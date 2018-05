Roland Garros: Tabellone femminile (comprese le qualificate)

Main Draw Roland Garros | Grand Slam | terra | e18.232.000

PARTE ALTA

(1) Simona Halep vs Alison Riske

Myrtille Georges vs Taylor Townsend

Bethanie Mattek-sands vs Johanna Larsson

Andrea Petkovic vs (29) Kristina Mladenovic

(24) Daria Gavrilova vs Sorana Cirstea

Bernarda Pera vs Elena Vesnina

Heather Watson vs Oceane Dodin

Varvara Lepchenko vs (16) Elise Mertens

(12) Angelique Kerber vs Mona Barthel

Ana Bogdan vs Marketa Vondrousova

Aliaksandra Sasnovich vs Denisa Allertova

Aryna Sabalenka vs (18) Kiki Bertens

(27) Shuai Zhang vs Kristina Kucova

Irina-Camelia Begu vs Anna Karolina Schmiedlova

Shuai Peng vs Aleksandra Krunic

Yingying Duan vs (7) Caroline Garcia

(3) Garbiñe Muguruza vs Svetlana Kuznetsova

Fiona Ferro vs Carina Witthoeft

Samantha Stosur vs Yanina Wickmayer

Polona Hercog vs (30) Anastasia Pavlyuchenkova

(19) Magdalena Rybarikova vs Luksika Kumkhum

Belinda Bencic vs Deborah Chiesa

Lesia Tsurenko vs Stefanie Voegele

Laura Siegemund vs (15) Coco Vandeweghe

(11) Julia Goerges vs Dominika Cibulkova

Alison Van uytvanck vs Isabelle Wallace

Kristyna Pliskova vs Serena Williams

Natalia Vikhlyantseva vs (17) Ashleigh Barty

(28) Maria Sharapova vs Richel Hogenkamp

Kateryna Bondarenko vs Donna Vekic

Lucie Safarova vs Jessika Ponchet

Barbora Krejcikova vs (6) Karolina Pliskova

PARTE BASSA

(5) Jelena Ostapenko vs Kateryna Kozlova

Katerina Siniakova vs Victoria Azarenka

Saisai Zheng vs Ekaterina Makarova

Kurumi Nara vs (26) Barbora Strycova

(22) Johanna Konta vs Yulia Putintseva

Jennifer Brady vs Amandine Hesse

Petra Martic vs Yafan Wang

Qiang Wang vs (9) Venus Williams

(13) Madison Keys vs Sachia Vickery

Caroline Dolehide vs Viktorija Golubic

Magda Linette vs Zarina Diyas

Sofia Kenin vs (21) Naomi Osaka

(31) Mihaela Buzarnescu vs Vania King

Rebecca Peterson vs Su-Wei Hsieh

Francesca Schiavone vs Viktoria Kuzmova

Ajla Tomljanovic vs (4) Elina Svitolina

(8) Petra Kvitova vs Veronica Cepede royg

Lara Arruabarrena vs Timea Babos

Alexandra Dulgheru vs Christina Mchale

Madison Brengle vs (25) Anett Kontaveit

(20) Anastasija Sevastova vs Mariana Duque-marino

Camila Giorgi vs Grace Min

Magdalena Frech vs Ekaterina Alexandrova

Arantxa Rus vs (10) Sloane Stephens

(14) Daria Kasatkina vs Kaia Kanepi

Tatjana Maria vs Kirsten Flipkens

Mandy Minella vs Maria Sakkari

Ana Konjuh vs (23) Carla Suarez navarro

(32) Alizé Cornet vs Sara Errani

Chloe Paquet vs Pauline Parmentier

Timea Bacsinszky vs Georgina Garcia perez

Danielle Collins vs (2) Caroline Wozniacki