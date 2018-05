Challenger Mestre: Quinzi e Moroni in semifinale (Video)

Challenger Mestre CH | Terra | e43.000 – Quarti di Finale

CAMPO CENTRALE – Ora italiana: 11:30 (ora locale: 11:30 am)

1. Laurynas Grigelis vs [WC] Gian Marco Moroni



CH Mestre Laurynas Grigelis Laurynas Grigelis 2 0 Gian Marco Moroni Gian Marco Moroni 6 6 Vincitore: G. MORONI Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 0-6 L. Grigelis 0-15 15-15 15-30 15-40 0-5 → 0-6 G. Marco Moroni 15-0 ace 30-0 40-0 0-4 → 0-5 L. Grigelis 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 0-3 → 0-4 G. Marco Moroni 15-0 15-15 30-15 30-30 df 40-30 0-2 → 0-3 L. Grigelis 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 0-1 → 0-2 G. Marco Moroni 15-0 30-0 40-0 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 2-6 L. Grigelis 15-0 15-15 15-30 15-40 2-5 → 2-6 G. Marco Moroni 0-15 df 0-30 15-30 15-40 30-40 1-5 → 2-5 L. Grigelis 15-0 ace 15-15 15-30 15-40 1-4 → 1-5 G. Marco Moroni 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 1-3 → 1-4 L. Grigelis 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 df 1-2 → 1-3 G. Marco Moroni 15-0 30-0 40-0 40-15 1-1 → 1-2 L. Grigelis 0-15 0-30 df 0-40 1-0 → 1-1 G. Marco Moroni 15-0 15-15 15-30 df 15-40 30-40 0-0 → 1-0

2. [Alt] Tomislav Brkic / Miljan Zekic vs [2] Miguel Angel Reyes-Varela / Fernando Romboli



CH Mestre Tomislav Brkic / Miljan Zekic Tomislav Brkic / Miljan Zekic 2 7 7 Miguel Angel Reyes-Varela / Fernando Romboli [2] Miguel Angel Reyes-Varela / Fernando Romboli [2] 6 5 10 Vincitori: REYES-VARELA / ROMBOLI Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 7-10 M. Angel Reyes-Varela / Romboli 1-0 1-1 1-2 2-2 3-2 4-2 4-3 4-4 5-4 6-4 6-5 6-6 7-6 7-7 8-7 df 9-7 0-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 7-5 T. Brkic / Zekic 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 6-5 → 7-5 M. Angel Reyes-Varela / Romboli 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 5-5 → 6-5 T. Brkic / Zekic 30-15 40-15 ace 40-30 4-5 → 5-5 M. Angel Reyes-Varela / Romboli 15-0 30-0 40-15 40-30 4-4 → 4-5 T. Brkic / Zekic 15-15 df 15-30 30-30 40-30 3-4 → 4-4 M. Angel Reyes-Varela / Romboli 15-0 30-0 40-0 3-3 → 3-4 T. Brkic / Zekic 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 df 2-3 → 3-3 M. Angel Reyes-Varela / Romboli 30-0 40-0 2-2 → 2-3 T. Brkic / Zekic 15-0 1-2 → 2-2 M. Angel Reyes-Varela / Romboli 0-15 1-1 → 1-2 T. Brkic / Zekic 15-0 30-0 0-1 → 1-1 M. Angel Reyes-Varela / Romboli 15-0 30-0 40-0 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 2-6 T. Brkic / Zekic 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 2-5 → 2-6 M. Angel Reyes-Varela / Romboli 15-0 30-0 40-0 2-4 → 2-5 T. Brkic / Zekic 15-0 15-15 15-30 df 15-40 df 2-3 → 2-4 M. Angel Reyes-Varela / Romboli 15-0 30-0 30-15 df 30-30 40-30 40-40 2-2 → 2-3 T. Brkic / Zekic 0-15 0-30 0-40 15-40 ace 2-1 → 2-2 M. Angel Reyes-Varela / Romboli 15-0 30-0 40-0 2-0 → 2-1 T. Brkic / Zekic 15-0 30-0 40-0 1-0 → 2-0 M. Angel Reyes-Varela / Romboli 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 0-0 → 1-0

