2 Arantxa Rus 15-0 30-15 30-30 40-30 0-1 → 1-1 Sloane Stephens 0-15 15-15 30-15 40-15 0-0 → 0-1

Fernando Verdasco vs Yoshihito Nishioka



GS Roland Garros Fernando Verdasco [30] Fernando Verdasco [30] 6 6 6 6 7 Yoshihito Nishioka Yoshihito Nishioka 7 4 3 7 5 Vincitore: Fernando Verdasco Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 5 Risultato 7-5 Fernando Verdasco 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 6-5 → 7-5 Yoshihito Nishioka 0-15 0-30 0-40 5-5 → 6-5 Fernando Verdasco 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 4-5 → 5-5 Yoshihito Nishioka 0-15 0-30 0-40 15-40 3-5 → 4-5 Fernando Verdasco 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 3-4 → 3-5 Yoshihito Nishioka 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 2-4 → 3-4 Fernando Verdasco 15-0 30-0 40-0 1-4 → 2-4 Yoshihito Nishioka 15-0 30-0 40-0 1-3 → 1-4 Fernando Verdasco 15-0 30-0 40-0 0-3 → 1-3 Yoshihito Nishioka 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 0-2 → 0-3 Fernando Verdasco 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 0-1 → 0-2 Yoshihito Nishioka 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 4 Risultato 6-7 Tiebreak 0*-0 1-0* 2-0* 2*-1 2*-2 2-3* 2-4* 3*-4 3*-5 3-6* 6-6 → 6-7 Yoshihito Nishioka 15-0 30-0 40-0 40-15 6-5 → 6-6 Fernando Verdasco 15-0 30-0 30-15 40-15 5-5 → 6-5 Yoshihito Nishioka 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 4-5 → 5-5 Fernando Verdasco 15-0 30-0 40-0 3-5 → 4-5 Yoshihito Nishioka 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 3-4 → 3-5 Fernando Verdasco 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 3-3 → 3-4 Yoshihito Nishioka 15-0 15-15 30-15 40-15 3-2 → 3-3 Fernando Verdasco 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 2-2 → 3-2 Yoshihito Nishioka 15-0 15-15 15-30 15-40 1-2 → 2-2 Fernando Verdasco 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 40-A 1-1 → 1-2 Yoshihito Nishioka 15-0 15-15 30-15 40-15 1-0 → 1-1 Fernando Verdasco 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-3 Yoshihito Nishioka 15-0 15-15 15-30 15-40 5-3 → 6-3 Fernando Verdasco 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 4-3 → 5-3 Yoshihito Nishioka 15-0 30-0 40-0 40-15 4-2 → 4-3 Fernando Verdasco 15-0 15-15 30-15 40-15 3-2 → 4-2 Yoshihito Nishioka 15-0 15-15 15-30 15-40 2-2 → 3-2 Fernando Verdasco 0-15 0-30 0-40 2-1 → 2-2 Yoshihito Nishioka 0-15 0-30 0-40 1-1 → 2-1 Fernando Verdasco 15-0 30-0 40-0 0-1 → 1-1 Yoshihito Nishioka 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-4 Fernando Verdasco 15-0 30-0 30-15 40-15 5-4 → 6-4 Yoshihito Nishioka 0-15 15-15 30-15 40-15 5-3 → 5-4 Fernando Verdasco 0-15 15-15 30-15 40-15 4-3 → 5-3 Yoshihito Nishioka 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 4-2 → 4-3 Fernando Verdasco 0-15 15-15 30-15 40-15 3-2 → 4-2 Yoshihito Nishioka 30-15 40-15 3-1 → 3-2 Fernando Verdasco 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 2-1 → 3-1 Yoshihito Nishioka 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 1-1 → 2-1 Fernando Verdasco 15-0 30-0 30-15 40-15 0-1 → 1-1 Yoshihito Nishioka 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-7 Tiebreak 0*-0 0-1* 0-2* 0*-3 1*-3 2-3* 3-3* 3*-4 3*-5 4-5* 4-6* 6-6 → 6-7 Yoshihito Nishioka 15-15 30-15 40-15 40-30 6-5 → 6-6 Fernando Verdasco 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 5-5 → 6-5 Yoshihito Nishioka 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 4-5 → 5-5 Fernando Verdasco 15-0 30-0 30-15 40-15 3-5 → 4-5 Yoshihito Nishioka 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 3-4 → 3-5 Fernando Verdasco 15-0 15-15 30-15 40-15 2-4 → 3-4 Yoshihito Nishioka 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 2-3 → 2-4 Fernando Verdasco 15-0 30-0 30-15 40-15 1-3 → 2-3 Yoshihito Nishioka 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 0-3 → 1-3 Fernando Verdasco 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 0-2 → 0-3 Yoshihito Nishioka 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 0-1 → 0-2 Fernando Verdasco 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 0-0 → 0-1

