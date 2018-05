Tennis: su Eurosport ogni istante del Roland Garros 2018

Le star del tennis internazionale stanno per accedere al tempio della terra rossa: il Roland Garros. Eurosport, che dal 1989 ha trasmesso ogni edizione dell’Open di Francia, mostrerà ancora una volta ogni punto di ogni match dai 16 campi collegati, tramite i canali tv, Eurosport Player e la propria app, per un totale di 250 ore live dalla capitale francese.

Al fianco di Eurosport da ormai quasi un anno ci sarà anche TIM: grazie alla partnership siglata lo scorso giugno, infatti, tutti i clienti TIMVISION potranno seguire la programmazione di Eurosport Player ed entrare nella magica atmosfera parigina.

Il team italiano di commentatori tecnici si arricchisce con Diego Nargiso. Il 48enne napoletano, protagonista in doppio con la Nazionale in Coppa Davis, dove tra il 1996 e il 1998 ha contribuito a raggiungere due semifinali e una finale consecutiva, sarà a fianco del team di commentatori dal primo giorno del tabellone principale fino al termine del torneo.

Lo scorso anno il Roland Garros su Eurosport ha fatto registrare un aumento dell’audience del 18% rispetto all’edizione precedente, con una crescita significativa in diversi mercati rispetto al 2016. In Italia la share complessiva è cresciuta del +40% con un dato del +50% su Eurosport 2, grazie in particolare alle finestre locali sui nostri giocatori.

Kim Clijsters, ex numero uno del mondo e vincitrice di quattro tornei del Grande Slam, si unirà al team degli esperti internazionali di Eurosport, di cui già fanno parte Mats Wilander, Barbara Schett, Chris Evert, John McEnroe e Patrick Mouratoglou (coach di Serena Williams).

Inoltre, nei 53 mercati (14 in esclusiva) in cui sarà trasmesso il secondo torneo stagionale del Grande Slam, Eurosport si avvarrà di altri ex campioni, che offriranno analisi esclusive nelle nazioni di riferimento. Tra questi Boris Becker (Germania), Henri Leconte (Francia), Marion Bartoli (Francia), Vera Zvonereva (Russia), Anna Chakvetadze (Russia), Alex Corretja (Spagna), Conchita Martinez (Spagna), Jonas Bjorkman (Svezia), Greg Rusedski (Regno Unito).

Lo spettacolo sarà anche fuori dal campo:

· Mats Wilander e Barbara Schett condurranno ancora una volta lo show giornaliero di Eurosport Game Schett and Mats, dove il duo presenterà e analizzerà i migliori match

· John McEnroe ricoprirà il ruolo di Commissioner of Tennis in una serie di otto puntate, analizzando in modo pungente e irriverente gli episodi più particolari

· Patrick Mouratoglou, in The Coach, analizzerà le tattiche e le giocate dei top player mondiali

Eurosport anche nel 2018 si conferma “Casa del Tennis” grazie a una copertura completa e in esclusiva di tre tornei del Grande Slam – Australian Open, Roland Garros e US Open – e una ricca selezione di tornei ATP e WTA con più di 1000 ore live distribuite nel corso dell’anno.