3. [1] Sander Gille / Joran Vliegen vs [WC] Federico Gaio / Gian Marco Moroni (non prima ore: 13:00)



CH Mestre Sander Gille / Joran Vliegen [1] • Sander Gille / Joran Vliegen [1] 0 6 0 Federico Gaio / Gian Marco Moroni Federico Gaio / Gian Marco Moroni 0 7 1 Vincitori: GAIO / MORONI per ritiro Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 S. Gille / Vliegen 0-1 F. Gaio / Marco Moroni 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-7 Tiebreak 0*-0 1-0* 1-1* 1*-2 1*-3 2-3* 2-4* 2*-5 ace 2*-6 6-6 → 6-7 F. Gaio / Marco Moroni 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 6-5 → 6-6 S. Gille / Vliegen 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 5-5 → 6-5 F. Gaio / Marco Moroni 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 5-4 → 5-5 S. Gille / Vliegen 15-0 30-0 40-0 4-4 → 5-4 F. Gaio / Marco Moroni 15-0 30-0 40-0 40-15 4-3 → 4-4 S. Gille / Vliegen 15-0 30-0 30-15 40-15 3-3 → 4-3 F. Gaio / Marco Moroni 0-15 15-15 30-15 40-15 3-2 → 3-3 S. Gille / Vliegen 15-0 30-0 40-0 40-15 df 2-2 → 3-2 F. Gaio / Marco Moroni 15-0 30-0 30-15 40-15 2-1 → 2-2 S. Gille / Vliegen 15-0 30-0 40-0 40-15 1-1 → 2-1 F. Gaio / Marco Moroni 0-15 15-15 30-15 40-15 1-0 → 1-1 S. Gille / Vliegen 15-0 30-0 30-15 40-15 0-0 → 1-0

4. [7] Lorenzo Giustino vs [4] Gianluigi Quinzi



CH Mestre Lorenzo Giustino [7] Lorenzo Giustino [7] 6 6 3 Gianluigi Quinzi [4] Gianluigi Quinzi [4] 2 7 6 Vincitore: G. QUINZI Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 3-6 L. Giustino 0-15 0-30 df 0-40 15-40 30-40 40-40 40-A 3-5 → 3-6 G. Quinzi 0-15 15-15 30-15 40-15 3-4 → 3-5 L. Giustino 0-15 15-15 30-15 40-15 ace 2-4 → 3-4 G. Quinzi 15-0 30-0 40-0 2-3 → 2-4 L. Giustino 0-15 0-30 15-30 ace 30-30 40-30 40-40 40-A 2-2 → 2-3 G. Quinzi 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 2-1 → 2-2 L. Giustino 0-15 15-15 30-15 40-15 ace 1-1 → 2-1 G. Quinzi 15-0 15-15 30-15 40-15 1-0 → 1-1 L. Giustino 15-0 15-15 30-15 40-15 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-7 Tiebreak 0-0* 0*-1 1*-1 1-2* 1-3* 2*-3 2*-4 2-5* 3-5* 4*-5 4*-6 5-6* 6-6 → 6-7 L. Giustino 15-0 15-15 30-15 40-15 5-6 → 6-6 G. Quinzi 15-0 15-15 30-15 40-15 ace 5-5 → 5-6 L. Giustino 15-0 15-15 30-15 40-15 4-5 → 5-5 G. Quinzi 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 4-4 → 4-5 L. Giustino 0-15 df 0-30 15-30 30-30 40-30 3-4 → 4-4 G. Quinzi 15-0 15-15 df 15-30 15-40 30-40 2-4 → 3-4 L. Giustino 15-0 30-0 40-0 1-4 → 2-4 G. Quinzi 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 1-3 → 1-4 L. Giustino 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 1-2 → 1-3 G. Quinzi 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 1-1 → 1-2 L. Giustino 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 0-1 → 1-1 G. Quinzi 15-0 15-15 30-15 40-15 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-2 L. Giustino 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 A-40 5-2 → 6-2 G. Quinzi 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 4-2 → 5-2 L. Giustino 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 4-1 → 4-2 G. Quinzi 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 4-0 → 4-1 L. Giustino 0-15 15-15 30-15 30-30 df 40-30 3-0 → 4-0 G. Quinzi 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 2-0 → 3-0 L. Giustino 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 1-0 → 2-0 G. Quinzi 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 0-0 → 1-0