Chloe Paquet vs Pauline Parmentier



GS Roland Garros Chloe Paquet • Chloe Paquet 0 6 6 1 Pauline Parmentier Pauline Parmentier 0 3 7 3 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Chloe Paquet 1-3 Pauline Parmentier 30-0 40-0 1-2 → 1-3 Chloe Paquet 15-0 15-15 15-30 15-40 1-1 → 1-2 Pauline Parmentier 15-0 30-0 40-0 1-0 → 1-1 Chloe Paquet 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-7 Tiebreak 0-0* 1*-0 2*-0 3-0* 3-1* 3*-2 3*-3 3-4* 4-4* 4*-5 4*-6 6-6 → 6-7 Chloe Paquet 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 6-5 → 6-6 Pauline Parmentier 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 5-5 → 6-5 Chloe Paquet 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 4-5 → 5-5 Pauline Parmentier 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 A-40 4-4 → 4-5 Chloe Paquet 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 4-3 → 4-4 Pauline Parmentier 15-0 40-0 4-2 → 4-3 Chloe Paquet 0-15 15-15 30-15 40-15 3-2 → 4-2 Pauline Parmentier 0-15 15-15 15-30 15-40 2-2 → 3-2 Chloe Paquet 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 1-2 → 2-2 Pauline Parmentier 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 1-1 → 1-2 Chloe Paquet 15-0 15-15 15-0 40-0 0-1 → 1-1 Pauline Parmentier 15-0 30-0 30-15 40-15 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-3 Chloe Paquet 15-0 30-0 40-0 5-3 → 6-3 Pauline Parmentier 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 4-3 → 5-3 Chloe Paquet 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 3-3 → 4-3 Pauline Parmentier 0-15 0-30 0-40 2-3 → 3-3 Chloe Paquet 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 2-2 → 2-3 Pauline Parmentier 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 2-1 → 2-2 Chloe Paquet 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 1-1 → 2-1 Pauline Parmentier 15-0 30-0 40-0 40-15 1-0 → 1-1 Chloe Paquet 15-0 30-0 40-0 40-15 0-0 → 1-0

Court 7 – Ore: 11:00

Damir Dzumhur vs Denis Kudla



GS Roland Garros Damir Dzumhur [26] Damir Dzumhur [26] 6 6 6 Denis Kudla Denis Kudla 4 2 2 Vincitore: Damir Dzumhur Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-2 Damir Dzumhur 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 5-2 → 6-2 Denis Kudla 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 5-1 → 5-2 Damir Dzumhur 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 4-1 → 5-1 Denis Kudla 0-15 0-30 0-40 3-1 → 4-1 Damir Dzumhur 15-0 30-0 40-0 2-1 → 3-1 Denis Kudla 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 2-0 → 2-1 Damir Dzumhur 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 1-0 → 2-0 Denis Kudla 15-0 30-0 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-2 Damir Dzumhur 15-0 30-0 40-0 5-2 → 6-2 Denis Kudla 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 40-A 4-2 → 5-2 Damir Dzumhur 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 3-2 → 4-2 Denis Kudla 0-15 15-15 15-30 15-40 2-2 → 3-2 Damir Dzumhur 15-0 30-0 30-15 40-15 1-2 → 2-2 Denis Kudla 15-0 30-0 30-15 40-15 1-1 → 1-2 Damir Dzumhur 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 0-1 → 1-1 Denis Kudla 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-4 Damir Dzumhur 15-0 30-0 40-0 5-4 → 6-4 Denis Kudla 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 4-4 → 5-4 Damir Dzumhur 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 4-3 → 4-4 Denis Kudla 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 3-3 → 4-3 Damir Dzumhur 15-0 30-0 40-0 2-3 → 3-3 Denis Kudla 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 2-2 → 2-3 Damir Dzumhur 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 1-2 → 2-2 Denis Kudla 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 1-1 → 1-2 Damir Dzumhur 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 0-1 → 1-1 Denis Kudla 0-15 15-15 30-15 40-15 0-0 → 0-1

Jennifer Brady vs Amandine Hesse



GS Roland Garros Jennifer Brady Jennifer Brady 6 6 Amandine Hesse Amandine Hesse 1 1 Vincitore: Jennifer Brady Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-1 Amandine Hesse 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 5-1 → 6-1 Jennifer Brady 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 4-1 → 5-1 Amandine Hesse 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 3-1 → 4-1 Jennifer Brady 0-15 15-15 30-15 40-15 2-1 → 3-1 Amandine Hesse 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 1-1 → 2-1 Jennifer Brady 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 0-1 → 1-1 Amandine Hesse 15-0 30-0 40-0 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-1 Jennifer Brady 15-0 30-0 40-0 5-1 → 6-1 Amandine Hesse 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 4-1 → 5-1 Jennifer Brady 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 3-1 → 4-1 Amandine Hesse 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 3-0 → 3-1 Jennifer Brady 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 2-0 → 3-0 Amandine Hesse 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 1-0 → 2-0 Jennifer Brady 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 0-0 → 1-0

