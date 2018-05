Challenger Vicenza: Il Tabellone di Qualificazione. Pochi gli azzurri al via

Challenger Vicenza | Terra | e43.000

CENTRALE – Ora italiana: 10:00 (ora locale: 10:00 am)

1. [2] Norbert Gombos vs [WC] Riccardo Bonadio

2. Andrea Basso vs [WC] Edoardo Eremin

3. Juan Pablo Ficovich vs Kimmer Coppejans

4. [WC] Nicola Ghedin vs [6] Roberto Quiroz

5. [1] Quentin Halys vs Federico Gaio

CAMPO 1 – Ora italiana: 10:00 (ora locale: 10:00 am)

1. Gianluca Mager vs Mikael Ymer

2. Juan Ignacio Galarza vs Alejandro Gonzalez

3. [3] Stefan Kozlov vs [WC] Edoardo Sardella

4. Martin Cuevas vs Andrea Pellegrino

5. Joris De Loore vs Benjamin Hassan

CAMPO 2 – Ora italiana: 10:00 (ora locale: 10:00 am)

1. Fabien Reboul vs [5] Guilherme Clezar

2. Frank Dancevic vs [7] Ante Pavic

3. Zhizhen Zhang vs [8] Jose Hernandez-Fernandez

4. Alejandro Davidovich Fokina vs [WC] Gianluca Di Nicola

CAMPO 5 – Ora italiana: 10:00 (ora locale: 10:00 am)

1. [WC] Luca Giacomini vs Evgeny Karlovskiy

2. [4] Marc Polmans vs Joao Menezes