5. [1] Sander Gille / Joran Vliegen OR [WC] Federico Gaio / Gian Marco Moroni vs [4] Marin Draganja / Tomislav Draganja (non prima ore: 17:00)



CH Mestre Federico Gaio / Gian Marco Moroni Federico Gaio / Gian Marco Moroni 3 4 Marin Draganja / Tomislav Draganja [4] Marin Draganja / Tomislav Draganja [4] 6 6 Vincitori: DRAGANJA / DRAGANJA Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 4-6 M. Draganja / Draganja 15-0 30-0 40-0 4-5 → 4-6 F. Gaio / Marco Moroni 15-0 30-0 40-0 3-5 → 4-5 M. Draganja / Draganja 15-0 30-0 40-0 3-4 → 3-5 F. Gaio / Marco Moroni 0-15 df 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 3-3 → 3-4 M. Draganja / Draganja 15-0 30-0 30-15 40-15 3-2 → 3-3 F. Gaio / Marco Moroni 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 ace 2-2 → 3-2 M. Draganja / Draganja 15-0 30-0 30-15 40-15 2-1 → 2-2 F. Gaio / Marco Moroni 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 1-1 → 2-1 M. Draganja / Draganja 15-0 15-15 30-15 40-15 1-0 → 1-1 F. Gaio / Marco Moroni 0-15 df 15-15 30-15 30-30 df 40-30 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 3-6 M. Draganja / Draganja 15-0 30-0 30-15 40-15 3-5 → 3-6 F. Gaio / Marco Moroni 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 3-4 → 3-5 M. Draganja / Draganja 0-15 15-15 30-15 40-15 3-3 → 3-4 F. Gaio / Marco Moroni 15-15 30-15 40-15 2-3 → 3-3 M. Draganja / Draganja 15-0 30-15 40-15 2-2 → 2-3 F. Gaio / Marco Moroni 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 1-2 → 2-2 M. Draganja / Draganja 0-15 0-30 15-30 ace 15-40 30-40 40-40 1-1 → 1-2 F. Gaio / Marco Moroni 0-15 0-30 df 15-30 30-30 40-30 0-1 → 1-1 M. Draganja / Draganja 0-15 df 0-30 0-40 df 15-40 30-40 40-40 0-0 → 0-1

CAMPO 3 – Ora italiana: 11:30 (ora locale: 11:30 am)

1. Sergio Gutierrez-Ferrol vs [2] Danilo Petrovic



CH Mestre Sergio Gutierrez-Ferrol Sergio Gutierrez-Ferrol 6 4 1 Danilo Petrovic [2] Danilo Petrovic [2] 1 6 6 Vincitore: D. PETROVIC Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 1-6 S. Gutierrez-Ferrol 0-15 15-15 15-30 15-40 1-5 → 1-6 D. Petrovic 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 1-4 → 1-5 S. Gutierrez-Ferrol 0-15 15-15 15-30 15-40 1-3 → 1-4 D. Petrovic 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 0-3 → 1-3 S. Gutierrez-Ferrol 15-0 15-15 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 0-2 → 0-3 D. Petrovic 15-0 30-0 40-0 ace 0-1 → 0-2 S. Gutierrez-Ferrol 0-15 0-30 0-40 15-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 4-6 D. Petrovic 15-0 30-0 ace 40-0 40-15 40-30 4-5 → 4-6 S. Gutierrez-Ferrol 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 3-5 → 4-5 D. Petrovic 15-0 30-0 40-0 ace 3-4 → 3-5 S. Gutierrez-Ferrol 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 2-4 → 3-4 D. Petrovic 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 2-3 → 2-4 S. Gutierrez-Ferrol 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 2-2 → 2-3 D. Petrovic 0-15 15-15 30-15 ace 30-30 40-30 2-1 → 2-2 S. Gutierrez-Ferrol 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 1-1 → 2-1 D. Petrovic 15-0 ace 15-15 30-15 40-15 1-0 → 1-1 S. Gutierrez-Ferrol 0-15 15-15 30-15 40-15 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-1 D. Petrovic 0-15 0-30 df 0-40 5-1 → 6-1 S. Gutierrez-Ferrol 15-0 30-0 40-0 4-1 → 5-1 D. Petrovic 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 3-1 → 4-1 S. Gutierrez-Ferrol 15-0 30-0 30-15 30-30 df 40-30 ace 2-1 → 3-1 D. Petrovic 15-0 30-0 30-15 df 30-30 40-30 2-0 → 2-1 S. Gutierrez-Ferrol 30-0 30-15 40-15 1-0 → 2-0 D. Petrovic 0-15 0-30 df 15-30 15-40 0-0 → 1-0