Ivo Karlovic vs Corentin Moutet



GS Roland Garros Ivo Karlovic Ivo Karlovic 6 2 6 Corentin Moutet Corentin Moutet 7 6 7 Vincitore: Corentin Moutet Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-7 Tiebreak 0*-0 1-0* 1-1* 1*-2 2*-2 3-2* 3-3* 3*-4 4*-4 4-5* 5-5* 5*-6 6-6 → 6-7 Corentin Moutet 15-0 30-0 40-0 40-15 6-5 → 6-6 Ivo Karlovic 15-0 30-0 5-5 → 6-5 Corentin Moutet 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 5-4 → 5-5 Ivo Karlovic 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 4-4 → 5-4 Corentin Moutet 15-0 30-0 40-0 40-15 4-3 → 4-4 Ivo Karlovic 15-0 30-0 30-15 40-15 3-3 → 4-3 Corentin Moutet 15-0 15-15 30-15 40-15 3-2 → 3-3 Ivo Karlovic 15-0 15-15 30-15 40-15 2-2 → 3-2 Corentin Moutet 15-0 30-0 30-15 40-15 2-1 → 2-2 Ivo Karlovic 15-0 30-0 40-0 1-1 → 2-1 Corentin Moutet 15-0 30-0 40-0 1-0 → 1-1 Ivo Karlovic 15-0 15-15 30-15 40-15 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 2-6 Corentin Moutet 15-0 30-0 40-0 2-5 → 2-6 Ivo Karlovic 15-0 15-15 30-15 40-15 1-5 → 2-5 Corentin Moutet 15-0 30-0 40-0 1-4 → 1-5 Ivo Karlovic 0-15 15-15 30-15 40-15 0-4 → 1-4 Corentin Moutet 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 0-3 → 0-4 Ivo Karlovic 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 0-2 → 0-3 Corentin Moutet 15-0 30-0 40-0 0-1 → 0-2 Ivo Karlovic 0-15 0-30 0-40 15-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-7 Tiebreak 0-0* 0*-1 1*-1 2-1* 3-1* 4*-1 5*-1 5-2* 5-3* 5*-4 5*-5 6-5* 6-6* 6*-7 7*-7 7-8* 6-6 → 6-7 Ivo Karlovic 15-0 30-0 40-0 40-15 5-6 → 6-6 Corentin Moutet 15-0 30-0 40-0 5-5 → 5-6 Ivo Karlovic 15-0 30-0 30-15 40-15 4-5 → 5-5 Corentin Moutet 15-0 30-0 40-0 4-4 → 4-5 Ivo Karlovic 15-0 30-0 30-15 40-15 3-4 → 4-4 Corentin Moutet 15-0 30-0 40-0 3-3 → 3-4 Ivo Karlovic 15-0 30-0 40-0 2-3 → 3-3 Corentin Moutet 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 2-2 → 2-3 Ivo Karlovic 15-0 30-0 30-15 40-15 1-2 → 2-2 Corentin Moutet 15-0 30-0 40-0 1-1 → 1-2 Ivo Karlovic 15-0 30-0 40-0 0-1 → 1-1 Corentin Moutet 15-0 30-0 40-15 40-30 0-0 → 0-1

Magda Linette vs Zarina Diyas



GS Roland Garros Magda Linette Magda Linette 3 1 Zarina Diyas Zarina Diyas 6 6 Vincitore: Zarina Diyas Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 1-6 Magda Linette 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 1-5 → 1-6 Zarina Diyas 15-0 30-0 40-0 1-4 → 1-5 Magda Linette 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 0-4 → 1-4 Zarina Diyas 0-15 15-15 30-15 40-15 0-3 → 0-4 Magda Linette 0-15 0-30 0-40 15-40 0-2 → 0-3 Zarina Diyas 15-0 30-0 40-0 40-15 0-1 → 0-2 Magda Linette 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 3-6 Zarina Diyas 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 3-5 → 3-6 Magda Linette 0-15 0-30 0-40 15-40 3-4 → 3-5 Zarina Diyas 15-0 30-0 40-0 3-3 → 3-4 Magda Linette 0-15 0-30 0-40 15-40 3-2 → 3-3 Zarina Diyas 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 3-1 → 3-2 Magda Linette 15-0 30-0 30-15 40-15 2-1 → 3-1 Zarina Diyas 15-0 30-15 30-30 30-40 1-1 → 2-1 Magda Linette 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 0-1 → 1-1 Zarina Diyas 15-0 30-0 30-15 40-15 0-0 → 0-1

Court 3 – Ore: 11:00

Madison Brengle vs Anett Kontaveit



GS Roland Garros Madison Brengle Madison Brengle 1 6 2 Anett Kontaveit [25] Anett Kontaveit [25] 6 4 6 Vincitore: Anett Kontaveit Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 2-6 Madison Brengle 0-15 0-30 0-40 2-5 → 2-6 Anett Kontaveit 0-15 0-30 0-40 15-40 1-5 → 2-5 Madison Brengle 15-0 30-0 30-15 40-15 0-5 → 1-5 Anett Kontaveit 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 0-4 → 0-5 Madison Brengle 0-15 15-15 15-30 15-40 0-3 → 0-4 Anett Kontaveit 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 0-2 → 0-3 Madison Brengle 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 0-1 → 0-2 Anett Kontaveit 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-4 Madison Brengle 15-0 30-0 30-15 40-15 5-4 → 6-4 Anett Kontaveit 15-0 30-0 40-0 5-3 → 5-4 Madison Brengle 15-0 30-0 40-0 4-3 → 5-3 Anett Kontaveit 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 3-3 → 4-3 Madison Brengle 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 2-3 → 3-3 Anett Kontaveit 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 A-40 2-2 → 2-3 Madison Brengle 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 1-2 → 2-2 Anett Kontaveit 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 1-1 → 1-2 Madison Brengle 0-15 15-15 15-30 15-40 1-0 → 1-1 Anett Kontaveit 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 1-6 Madison Brengle 0-15 0-30 0-40 1-5 → 1-6 Anett Kontaveit 15-0 30-0 30-15 40-15 1-4 → 1-5 Madison Brengle 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 1-3 → 1-4 Anett Kontaveit 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 1-2 → 1-3 Madison Brengle 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 1-1 → 1-2 Anett Kontaveit 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 0-1 → 1-1 Madison Brengle 0-15 0-30 0-40 0-0 → 0-1

