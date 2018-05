Trofeo Bonfiglio 2018, Day 6: ecco i quattro finalisti della 59esima edizione

Siamo arrivati al giorno più atteso, il giorno delle finali. Al Tennis Club Milano Alberto Bonacossa sta per calare il sipario sulla cinquantanovesima edizione del Trofeo Bonfiglio, che domenica, a partire dall’ora di pranzo, proporrà due incontri di assoluto interesse.

BAEZ-ANDREEV, GRAN FINALE – Saranno Sebastian Baez, argentino classe 2000 e numero due del ranking mondiale, e Adrian Andreev, bulgaro classe 2001 che da lunedì farà il suo ingresso per la prima volta in carriera nella Top-20, i protagonisti della finale maschile del Trofeo Bonfiglio 2018.

A partire con i favori del pronostico sarà il giocatore sudamericano, capace di raggiungere la quarta finale consecutiva in singolare. Una settimana meno semplice del previsto per Baez, che ha dovuto sudare le cosiddette sette camicie sia al terzo turno contro Virtanen, sia ai quarti di finale con Tabur: quest’oggi, però, il nativo di Buenos Aires ha dimostrato di essere in splendida forma, lasciando appena quattro giochi al giapponese Tajima.

Per Andreev, vincitore dell’edizione 2017 dell’Eddie Herr, si tratta della prima finale stagionale: nel corso della settimana ha ceduto un solo set, al secondo turno al nostro Lorenzo Musetti.

COCCIARETTO NON CE LA FA, VINCE MOLINARO – Elisabetta Cocciaretto dà il suo massimo, ma ciò non basta per avere la meglio sulla lussemburghese, di origini italiane, Eleonora Molinaro che si impone al tiebreak decisivo dopo una durissima lotta che ha meritato anche la diretta su SuperTennis. L’azzurra ha avuto diverse occasioni ma è stata frenata anche da un problema alla coscia sinistra che le ha compromesso la giornata. Restano comunque ottime le sensazioni della marchigiana che ora volerà a Parigi per affrontare il Roland Garros.

A sfidare Eleonora Molinaro sarà la giapponese Naito, che ha superato in tre set la danese Clara Tauson, numero cinque del seeding.

TORNEO MASCHILE:

Baez (1,ARG) b. Tajima (13,JPN) 6-2 6-2

Andreev (16,BUL) b. Diaz Acosta (14,ARG) 7-6(5) 6-4

TORNEO FEMMINILE:

Naito (9,JPN) b. Tauson (5,DEN) 6-2 6-7(4) 6-3

Molinaro (13,LUX) b. Cocciaretto (7,ITA) 7-6(3) 2-6 7-6(4)

FINALE DOPPIO MASCHILE:

Nanda (USA)/Zink (USA) b. Kingsley (USA)/Nava (USA) 6-4 7-5