2. [WC] Andrea Arnaboldi vs [6] Mitchell Krueger



CH Mestre Andrea Arnaboldi Andrea Arnaboldi 0 2 0 Mitchell Krueger [6] • Mitchell Krueger [6] 0 6 3 Vincitore: M. KRUEGER per ritiro Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 M. Krueger 0-3 A. Arnaboldi 0-15 0-30 0-40 0-2 → 0-3 M. Krueger 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 df ace 0-1 → 0-2 A. Arnaboldi 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 2-6 M. Krueger 15-15 30-15 30-30 40-30 2-5 → 2-6 A. Arnaboldi 15-0 15-15 30-40 2-4 → 2-5 M. Krueger 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 2-3 → 2-4 A. Arnaboldi 15-0 30-0 40-0 1-3 → 2-3 M. Krueger 0-30 15-30 15-40 0-3 → 1-3 A. Arnaboldi 0-15 0-30 0-2 → 0-3 M. Krueger 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 0-1 → 0-2 A. Arnaboldi 0-15 df 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 0-0 → 0-1

3. Romain Arneodo / Danilo Petrovic vs Ivan Sabanov / Matej Sabanov (non prima ore: 13:00)



CH Mestre Romain Arneodo / Danilo Petrovic Romain Arneodo / Danilo Petrovic 6 7 Ivan Sabanov / Matej Sabanov Ivan Sabanov / Matej Sabanov 3 5 Vincitori: ARNEODO / PETROVIC Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 7-5 R. Arneodo / Petrovic 15-0 15-15 30-15 40-15 6-5 → 7-5 I. Sabanov / Sabanov 0-15 0-30 0-40 df 5-5 → 6-5 R. Arneodo / Petrovic 15-0 30-0 40-0 4-5 → 5-5 I. Sabanov / Sabanov 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 3-5 → 4-5 R. Arneodo / Petrovic 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 3-4 → 3-5 I. Sabanov / Sabanov 0-15 df 0-30 15-30 30-30 40-30 3-3 → 3-4 R. Arneodo / Petrovic 0-15 df 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 2-3 → 3-3 I. Sabanov / Sabanov 15-0 30-0 30-15 df 40-15 2-2 → 2-3 R. Arneodo / Petrovic 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 2-1 → 2-2 I. Sabanov / Sabanov 0-15 0-30 0-40 15-40 df 1-1 → 2-1 R. Arneodo / Petrovic 0-15 15-15 15-30 30-30 ace 40-30 0-1 → 1-1 I. Sabanov / Sabanov 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-3 R. Arneodo / Petrovic 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 5-3 → 6-3 I. Sabanov / Sabanov 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 5-2 → 5-3 R. Arneodo / Petrovic 15-0 30-0 40-0 4-2 → 5-2 I. Sabanov / Sabanov 15-0 ace 30-0 40-0 4-1 → 4-2 R. Arneodo / Petrovic 0-15 15-15 ace 30-15 40-15 3-1 → 4-1 I. Sabanov / Sabanov 15-0 30-0 ace 40-0 40-15 3-0 → 3-1 R. Arneodo / Petrovic 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 2-0 → 3-0 I. Sabanov / Sabanov 0-15 0-30 0-40 1-0 → 2-0 R. Arneodo / Petrovic 30-0 ace 40-0 ace 0-0 → 1-0

4. Romain Arneodo / Danilo Petrovic OR Ivan Sabanov / Matej Sabanov vs [Alt] Tomislav Brkic / Miljan Zekic OR [2] Miguel Angel Reyes-Varela / Fernando Romboli



Il match deve ancora iniziare