Jozef Kovalik vs Pablo Carreno busta



GS Roland Garros Jozef Kovalik Jozef Kovalik 6 1 5 6 Pablo Carreno busta [10] Pablo Carreno busta [10] 4 6 7 7 Vincitore: Pablo Carreno busta Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 4 Risultato 6-7 Tiebreak 0*-0 0-1* 1-1* 1*-2 2*-2 3-2* 4-2* 4*-3 5*-3 5-4* 5-5* 5*-6 6-6 → 6-7 Pablo Carreno busta 15-0 15-15 30-15 40-15 6-5 → 6-6 Jozef Kovalik 15-0 30-0 40-0 5-5 → 6-5 Pablo Carreno busta 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 5-4 → 5-5 Jozef Kovalik 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 4-4 → 5-4 Pablo Carreno busta 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 4-3 → 4-4 Jozef Kovalik 0-15 15-15 30-15 40-15 3-3 → 4-3 Pablo Carreno busta 15-0 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 3-2 → 3-3 Jozef Kovalik 15-0 30-0 30-15 40-15 2-2 → 3-2 Pablo Carreno busta 15-0 30-0 40-0 2-1 → 2-2 Jozef Kovalik 15-0 30-0 40-0 1-1 → 2-1 Pablo Carreno busta 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 1-0 → 1-1 Jozef Kovalik 15-0 30-0 40-0 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 5-7 Pablo Carreno busta 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 5-6 → 5-7 Jozef Kovalik 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 5-5 → 5-6 Pablo Carreno busta 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 4-5 → 5-5 Jozef Kovalik 15-0 15-15 15-30 15-40 4-4 → 4-5 Pablo Carreno busta 0-15 15-15 30-15 40-15 4-3 → 4-4 Jozef Kovalik 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 3-3 → 4-3 Pablo Carreno busta 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 3-2 → 3-3 Jozef Kovalik 15-0 30-0 30-15 40-15 2-2 → 3-2 Pablo Carreno busta 15-0 30-0 30-15 40-15 2-1 → 2-2 Jozef Kovalik 0-15 0-30 0-40 2-0 → 2-1 Pablo Carreno busta 15-0 15-15 15-30 15-40 1-0 → 2-0 Jozef Kovalik 15-0 30-0 30-15 40-15 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 1-6 Pablo Carreno busta 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 1-5 → 1-6 Jozef Kovalik 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 1-4 → 1-5 Pablo Carreno busta 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 1-3 → 1-4 Jozef Kovalik 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 0-3 → 1-3 Pablo Carreno busta 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 0-2 → 0-3 Jozef Kovalik 0-15 0-30 0-40 15-40 0-1 → 0-2 Pablo Carreno busta 15-0 30-0 40-0 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-4 Jozef Kovalik 15-0 30-0 30-15 40-15 5-4 → 6-4 Pablo Carreno busta 0-15 0-30 15-30 15-40 4-4 → 5-4 Jozef Kovalik 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 4-3 → 4-4 Pablo Carreno busta 15-0 30-0 30-15 40-15 4-2 → 4-3 Jozef Kovalik 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 3-2 → 4-2 Pablo Carreno busta 15-0 15-15 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 3-1 → 3-2 Jozef Kovalik 0-15 15-15 30-15 40-15 2-1 → 3-1 Pablo Carreno busta 15-0 15-15 30-15 40-15 2-0 → 2-1 Jozef Kovalik 15-15 15-30 30-30 40-30 1-0 → 2-0 Pablo Carreno busta 0-15 15-15 30-15 30-30 0-0 → 1-0

Francesca Schiavone vs Viktoria Kuzmova



GS Roland Garros Francesca Schiavone Francesca Schiavone 6 6 Viktoria Kuzmova Viktoria Kuzmova 7 7 Vincitore: Viktoria Kuzmova Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-7 Tiebreak 0*-0 0-1* 0-2* 0*-3 1*-3 1-4* 1-5* 1*-6 2*-6 6-6 → 6-7 Viktoria Kuzmova 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 6-5 → 6-6 Francesca Schiavone 15-0 30-0 40-0 5-5 → 6-5 Viktoria Kuzmova 15-0 30-0 40-0 40-15 5-4 → 5-5 Francesca Schiavone 15-0 15-15 30-15 40-15 4-4 → 5-4 Viktoria Kuzmova 0-15 0-30 15-30 15-40 3-4 → 4-4 Francesca Schiavone 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 3-3 → 3-4 Viktoria Kuzmova 15-0 30-0 40-0 3-2 → 3-3 Francesca Schiavone 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 3-1 → 3-2 Viktoria Kuzmova 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 2-1 → 3-1 Francesca Schiavone 15-0 30-0 40-0 1-1 → 2-1 Viktoria Kuzmova 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 1-0 → 1-1 Francesca Schiavone 15-0 30-0 30-15 40-15 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-7 Tiebreak 0-0* 0*-1 0*-2 0-3* 1-3* 1*-4 1*-5 2-5* 2-6* 6-6 → 6-7 Francesca Schiavone 15-0 30-0 30-15 40-15 5-6 → 6-6 Viktoria Kuzmova 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 5-5 → 5-6 Francesca Schiavone 15-0 30-0 40-0 4-5 → 5-5 Viktoria Kuzmova 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 3-5 → 4-5 Francesca Schiavone 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 3-4 → 3-5 Viktoria Kuzmova 0-15 15-15 15-30 15-40 2-4 → 3-4 Francesca Schiavone 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 1-4 → 2-4 Viktoria Kuzmova 15-0 30-0 30-15 40-15 1-3 → 1-4 Francesca Schiavone 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 1-2 → 1-3 Viktoria Kuzmova 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 1-1 → 1-2 Francesca Schiavone 15-0 30-0 40-0 0-1 → 1-1 Viktoria Kuzmova 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 0-0 → 0-1

