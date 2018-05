WTA Nurnberg: I risultati con il Live dettagliato del Day 5

WTA Nurnberg International | Terra | $250.000 – Quarti di Finale e Semifinali

CENTRE – Ora italiana: 10:30 (ora locale: 10:30 am)

1. [3] Kiki Bertens vs Kirsten Flipkens



Il match deve ancora iniziare

2. [8] Katerina Siniakova vs Johanna Larsson (non prima ore: 13:30)



Il match deve ancora iniziare

3. Alison Riske OR [6] Sorana Cirstea vs [3] Kiki Bertens OR Kirsten Flipkens (non prima ore: 15:00)



Il match deve ancora iniziare

4. Darija Jurak / Cornelia Lister vs [WC] Katharina Gerlach / Lena Rueffer OR [2] Kirsten Flipkens / Johanna Larsson



Il match deve ancora iniziare

SHOW COURT – Ora italiana: 10:30 (ora locale: 10:30 am)

1. Alison Riske vs [6] Sorana Cirstea



Il match deve ancora iniziare

2. [1] Nicole Melichar / Kveta Peschke vs [3] Demi Schuurs / Katarina Srebotnik (non prima ore: 12:00)



Il match deve ancora iniziare

3. [WC] Katharina Gerlach / Lena Rueffer vs [2] Kirsten Flipkens / Johanna Larsson