Federico Delbonis vs Thomaz Bellucci



GS Roland Garros Federico Delbonis Federico Delbonis 6 6 3 6 Thomaz Bellucci Thomaz Bellucci 1 3 6 1 Vincitore: Federico Delbonis Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 4 Risultato 6-1 Federico Delbonis 0-15 15-15 30-15 40-15 5-1 → 6-1 Thomaz Bellucci 15-0 30-0 30-15 40-15 5-0 → 5-1 Federico Delbonis 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 4-0 → 5-0 Thomaz Bellucci 15-0 15-15 15-30 15-40 3-0 → 4-0 Federico Delbonis 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 2-0 → 3-0 Thomaz Bellucci 0-15 0-30 15-30 15-40 1-0 → 2-0 Federico Delbonis 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 3-6 Thomaz Bellucci 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 3-5 → 3-6 Federico Delbonis 15-0 30-0 40-0 2-5 → 3-5 Thomaz Bellucci 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 2-4 → 2-5 Federico Delbonis 15-0 30-0 40-0 40-15 1-4 → 2-4 Thomaz Bellucci 15-0 30-0 40-0 1-3 → 1-4 Federico Delbonis 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 1-2 → 1-3 Thomaz Bellucci 15-0 30-0 40-0 1-1 → 1-2 Federico Delbonis 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 0-1 → 1-1 Thomaz Bellucci 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-3 Federico Delbonis 15-0 30-0 40-0 5-3 → 6-3 Thomaz Bellucci 15-0 30-0 40-0 5-2 → 5-3 Federico Delbonis 0-15 15-15 30-15 30-30 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 4-2 → 5-2 Thomaz Bellucci 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 4-1 → 4-2 Federico Delbonis 15-0 30-0 30-15 30-30 3-1 → 4-1 Thomaz Bellucci 0-15 0-30 15-30 15-40 15-30 15-40 2-1 → 3-1 Federico Delbonis 15-0 30-0 40-0 40-15 1-1 → 2-1 Thomaz Bellucci 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 1-0 → 1-1 Federico Delbonis 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-1 Thomaz Bellucci 0-15 0-30 0-40 5-1 → 6-1 Federico Delbonis 15-0 15-15 30-15 40-15 4-1 → 5-1 Thomaz Bellucci 0-15 15-15 15-30 30-30 4-0 → 4-1 Federico Delbonis 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 3-0 → 4-0 Thomaz Bellucci 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 2-0 → 3-0 Federico Delbonis 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 1-0 → 2-0 Thomaz Bellucci 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 0-0 → 1-0

Court 6 – Ore: 11:00

Saisai Zheng vs Ekaterina Makarova



GS Roland Garros Saisai Zheng Saisai Zheng 4 1 Ekaterina Makarova Ekaterina Makarova 6 6 Vincitore: Ekaterina Makarova Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 1-6 Saisai Zheng 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 1-5 → 1-6 Ekaterina Makarova 15-0 30-0 40-0 1-4 → 1-5 Saisai Zheng 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 0-4 → 1-4 Ekaterina Makarova 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 0-3 → 0-4 Saisai Zheng 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 0-2 → 0-3 Ekaterina Makarova 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 0-1 → 0-2 Saisai Zheng 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-A 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 4-6 Ekaterina Makarova 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 4-5 → 4-6 Saisai Zheng 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 3-5 → 4-5 Ekaterina Makarova 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 3-4 → 3-5 Saisai Zheng 15-0 30-0 40-0 2-4 → 3-4 Ekaterina Makarova 15-0 30-0 30-15 40-15 2-3 → 2-4 Saisai Zheng 0-15 0-30 15-30 15-40 2-2 → 2-3 Ekaterina Makarova 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 2-1 → 2-2 Saisai Zheng 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 2-0 → 2-1 Ekaterina Makarova 0-15 0-30 0-40 15-40 1-0 → 2-0 Saisai Zheng 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 0-0 → 1-0

Nicolas Jarry vs Jared Donaldson



GS Roland Garros Nicolas Jarry Nicolas Jarry 3 6 6 3 4 Jared Donaldson Jared Donaldson 6 4 3 6 6 Vincitore: Jared Donaldson Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 5 Risultato 4-6 Jared Donaldson 15-0 30-0 40-0 4-5 → 4-6 Nicolas Jarry 0-15 15-15 30-15 40-15 3-5 → 4-5 Jared Donaldson 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 3-4 → 3-5 Nicolas Jarry 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 2-4 → 3-4 Jared Donaldson 15-0 15-15 30-15 40-15 2-3 → 2-4 Nicolas Jarry 15-0 30-0 40-0 1-3 → 2-3 Jared Donaldson 0-15 15-15 30-15 40-15 1-2 → 1-3 Nicolas Jarry 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 1-1 → 1-2 Jared Donaldson 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 1-0 → 1-1 Nicolas Jarry 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 4 Risultato 3-6 Jared Donaldson 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 3-5 → 3-6 Nicolas Jarry 15-0 30-0 40-0 2-5 → 3-5 Jared Donaldson 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 A-40 2-4 → 2-5 Nicolas Jarry 0-15 15-15 30-15 40-15 1-4 → 2-4 Jared Donaldson 15-0 30-0 30-15 40-15 1-3 → 1-4 Nicolas Jarry 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 1-2 → 1-3 Jared Donaldson 0-15 0-30 0-40 0-2 → 1-2 Nicolas Jarry 0-15 0-30 0-40 0-1 → 0-2 Jared Donaldson 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-3 Nicolas Jarry 15-0 30-0 30-15 40-15 5-3 → 6-3 Jared Donaldson 15-0 30-0 40-0 5-2 → 5-3 Nicolas Jarry 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 4-2 → 5-2 Jared Donaldson 0-15 0-30 15-30 15-40 40-40 A-40 4-1 → 4-2 Nicolas Jarry 15-0 30-0 40-0 3-1 → 4-1 Jared Donaldson 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 2-1 → 3-1 Nicolas Jarry 15-0 30-0 30-15 40-15 1-1 → 2-1 Jared Donaldson 15-0 30-0 30-15 40-15 1-0 → 1-1 Nicolas Jarry 0-15 15-15 30-15 40-15 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-4 Jared Donaldson 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 5-4 → 6-4 Nicolas Jarry 15-0 30-0 40-0 4-4 → 5-4 Jared Donaldson 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 4-3 → 4-4 Nicolas Jarry 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 3-3 → 4-3 Jared Donaldson 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 3-2 → 3-3 Nicolas Jarry 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 2-2 → 3-2 Jared Donaldson 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 2-1 → 2-2 Nicolas Jarry 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 1-1 → 2-1 Jared Donaldson 30-0 40-0 1-0 → 1-1 Nicolas Jarry 0-15 15-15 30-15 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 3-6 Jared Donaldson 15-0 30-0 30-15 40-15 3-5 → 3-6 Nicolas Jarry 15-0 30-0 40-0 2-5 → 3-5 Jared Donaldson 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 2-4 → 2-5 Nicolas Jarry 0-15 0-30 0-40 15-40 2-3 → 2-4 Jared Donaldson 15-0 30-0 40-0 2-2 → 2-3 Nicolas Jarry 15-0 30-0 40-0 1-2 → 2-2 Jared Donaldson 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 1-1 → 1-2 Nicolas Jarry 15-0 30-0 40-0 40-15 0-1 → 1-1 Jared Donaldson 15-0 30-0 40-0 0-0 → 0-1

Oscar Otte vs Matteo Berrettini



GS Roland Garros Oscar Otte Oscar Otte 6 5 2 1 Matteo Berrettini Matteo Berrettini 3 7 6 6 Vincitore: Matteo Berrettini Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 4 Risultato 1-6 Matteo Berrettini 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 1-5 → 1-6 Oscar Otte 15-0 30-0 0-5 → 1-5 Matteo Berrettini 15-0 30-0 40-0 0-4 → 0-5 Oscar Otte 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 0-3 → 0-4 Matteo Berrettini 15-0 30-0 40-0 0-2 → 0-3 Oscar Otte 0-15 15-15 15-30 15-40 0-1 → 0-2 Matteo Berrettini 15-0 30-0 30-15 40-15 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 2-6 Oscar Otte 0-15 0-30 0-40 15-40 2-5 → 2-6 Matteo Berrettini 15-0 30-0 40-0 2-4 → 2-5 Oscar Otte 15-0 30-0 40-0 40-15 1-4 → 2-4 Matteo Berrettini 30-0 40-0 40-15 1-3 → 1-4 Oscar Otte 0-15 15-15 30-15 40-15 0-3 → 1-3 Matteo Berrettini 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 0-2 → 0-3 Oscar Otte 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 0-1 → 0-2 Matteo Berrettini 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 5-7 Oscar Otte 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 5-6 → 5-7 Matteo Berrettini 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 5-5 → 5-6 Oscar Otte 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 4-5 → 5-5 Matteo Berrettini 15-0 30-0 30-15 40-15 4-4 → 4-5 Oscar Otte 40-15 3-4 → 4-4 Matteo Berrettini 15-0 30-0 40-0 3-3 → 3-4 Oscar Otte 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 2-3 → 3-3 Matteo Berrettini 15-0 30-0 40-0 2-2 → 2-3 Oscar Otte 15-0 30-0 30-15 40-15 1-2 → 2-2 Matteo Berrettini 15-0 30-0 40-0 1-1 → 1-2 Oscar Otte 15-0 30-0 40-0 0-1 → 1-1 Matteo Berrettini 0-15 15-15 30-15 40-15 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-3 Oscar Otte 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 5-3 → 6-3 Matteo Berrettini 15-0 30-0 30-15 40-15 5-2 → 5-3 Oscar Otte 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 4-2 → 5-2 Matteo Berrettini 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 3-2 → 4-2 Oscar Otte 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 2-2 → 3-2 Matteo Berrettini 15-0 30-0 40-0 2-1 → 2-2 Oscar Otte 15-0 30-0 40-0 1-1 → 2-1 Matteo Berrettini 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 1-0 → 1-1 Oscar Otte 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 0-0 → 1-0

Magdalena Frech vs Ekaterina Alexandrova



GS Roland Garros Magdalena Frech Magdalena Frech 6 3 6 Ekaterina Alexandrova Ekaterina Alexandrova 3 6 3 Vincitore: Magdalena Frech Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-3 Magdalena Frech 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 5-3 → 6-3 Ekaterina Alexandrova 0-15 15-15 15-30 15-40 4-3 → 5-3 Magdalena Frech 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 3-3 → 4-3 Ekaterina Alexandrova 0-15 0-30 15-30 40-40 A-40 40-40 40-A 2-3 → 3-3 Magdalena Frech 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 1-3 → 2-3 Ekaterina Alexandrova 15-0 15-15 15-30 15-40 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 1-2 → 1-3 Magdalena Frech 0-15 15-15 30-15 40-15 0-2 → 1-2 Ekaterina Alexandrova 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 0-1 → 0-2 Magdalena Frech 15-0 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 3-6 Ekaterina Alexandrova 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 3-5 → 3-6 Magdalena Frech 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 2-5 → 3-5 Ekaterina Alexandrova 0-15 0-30 15-30 15-40 1-5 → 2-5 Magdalena Frech 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 1-4 → 1-5 Ekaterina Alexandrova 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 1-3 → 1-4 Magdalena Frech 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 1-2 → 1-3 Ekaterina Alexandrova 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 0-2 → 1-2 Magdalena Frech 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 0-1 → 0-2 Ekaterina Alexandrova 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-3 Magdalena Frech 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 5-3 → 6-3 Ekaterina Alexandrova 0-15 0-30 0-40 15-40 4-3 → 5-3 Magdalena Frech 15-0 15-15 30-15 40-15 3-3 → 4-3 Ekaterina Alexandrova 15-0 15-15 30-15 40-15 3-2 → 3-3 Magdalena Frech 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 2-2 → 3-2 Ekaterina Alexandrova 15-0 15-15 15-30 30-40 1-2 → 2-2 Magdalena Frech 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 1-1 → 1-2 Ekaterina Alexandrova 15-0 30-0 40-0 40-15 1-0 → 1-1 Magdalena Frech 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 0-0 → 1-0

Court 9 – Ore: 11:00

Petra Martic vs Yafan Wang



GS Roland Garros Petra Martic Petra Martic 6 6 Yafan Wang Yafan Wang 2 3 Vincitore: Petra Martic Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-3 Yafan Wang 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 5-3 → 6-3 Petra Martic 15-0 30-0 30-15 40-15 4-3 → 5-3 Yafan Wang 15-0 30-0 30-15 40-15 4-2 → 4-3 Petra Martic 15-0 30-0 40-0 40-15 3-2 → 4-2 Yafan Wang 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 3-1 → 3-2 Petra Martic 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 2-1 → 3-1 Yafan Wang 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 1-1 → 2-1 Petra Martic 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 1-0 → 1-1 Yafan Wang 0-15 15-15 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-2 Petra Martic 15-0 30-0 40-0 5-2 → 6-2 Yafan Wang 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 5-1 → 5-2 Petra Martic 15-0 30-0 40-0 30-0 40-0 4-1 → 5-1 Yafan Wang 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 3-1 → 4-1 Petra Martic 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 2-1 → 3-1 Yafan Wang 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 1-1 → 2-1 Petra Martic 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 0-1 → 1-1 Yafan Wang 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 0-0 → 0-1

Martin Klizan vs Laslo Djere



GS Roland Garros Martin Klizan Martin Klizan 7 4 7 6 Laslo Djere Laslo Djere 6 6 6 1 Vincitore: Martin Klizan Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 4 Risultato 6-1 Laslo Djere 0-15 0-30 0-40 5-1 → 6-1 Martin Klizan 15-0 15-15 30-15 40-15 4-1 → 5-1 Laslo Djere 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 3-1 → 4-1 Martin Klizan 15-0 30-0 40-0 2-1 → 3-1 Laslo Djere 15-0 30-0 40-0 2-0 → 2-1 Martin Klizan 15-0 30-0 40-0 1-0 → 2-0 Laslo Djere 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 7-6 Tiebreak 0*-0 1-0* 2-0* 3*-0 3*-1 3-2* 4-2* 5*-2 6*-2 6-3* 6-4* 6*-5 6*-6 7-6* 6-6 → 7-6 Laslo Djere 15-0 30-0 40-0 6-5 → 6-6 Martin Klizan 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 A-40 5-5 → 6-5 Laslo Djere 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 5-4 → 5-5 Martin Klizan 15-0 30-0 40-0 4-4 → 5-4 Laslo Djere 15-0 30-0 40-0 40-15 4-3 → 4-4 Martin Klizan 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 3-3 → 4-3 Laslo Djere 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 2-3 → 3-3 Martin Klizan 0-15 15-15 30-15 40-15 1-3 → 2-3 Laslo Djere 15-0 15-15 30-15 40-15 1-2 → 1-3 Martin Klizan 0-15 0-30 0-40 15-40 1-1 → 1-2 Laslo Djere 15-0 30-15 30-30 40-30 1-0 → 1-1 Martin Klizan 15-0 30-0 40-0 40-15 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 4-6 Laslo Djere 15-0 30-0 40-0 4-5 → 4-6 Martin Klizan 15-0 15-15 30-15 40-15 3-5 → 4-5 Laslo Djere 0-15 15-15 30-15 40-15 3-4 → 3-5 Martin Klizan 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 2-4 → 3-4 Laslo Djere 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 2-3 → 2-4 Martin Klizan 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 2-2 → 2-3 Laslo Djere 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 1-2 → 2-2 Martin Klizan 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 1-1 → 1-2 Laslo Djere 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 1-0 → 1-1 Martin Klizan 15-0 30-0 40-0 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 7-6 Tiebreak 0-0* 0*-1 1*-1 2-1* 3-1* 3*-2 3*-3 3-4* 4-4* 4*-5 5*-5 5-6* 6-6* 7*-6 6-6 → 7-6 Martin Klizan 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 5-6 → 6-6 Laslo Djere 15-0 15-15 30-15 40-15 5-5 → 5-6 Martin Klizan 15-0 30-0 40-0 4-5 → 5-5 Laslo Djere 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 4-4 → 4-5 Martin Klizan 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 3-4 → 4-4 Laslo Djere 15-0 15-15 15-30 15-40 2-4 → 3-4 Martin Klizan 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 1-4 → 2-4 Laslo Djere 15-0 30-0 40-0 1-3 → 1-4 Martin Klizan 0-15 15-40 30-40 40-40 40-A 1-2 → 1-3 Laslo Djere 15-0 30-0 40-0 1-1 → 1-2 Martin Klizan 0-15 15-15 30-15 40-15 0-1 → 1-1 Laslo Djere 15-0 30-0 40-0 0-0 → 0-1

Guido Andreozzi vs Taylor Fritz



GS Roland Garros Guido Andreozzi Guido Andreozzi 6 6 3 6 6 Taylor Fritz Taylor Fritz 7 3 6 2 3 Vincitore: Guido Andreozzi Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 5 Risultato 6-3 Guido Andreozzi 15-0 30-0 40-0 5-3 → 6-3 Taylor Fritz 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 4-3 → 5-3 Guido Andreozzi 15-0 15-15 30-15 40-15 3-3 → 4-3 Taylor Fritz 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 3-2 → 3-3 Guido Andreozzi 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 2-2 → 3-2 Taylor Fritz 15-0 30-0 40-0 2-1 → 2-2 Guido Andreozzi 15-0 30-0 40-0 1-1 → 2-1 Taylor Fritz 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 1-0 → 1-1 Guido Andreozzi 15-0 30-0 30-15 40-15 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 4 Risultato 6-2 Taylor Fritz 0-15 0-30 5-2 → 6-2 Guido Andreozzi 0-15 0-30 15-30 15-40 40-40 40-A 5-1 → 5-2 Taylor Fritz 0-15 0-30 0-40 4-1 → 5-1 Guido Andreozzi 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 A-40 3-1 → 4-1 Taylor Fritz 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 2-1 → 3-1 Guido Andreozzi 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 1-1 → 2-1 Taylor Fritz 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 1-0 → 1-1 Guido Andreozzi 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 3-6 Taylor Fritz 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 3-5 → 3-6 Guido Andreozzi 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 2-5 → 3-5 Taylor Fritz 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 2-4 → 2-5 Guido Andreozzi 15-0 30-0 40-0 40-15 1-4 → 2-4 Taylor Fritz 15-0 30-0 1-3 → 1-4 Guido Andreozzi 0-15 15-15 30-15 40-15 0-3 → 1-3 Taylor Fritz 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 0-2 → 0-3 Guido Andreozzi 15-0 15-15 15-30 15-40 0-1 → 0-2 Taylor Fritz 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-3 Guido Andreozzi 0-15 15-15 30-15 40-15 5-3 → 6-3 Taylor Fritz 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 4-3 → 5-3 Guido Andreozzi 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 3-3 → 4-3 Taylor Fritz 15-0 15-15 15-30 15-40 2-3 → 3-3 Guido Andreozzi 15-0 30-0 40-0 40-15 1-3 → 2-3 Taylor Fritz 15-0 30-0 40-0 40-15 1-2 → 1-3 Guido Andreozzi 15-0 30-0 40-0 40-15 0-2 → 1-2 Taylor Fritz 15-0 30-0 30-15 40-15 0-1 → 0-2 Guido Andreozzi 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-7 Tiebreak 0-0* 0*-1 1*-1 1-2* 1-3* 2*-3 2*-4 3-4* 3-5* 4*-5 4*-6 6-6 → 6-7 Guido Andreozzi 15-0 30-0 40-0 5-6 → 6-6 Taylor Fritz 0-15 15-15 30-15 40-15 5-5 → 5-6 Guido Andreozzi 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 4-5 → 5-5 Taylor Fritz 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 4-4 → 4-5 Guido Andreozzi 15-0 15-15 40-15 40-30 3-4 → 4-4 Taylor Fritz 15-0 15-15 30-15 40-15 3-3 → 3-4 Guido Andreozzi 0-15 15-15 30-15 40-15 2-3 → 3-3 Taylor Fritz 15-0 30-0 30-15 2-2 → 2-3 Guido Andreozzi 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 2-1 → 2-2 Taylor Fritz 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 1-1 → 2-1 Guido Andreozzi 15-0 30-0 40-0 40-15 0-1 → 1-1 Taylor Fritz 15-0 30-0 40-0 40-15 0-0 → 0-1

Alexandra Dulgheru vs Christina Mchale